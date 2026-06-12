Της Ελευθερίας Πιπεροπούλου

Το Μουντιάλ που ξεκίνησε χθες στο “Azteca” -το ιστορικό γήπεδο της Πόλης του Μεξικού- δεν διεκδικεί μόνο μια θέση στην ποδοσφαιρική ιστορία. Η διοργάνωση που φιλοξενείται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό αναμένεται να καταρρίψει κάθε προηγούμενο οικονομικό ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας τη μετατροπή του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ένα από τα πιο προσοδοφόρα αθλητικά προϊόντα παγκοσμίως.

Σύμφωνα με μελέτη της Gravity The Newtons, τα συνολικά έσοδα της διοργάνωσης θα κινηθούν σε πρωτοφανή επίπεδα, καθώς η διεύρυνση του τουρνουά σε 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες σε 16 πόλεις και 3 κράτη -78 στις ΗΠΑ, 13 στον Καναδά, 13 στο Μεξικό- δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες εμπορικής αξιοποίησης, από τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τις χορηγίες έως τα εισιτήρια και τις υπηρεσίες φιλοξενίας. Η επιλογή αυτή δεν συνδέεται μόνο με την αγωνιστική εξέλιξη του θεσμού, αλλά και με τη στρατηγική ενίσχυσης της εμπορικής του αξίας σε παγκόσμια κλίμακα.

Έσοδα 10,9 δισ. δολαρίων

Οι προβλέψεις της FIFA αναφέρουν ότι τα έσοδα του Μουντιάλ 2026 εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 10,9 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 56% σε σχέση με τη διοργάνωση του Κατάρ το 2022, ενώ σε επίπεδο τετραετούς κύκλου φτάνουν τα 13 δισ. δολάρια. Ακόμη και οι πιο συντηρητικές προβλέψεις, όπως εκείνες της S&P Global Market Intelligence, τοποθετούν το οικονομικό αποτύπωμα κοντά στα 9 δισ. δολάρια, γεγονός που καθιστά το φετινό Μουντιάλ το πιο κερδοφόρο αθλητικό γεγονός που έχει διοργανωθεί μέχρι σήμερα.

Συνολικά, η εξέλιξη των εσόδων αποτυπώνει τη σταδιακή αλλά έντονη επιτάχυνση του οικονομικού μοντέλου του Μουντιάλ. Από τα 5,3 δισ. δολάρια της Ρωσίας το 2018 και τα 7 δισ. του Κατάρ το 2022, το Μουντιάλ του 2026 οδηγεί τον πήχη ακόμη υψηλότερα, αναδεικνύοντας τη σταθερή διεύρυνση του οικονομικού εκτοπίσματος της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στον κόσμο.

Ρεκόρ εσόδων από εισιτήρια και χορηγίες

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, τα τηλεοπτικά δικαιώματα εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης για τη FIFA, αποφέροντας περίπου 4,26 δισ. δολάρια ή το 39% των συνολικών εσόδων, ενώ ακολουθούν τα εισιτήρια και οι υπηρεσίες φιλοξενίας με 3,1 δισ. δολάρια ή 28%. Οι χορηγίες και τα εμπορικά δικαιώματα συνεισφέρουν επιπλέον 2,8 δισ. δολάρια, αντιστοιχώντας στο 26% των εσόδων, ενώ το licensing και τα λοιπά έσοδα συνεισφέρουν περίπου 740 εκατ. δολάρια.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η τηλεόραση παραμένει στον πυρήνα του οικονομικού σχεδιασμού. Η επιλογή της Βόρειας Αμερικής ως διοργανώτριας περιοχής εξυπηρετεί ακριβώς αυτή τη στρατηγική, καθώς περίπου 40 αγώνες θα μεταδοθούν σε prime time ζώνες των ΗΠΑ, κάτι που δεν ήταν εφικτό στο Κατάρ λόγω της διαφοράς ώρας. Με αυτόν τον τρόπο, η διοργάνωση “κουμπώνει” καλύτερα στις πιο ισχυρές διαφημιστικές αγορές του πλανήτη, αυξάνοντας την αξία του τηλεοπτικού προϊόντος.

Την ίδια στιγμή, όμως, το μοντέλο αυτό αναδεικνύει και τις εμπορικές του ανισορροπίες. Η FIFA είχε υπολογίσει περίπου 300 εκατ. δολάρια από την κινεζική τηλεοπτική αγορά, ωστόσο οι προσφορές που κατατέθηκαν, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, δεν ξεπέρασαν τα 50 εκατ. δολάρια, καθώς οι ώρες μετάδοσης των αγώνων δεν ευνοούν την τηλεθέαση στην Ασία.

Η δεύτερη μεγάλη πηγή εσόδων, τα εισιτήρια και οι υπηρεσίες φιλοξενίας, εξελίσσεται πλέον σε βασικό μοχλό ανάπτυξης του συνολικού τζίρου. Με εκτιμώμενα έσοδα 3,1 δισ. δολάρια, η συγκεκριμένη κατηγορία ενδέχεται να προσεγγίσει το άθροισμα των αντίστοιχων εσόδων των έξι προηγούμενων Μουντιάλ, εξέλιξη που δεν οφείλεται μόνο στην αύξηση της κλίμακας της διοργάνωσης αλλά και σε μια βαθιά αλλαγή του ίδιου του μοντέλου. Η FIFA έχει πλέον αναλάβει απευθείας την εμπορική εκμετάλλευση του hospitality, ενώ για πρώτη φορά εφαρμόζει σε τόσο μεγάλη κλίμακα δυναμική τιμολόγηση σχεδόν στο σύνολο των εισιτηρίων, μετατρέποντας τη ζήτηση σε μεταβλητή που διαμορφώνει την τελική τιμή.

Εξίσου σημαντική είναι η τρίτη συνιστώσα των εσόδων, οι χορηγίες, οι οποίες εκτιμώνται μεταξύ 2,4 και 2,8 δισ. δολαρίων και αποτελούν την υψηλότερη εμπορική επίδοση που έχει καταγραφεί ποτέ σε μεμονωμένο αθλητικό γεγονός.

Σε επίπεδα – ρεκόρ οι πληρωμές προς τις ομοσπονδίες

Σε επίπεδα-ρεκόρ κινούνται και οι χρηματικές καταβολές της FIFA προς τις εθνικές ομοσπονδίες και τους συλλόγους για το Μουντιάλ 2026, καθώς το συνολικό πακέτο αναδιανομής διαμορφώνεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και φτάνει τα 1,1 δισ. δολάρια.

Τον Δεκέμβριο του 2025, το Συμβούλιο της FIFA ενέκρινε συνολική χρηματική συνεισφορά ύψους 727 εκατ. δολαρίων προς τις ομοσπονδίες. Από αυτό το ποσό, τα 655 εκατ. δολάρια κατευθύνονται στα χρηματικά έπαθλα, αυξημένα κατά 50% σε σχέση με τα 440 εκατ. του Μουντιάλ του Κατάρ, ενώ επιπλέον 1,5 εκατ. δολάρια προβλέπονται για κάθε ομάδα ως ενίσχυση προετοιμασίας.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής θα λάβει 50 εκατ. δολάρια, έναντι 42 εκατ. της Αργεντινής το 2022, ενώ ακόμη και ο αποκλεισμός στη φάση των ομίλων εξασφαλίζει 10,5 εκατ. δολάρια, ανεξάρτητα από την αγωνιστική πορεία.

Παράλληλα, 355 εκατ. δολάρια κατευθύνονται στους συλλόγους μέσω του Club Benefits Programme, ως αποζημίωση για την παραχώρηση των παικτών τους.

Δυναμική τιμολόγηση: Εισιτήριο με 16.000 δολάρια

Παράλληλα, για πρώτη φορά στην ιστορία των Μουντιάλ, η FIFA εφαρμόζει δυναμική τιμολόγηση σχεδόν στο σύνολο του αποθέματος εισιτηρίων, υιοθετώντας ένα μοντέλο που χρησιμοποιείται ευρέως στις αερομεταφορές και στη βιομηχανία φιλοξενίας. Η επιλογή αυτή έχει δημιουργήσει μια αγορά με έντονες διακυμάνσεις τιμών, ιστορικά υψηλά επίπεδα κόστους και αυξημένη δραστηριότητα στη δευτερογενή αγορά, ενώ έχει ήδη προκαλέσει νομικές και πολιτικές αντιδράσεις.

