Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Το Μουντιάλ 2026 ξεκινά και το Goal.com.cy δίνει ραντεβού με τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη. Με ειδικό Microsite για το Παγκόσμιο Κύπελλο, το Goal.com.cy συγκεντρώνει όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε για τη διοργάνωση. Πρόγραμμα αγώνων, βαθμολογίες, παρουσιάσεις ομάδων, στατιστικά, αφιερώματα και όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο φίλαθλος για να ζήσει κάθε στιγμή του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Παράλληλα, η ειδησεογραφική ομάδα του Goal.com.cy θα βρίσκεται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, με ειδήσεις, αναλύσεις, παρασκήνιο, αφιερώματα και σειρά από Mundial Stories που θα σας συντροφεύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Όλοι οι αγώνες, ανεξαρτήτως ώρας διεξαγωγής, θα καλύπτονται ζωντανά μέσα από το Live Match Center του Goal.com.cy, με λεπτό προς λεπτό εξέλιξη, εξειδικευμένα στατιστικά και πλήρη αγωνιστικά δεδομένα.

Και φυσικά, η δράση δεν σταματά στην ιστοσελίδα. Σε Instagram, TikTok και Facebook, το περιεχόμενο θα είναι ασταμάτητο, με βίντεο, quiz, αφιερώματα και ό,τι συζητιέται γύρω από το Μουντιάλ 2026.

Το Goal.com.cy θα βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε στιγμή του Μουντιάλ 2026, μεταφέροντας όλη τη δράση, τις μεγάλες ιστορίες και τα συναισθήματα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη.