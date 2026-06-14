Η FIFA μοιάζει να οραματίζεται εδώ και χρόνια ένα ποδόσφαιρο κομμένο και ραμμένο στα πρότυπα των αμερικανικών τουρνουά, δηλαδή ακριβό, αποστειρωμένο, εμπορικό, απαλλαγμένο από τον «ενοχλητικό» ρομαντικό φίλαθλο.

Υπό τη σημερινή ηγεσία, το άθλημα μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε προϊόν πολυτελείας, όπου θέση έχουν όσοι αντέχουν οικονομικά και όχι όσοι το κουβαλούν στην καρδιά τους.

Τα εισιτήρια-φωτιά, οι δυναμικές τιμές, τα πανάκριβα ταξίδια, η ακριβή διαμονή και το χάος με τις βίζες δείχνουν ότι το Μουντιάλ του 2026 κινδυνεύει να γίνει γιορτή για λίγους και δοκιμασία για τους πολλούς.

Μόνο που η FIFA δείχνει να ξεχνά κάτι βασικό, το ποδόσφαιρο δεν το έφτιαξαν οι VIP σουίτες και οι εμπορικοί σχεδιασμοί. Το έφτιαξαν οι φυλές των γηπέδων, οι οπαδοί που ταξιδεύουν, τραγουδούν, ξοδεύουν από το υστέρημά τους και δίνουν ψυχή στο παιχνίδι. Αν αυτές οι φυλές εκδιωχθούν, το ποδόσφαιρο δεν θα εκσυγχρονιστεί. Θα βάλει μόνο του την ταφόπλακά του.

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