Η απόκλιση από τις αρχικές δεσμεύσεις είναι μετρήσιμη. Στον φάκελο υποψηφιότητας του 2018, οι τιμές εισιτηρίων κυμαίνονταν από 21 δολάρια για τους αγώνες ομίλων έως 1.550 δολάρια για τον τελικό, με συνολικά αναμενόμενα έσοδα της τάξης των 1,8 έως 2,1 δισ. δολαρίων. Στην πράξη, οι αρχικές τιμές εκκίνησαν από 60 έως 6.730 δολάρια, ενώ με την ενεργοποίηση της δυναμικής τιμολόγησης οι κορυφαίες θέσεις για τον τελικό στο MetLife Stadium έχουν αναφερθεί ότι φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 16.000 δολάρια.

Η μεταβολή αποτυπώνεται και στη σύγκριση με προηγούμενες διοργανώσεις. Σύμφωνα με καταγγελία της Football Supporters Europe, το φθηνότερο διαθέσιμο εισιτήριο τελικού είναι πλέον πάνω από επταπλάσιο σε σχέση με το 2022, ενώ το συνολικό κόστος για την παρακολούθηση οκτώ αγώνων κυμαίνεται από 5.225 λίρες στη χαμηλότερη κατηγορία έως 12.350 λίρες στην υψηλότερη, όταν στο Κατάρ το αντίστοιχο εύρος για επτά αγώνες διαμορφωνόταν από 1.466 έως 3.914 λίρες.

Η μεταβολή αποτυπώνεται καθαρά και στη σύγκριση τιμών ανά διοργάνωση: από 25 έως 475 δολάρια στις ΗΠΑ το 1994, από 69 έως 1.607 δολάρια στο Κατάρ το 2022 και σε αρχικά επίπεδα που φτάνουν έως και τα 6.000 δολάρια στη διοργάνωση ΗΠΑ–Καναδά–Μεξικού, πριν την εφαρμογή δυναμικής τιμολόγησης.

Η δυναμική τιμολόγηση λειτουργεί, ωστόσο, αμφίδρομα. Σε περιόδους υψηλής ζήτησης ωθεί τις τιμές σε επίπεδα ρεκόρ, ενώ όταν η ζήτηση υπολείπεται των προβλέψεων οδηγεί σε απότομες μειώσεις, μεταφέροντας ουσιαστικά τον εμπορικό κίνδυνο στον τελικό καταναλωτή και όχι στον διοργανωτή. Το προηγούμενο είχε ήδη φανεί στην πράξη και λειτούργησε ως δοκιμαστικό πεδίο: στο Club World Cup του 2025, που χρησιμοποιήθηκε ως πρόβα για το νέο σύστημα, η δυναμική τιμολόγηση οδήγησε σε απότομη κατάρρευση τιμών, με τα εισιτήρια του ημιτελικού στο MetLife Stadium να υποχωρούν από τα 473,90 δολάρια στα 13,40 δολάρια, προκειμένου να γεμίσει το γήπεδο.

Οι αντιδράσεις για τη δυναμική τιμολόγηση δεν περιορίζονται στους φιλάθλους και τις οργανώσεις τους. Οι γενικοί εισαγγελείς της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ έχουν ήδη προχωρήσει σε κλήτευση προς τη FIFA, επισημαίνοντας ότι οι τιμές υπερβαίνουν κατά πολύ κάθε προηγούμενο επίπεδο.

Την ίδια στιγμή, η εικόνα της ζήτησης παραμένει εντυπωσιακή. Περισσότερες από μισό δισεκατομμύριο αιτήσεις εισιτηρίων καταγράφηκαν μέσα σε 33 ημέρες, στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι η παγκόσμια απήχηση της διοργάνωσης παραμένει εξαιρετικά ισχυρή. Το ζητούμενο πλέον δεν είναι η ζήτηση, αλλά η αντοχή της απέναντι σε ένα σύστημα τιμολόγησης που επιχειρεί να αποτυπώσει και να απορροφήσει τη μέγιστη δυνατή αξία της.

Τα μοντέλα δείχνουν άνοδο, τα ξενοδοχεία δείχνουν απόκλιση

Την ίδια στιγμή, για πρώτη φορά τα δεδομένα της πραγματικής αγοράς φαίνεται να δημιουργούν ρωγμές στις εκτιμήσεις για τον οικονομικό αντίκτυπο της διοργάνωσης, ήδη πριν από την έναρξη του τουρνουά.

