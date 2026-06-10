Σοβαρά προβλήματα προκύπτουν για το παγκόσμιο φίλαθλο κοινό, καθώς η οργάνωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA δεν φαίνεται να είναι και η καλύτερη όσον αφορά το μη αγωνιστικό κομμάτι του Μουντιάλ.

Καναδάς, Μεξικό και ΗΠΑ θα είναι οι οικοδεσπότες των αγώνων, ωστόσο, τα προβλήματα που εντοπίζονται μέχρι στιγμής δείχνουν πως η φιλοξενία δεν θα είναι και η καλύτερη για εκατομμύρια επισκέπτες.

Τα προβλήματα ξεκινούν από τις τιμές εισιτηρίων, το κόστος αεροπορικής μεταφοράς, το κόστος εσωτερικών μεταφορών από πόλη σε πόλη ή και μεταξύ των τριών συνδιοργανωτριών χωρών, το κόστος διαμονής και φτάνουν ακόμη και μέχρι την έκδοση βίζας, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις και πολλά δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο. Μάλιστα, αν δεν επιλυθούν αυτά τα ζητήματα, το Μουντιάλ του 2026 τείνει να χαρακτηριστεί ως μια αποτυχημένη διοργάνωση πριν ακόμη εκκινήσει το αγωνιστικό κομμάτι.

Από τη μια οι τιμές των εισιτηρίων και από την άλλη οι ανησυχίες για τις βίζες και την είσοδο – διαμονή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν αναγκάσει πολλούς να κάνουν δεύτερες σκέψεις για το κατά πόσον μπορούν τελικά να βρεθούν σε κάποιο γήπεδο για να παρακολουθήσουν τη μεγαλύτερη παγκόσμια διοργάνωση ποδοσφαίρου.

Δυναμικές τιμές…

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η FIFA διαθέτει συνολικά έξι εκατομμύρια εισιτήρια για τους 104 αγώνες της διοργάνωσης, ωστόσο, αυτά είναι δυσεύρετα έως και απρόσιτα για αγοραστές χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων.

Οι τιμές των εισιτηρίων, όπως ενημέρωσε η ίδια η FIFA, είναι δυναμικές, δηλαδή εναλλάσσονται και κυρίως αυξάνονται, βάσει της ζήτησης. Ήδη εκφράζονται πολλά παράπονα, αφού οι τιμές, ακόμη και για τους ομίλους, ξεκινούν από τα 60 δολάρια και φτάνουν μέχρι τις 2.735, σε ειδικές περιπτώσεις αγώνων. Για τη φάση των 32 οι τιμές φτάνουν μέχρι τα 750 δολάρια, ενώ για την φάση των 16 έως και τα 980 δολάρια. Στα προημιτελικά οι τιμές εκτοξεύονται μέχρι και τα 1.775 δολάρια, στα ημιτελικά αγγίζουν τα 3.295 δολάρια, ενώ τα εισιτήρια για τον τελικό ξεκινούν από τα 2.030 και φτάνουν έως και τα 7.875 δολάρια.

Φυσικά αυτές οι τιμές είναι ενδεικτικές και μπορούν να διαφοροποιηθούν προς τα πάνω πολύ εύκολα, κάτι που όπως φαίνεται έχει ήδη συμβεί και θα συνεχίσουν να αυξάνονται όσο πιο κοντά φτάνουμε στο κάθε παιχνίδι.

Την ίδια ώρα, άλλος ένας πονοκέφαλος για τους φιλάθλους είναι η ακριβή διαμονή σε αυτές τις χώρες, αφού τα ξενοδοχεία θέλουν να εκμεταλλευτούν με κάθε τρόπο την διοργάνωση και τη μεγάλη ζήτηση.

Άκυρο ακόμη και σε διαιτητή

Σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται και στην έκδοση βίζας για είσοδο στις ΗΠΑ, αφού αρκετοί, ενώ είχαν λάβει έγκριση, τελικά δεν τους επιτράπηκε να εισέλθουν στη χώρα. Υπάρχουν ήδη πολλές αναφορές σε ξένα ΜΜΕ ότι οι μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση τουριστικών θεωρήσεων αλλά και οι πολύ αυστηροί έλεγχοι συνόρων θα δυσκολέψουν την προσέλευση φιλάθλων από το εξωτερικό.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του αλαλούμ σχετικά με τις βίζες είναι η περίπτωση του Σομαλού διαιτητή, Omar Abdulkadir Artan, ο οποίος μάλιστα θα ήταν ο πρώτος Σομαλός που θα διαιτήτευε σε Μουντιάλ, αλλά τελικά δεν του επετράπη να εισέλθει στις ΗΠΑ κι ενώ, σύμφωνα με το Reuters, κατείχε έγκυρη βίζα. Το όλο ζήτημα περιπλέκεται μάλιστα ακόμη περισσότερο, καθώς η FIFA «νίπτει τας χείρας της» και δηλώνει δεν εμπλέκεται και δεν μπορεί να εμπλακεί στις διαδικασίες μετανάστευσης των διοργανωτριών χωρών.