Η επίσημη ανάλυση κοινωνικοοικονομικού αντικτύπου, που εκπονήθηκε από τη FIFA σε συνεργασία με την OpenEconomics και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, προβλέπει παγκόσμια ακαθάριστη παραγωγή 80,1 δισ. δολαρίων, συνεισφορά 40,9 δισ. δολαρίων στο παγκόσμιο ΑΕΠ και τη δημιουργία 824.000 ισοδύναμων θέσεων πλήρους απασχόλησης. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η ίδια μελέτη εκτιμά 30,5 δισ. δολάρια ακαθάριστης παραγωγής, 17,2 δισ. δολάρια στο ΑΕΠ και 185.000 θέσεις εργασίας, με τον τουρισμό να αντιστοιχεί στο 54% της συνολικής δαπάνης — στοιχείο που καθιστά τη διεθνή επισκεψιμότητα τον πιο κρίσιμο παράγοντα του μοντέλου.

Ωστόσο, η ακαδημαϊκή και οικονομική βιβλιογραφία παραμένει σταθερά επιφυλακτική απέναντι σε τέτοιου τύπου εκτιμήσεις. Η πρώτη ένσταση αφορά την υποκατάσταση της δαπάνης: ένα σημαντικό μέρος της κατανάλωσης δεν είναι νέα οικονομική δραστηριότητα, αλλά μετατόπιση υφιστάμενων δαπανών, καθώς οι επισκέπτες του Μουντιάλ αντικαθιστούν άλλους τουρίστες και η τοπική κατανάλωση μετακινείται από άλλες δραστηριότητες προς το event.

Η δεύτερη ένσταση σχετίζεται με τους πολλαπλασιαστές των μοντέλων, οι οποίοι συχνά ενισχύουν υπερβολικά τη δευτερογενή οικονομική επίδραση, και η τρίτη αφορά στο ιστορικό προηγούμενο: σύμφωνα με το Institute on Taxation and Economic Policy, 12 από τα 14 Μουντιάλ από το 1966 και μετά κατέληξαν με αρνητικό καθαρό οικονομικό αποτύπωμα για τις χώρες υποδοχής, παρά τις αρχικές θετικές προβλέψεις.

Το 2026, ωστόσο, προστίθεται μια νέα και κρίσιμη παράμετρος: για πρώτη φορά, οι ενδείξεις της αγοράς υπολείπονται των προβλέψεων πριν ακόμη ξεκινήσει η διοργάνωση. Η American Hotel & Lodging Association ανέφερε τον Μάιο ότι περίπου το 80% των ξενοδοχείων στις 11 αμερικανικές πόλεις καταγράφει πληρότητες χαμηλότερες από τις αρχικές εκτιμήσεις, με το ποσοστό να φτάνει στο 85–90% στο Κάνσας Σίτι.

Μείωση 14% στις αεροπορικές κρατήσεις από Ευρώπη

Αντίστοιχα, τα στοιχεία της Cirium δείχνουν ότι οι αεροπορικές κρατήσεις από την Ευρώπη για τον Ιούλιο είναι μειωμένες κατά 14,2%, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να καταγράφονται από Φρανκφούρτη, Παρίσι, Άμστερνταμ και Αθήνα. Το στοιχείο αυτό αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα αν ληφθεί υπόψη ότι το δολάριο έχει υποχωρήσει περίπου 12% έναντι του ευρώ, καθιστώντας το ταξίδι θεωρητικά πιο προσιτό.

Η ταυτόχρονη υποχώρηση τιμών και ζήτησης αποτελεί ασυνήθιστη συνθήκη για την οικονομία ενός mega-event και υποδεικνύει ότι η εξήγηση δεν είναι αποκλειστικά νομισματική ή στενά οικονομική, αλλά συνδέεται με ευρύτερους παράγοντες κόστους και πρόσβασης.

Η εικόνα, πάντως, δεν είναι ενιαία. Σε ορισμένες αγορές, όπως το Μαϊάμι και η Ατλάντα, η ζήτηση κινείται κοντά στους αρχικούς στόχους, ενώ το Εθνικό Γραφείο Τουρισμού των ΗΠΑ εξακολουθεί να προβλέπει 70,5 εκατ. διεθνείς αφίξεις για το 2026 συνολικά. Παράλληλα, η αγορά διατηρεί την εκτίμηση ότι μέρος της ζήτησης μπορεί να μετατοπιστεί χρονικά, με αυξημένες τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.

Παρά τις διαφοροποιήσεις, τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι η αφετηρία είναι πιο αδύναμη από τις αρχικές προβλέψεις. Περίπου 180.000 εισιτήρια έκαναν την εμφάνιση τους στην επίσημη πλατφόρμα μεταπώλησης της FIFA λίγο πριν από τη σέντρα, ενώ ο εισερχόμενος τουρισμός στις ΗΠΑ καταγράφει πτώση 9,7% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το NTTO.

Στη Ζυρίχη τα έσοδα, στις πόλεις τα κόστη

Το οικονομικό μοντέλο της FIFA για το Μουντιάλ 2026 χαρακτηρίζεται, παράλληλα, από μια δομική ασυμμετρία που αποτυπώνεται ρητά στα συμβατικά πλαίσια των διοργανώσεων: το σύνολο των βασικών ροών εσόδων —τηλεοπτικά δικαιώματα, χορηγίες, εισιτήρια, φιλοξενία και licensing— συγκεντρώνεται κεντρικά, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του κόστους μεταφέρεται στις πόλεις και τα κράτη υποδοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αμερικανικές πόλεις εκτιμάται ότι επιβαρύνονται με 100 έως 200 εκατ. δολάρια η καθεμία, ενώ ο Καναδάς αναλαμβάνει συνολικό κόστος άνω του 1 δισ. καναδικών δολαρίων για μόλις 13 αγώνες.

Η έρευνα της ProPublica στα host city contracts καταγράφει αναλυτικά αυτή την κατανομή. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι πόλεις αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια και την προστασία των διοργανώσεων, καθώς και για όλους τους σχετικούς φόρους, δασμούς και τέλη, ενώ η FIFA διατηρεί επιπλέον απαιτήσεις για δωρεάν γραφειακούς χώρους με πλήρη παροχή υποδομών.

Ενδεικτική της πίεσης που δημιουργεί αυτό το μοντέλο είναι η στάση ορισμένων πόλεων. Το Σικάγο, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, επέλεξε να μην συμμετάσχει στη διοργάνωση, εκτιμώντας ότι το καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα θα ήταν αρνητικό. Αντί για φιλοξενία αγώνων, προχώρησε σε αυτόνομη τουριστική καμπάνια, επιχειρώντας να επωφεληθεί από τη διεθνή κίνηση χωρίς να αναλάβει το κόστος και τις θεσμικές υποχρεώσεις του διοργανωτή.

Το νέο μοντέλο για τα αθλητικά γεγονότα

Το Μουντιάλ που ξεκίνησε χθες στο Μεξικό συγκαταλέγεται ήδη ανάμεσα στις πιο κερδοφόρες διοργανώσεις στην ιστορία του θεσμού, αλλά και στις πιο πολιτικά φορτισμένες. Και οι δύο αυτές διαστάσεις δεν προκύπτουν συγκυριακά· απορρέουν από την ίδια δομή.

Η FIFA έχει διαμορφώσει ένα μοντέλο στο οποίο συγκεντρώνει σχεδόν το σύνολο των εσόδων, μεταφέροντας παράλληλα το μεγαλύτερο μέρος του κόστους στις χώρες υποδοχής. Την ίδια στιγμή, η διοργάνωση φιλοξενείται σε ένα περιβάλλον με αυστηρούς περιορισμούς για υπηκόους δεκάδων χωρών και αυστηρότερο πλαίσιο θεωρήσεων για ένα μεγάλο μέρος των αιτήσεων. Σε αυτό το περιβάλλον, ακόμη και εθνικές ομάδες έχουν επιλέξει ειδικές λύσεις διαμονής σε συνοριακές περιοχές, προκειμένου να διευκολύνουν τις μετακινήσεις τους προς τα γήπεδα.

Την ίδια στιγμή, το κόστος πρόσβασης και συμμετοχής έχει αυξηθεί αισθητά σε σχέση με προηγούμενες διοργανώσεις, ενώ σε αρκετές πόλεις έχουν καταγραφεί παρεμβάσεις στον αστικό χώρο γύρω από τα στάδια, καθώς και διαφορετικά επίπεδα θεσμικού σχεδιασμού για ζητήματα κοινωνικής πολιτικής. Η συνολική εικόνα δείχνει μια διοργάνωση με έντονη οικονομική συγκέντρωση, αλλά και με αυξανόμενη ετερογένεια ως προς το ποιο κοινό τελικά μπορεί να την παρακολουθήσει από κοντά.

Όπως επισημαίνει η μελέτη της Gravity The Newtons, το αποτέλεσμα δεν είναι ένα τουρνουά με επιμέρους “παρενέργειες”, αλλά ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο διαμορφώνονται πλέον τα μεγάλα παγκόσμια αθλητικά γεγονότα.

Forbes