Παγκόσμιο Κύπελλο 2022. Σε μια αμφιλεγόμενη διοργάνωση που συνοδεύεται από πολλές αντιδράσεις και διαμαρτυρίες, κυρίως για τον θάνατο μεγάλου αριθμού εργατών στα χρόνια που προηγήθηκαν, αλλά και για το γεγονός ότι είναι η πρώτη που γίνεται χειμώνα αλλάζοντας ολοκληρωτικά το στάτους ενός τόσο δημοφιλούς τουρνουά, ελάχιστοι περιμένουν μια τόσο μεγάλη έκπληξη.

Κι ομως. Το Μαρόκο που πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, η ομάδα βρισκόταν στην 22η θέση της παγκόσμιας κατάταξης και δεν είχε ποτέ προχωρήσει πέρα από τη φάση των «16», νικά το Βέλγιο, την Ισπανία και την Πορτογαλία – χώρες που τότε αλλά και σήμερα βρίσκονται μέσα στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης – και γίνεται η πρώτη αφρικανική εθνική ομάδα που φτάνει ποτέ στα ημιτελικά.

Η πορεία του Μαρόκου δεν ήταν μόνο εντυπωσιακή και απολύτως άξια. Προκάλεσε συζητήσεις πέρα από το ποδόσφαιρο, καθώς 14 από τους 26 παίκτες της αποστολής είχαν γεννηθεί στο εξωτερικό, περισσότεροι από οποιαδήποτε άλλη εθνική ομάδα του τουρνουά.

Ακόμα περισσότεροι στο φετινό Μουντιάλ

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα περιλαμβάνει περισσότερους παίκτες γεννημένους στο εξωτερικό από κάθε προηγούμενη διοργάνωση. Σχεδόν το ένα τέταρτο των 1.248 παικτών που επιλέχθηκαν για τις εθνικές ομάδες γεννήθηκαν σε διαφορετική χώρα από εκείνη που θα εκπροσωπήσουν.

Σε ορισμένες ομάδες, τα ποσοστά είναι πολύ υψηλότερα: το 96% των παικτών του Κουρασάο γεννήθηκαν στο εξωτερικό, όπως και το 85% των παικτών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και το 73% των παικτών του Μαρόκου. Συνολικά, οι παίκτες που γεννήθηκαν στο εξωτερικό αποτελούν την πλειοψηφία σε οκτώ από τις 48 αποστολές του τουρνουά.

Ένα φαινόμενο με προϊστορία

Η μετανάστευση αποτελεί μέρος της ιστορίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την πρώτη του διοργάνωση. Για παράδειγμα, στο τρίτο Παγκόσμιο Κύπελλο, το 1938, το 12% των παικτών εκπροσωπούσαν διαφορετική χώρα από εκείνη στην οποία είχαν γεννηθεί.

Σύμφωνα με το conversation.com, αυτό οφειλόταν εν μέρει στο γεγονός ότι η FIFA δεν εισήγαγε κανονισμούς σχετικά με την επιλεξιμότητα των ποδοσφαιριστών για τις εθνικές ομάδες μέχρι το 1962, με αποτέλεσμα να μην είναι ασυνήθιστο οι παίκτες να εκπροσωπούν περισσότερες από μία χώρες κατά τη διάρκεια της καριέρας τους.

Ορισμένοι ποδοσφαιριστές εκπροσωπούν χώρες διαφορετικές από εκείνες στις οποίες γεννήθηκαν επειδή έχουν σχετικό δικαίωμα μέσω γονέα ή παππού/γιαγιάς. Αυτοί οι παίκτες συχνά προέρχονται από διασπορικές κοινότητες που δημιουργήθηκαν από παλαιότερα μεταναστευτικά κύματα.

Ο Ράκιτιτς, ο Πέπε και η Γαλλία του 2018

Ένα παράδειγμα είναι ο φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018, Ιβάν Ράκιτιτς, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελβετία αλλά επέλεξε να εκπροσωπήσει την Κροατία. Σε συνέντευξή του το 2025, εξήγησε ότι όταν χρειάστηκε να επιλέξει ανάμεσα στις δύο χώρες, η καρδιά του τού υπαγόρευσε να αγωνιστεί για την Κροατία.

Άλλοι παίκτες αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής μέσω των προϋποθέσεων διαμονής. Ο Πέπε για παράδειγμα, γεννήθηκε στη Βραζιλία αλλά αγωνίστηκε σε τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα με την Πορτογαλία μεταξύ 2010 και 2022, αφού απέκτησε την πορτογαλική υπηκοότητα σε ηλικία 24 ετών.

Ωστόσο, οι παίκτες που γεννήθηκαν στο εξωτερικό αποτελούν μόνο ένα μέρος της ιστορίας. Οι αποστολές των εθνικών ομάδων περιλαμβάνουν επίσης πολλούς μετανάστες δεύτερης γενιάς. Το καλύτερα γνωστό παράδειγμα είναι ίσως η ομάδα της Γαλλίας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018: 12 από τους 23 παίκτες της είχαν γονείς αφρικανικής καταγωγής.

Η Ελβετία και η Αγγλία

Τέτοια μοτίβα δεν είναι τυχαία. Η γαλλική ομάδα αντανακλούσε τους αποικιακούς και μετα-αποικιακούς δεσμούς της χώρας με τη Βόρεια και τη Δυτική Αφρική. Παρομοίως, από τα μέσα της δεκαετίας του 2000, η εθνική ομάδα της Ελβετίας έχει διαμορφωθεί ολοένα και περισσότερο από τη μετανάστευση από την πρώην Γιουγκοσλαβία, μετά τις συγκρούσεις και τους εκτοπισμούς που συνόδευσαν τη διάλυσή της τη δεκαετία του 1990.

Η αποστολή της Αγγλίας για το 2026 αφηγείται επίσης μια ιστορία για τη μεταναστευτική ιστορία της χώρας. Εκτός από τον Μαρκ Γκουέχι, που γεννήθηκε στην Ακτή Ελεφαντοστού, τουλάχιστον εννέα παίκτες είχαν έναν γονέα γεννημένο στο εξωτερικό. Οι περισσότεροι έχουν οικογενειακές ρίζες σε πρώην βρετανικές αποικίες της Αφρικής και της Καραϊβικής, αντανακλώντας τα μεταναστευτικά ρεύματα προς το Ηνωμένο Βασίλειο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ταυτόχρονα, 24 παίκτες που γεννήθηκαν στην Αγγλία έχουν επιλεγεί από άλλες ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτό περιλαμβάνει πέντε που εκπροσωπούν τη Σκωτία και 19 που αγωνίζονται για χώρες εκτός των Βρετανικών Νήσων (μεταξύ αυτών οι ΗΠΑ, η Νέα Ζηλανδία και η Γκάνα).

Έχει σημασία αυτό μέσα στο γήπεδο;

Σχετικά λίγες έρευνες έχουν εξετάσει αν οι εθνικές ομάδες με περισσότερους παίκτες μεταναστευτικής προέλευσης αποδίδουν καλύτερα στο γήπεδο. Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία υποδηλώνουν πως κάτι τέτοιο ισχύει.

Μια μελέτη του 2022 ανέλυσε όλα τα Παγκόσμια Κύπελλα από το 1970 έως το 2018 και διαπίστωσε ότι οι ομάδες με περισσότερους παίκτες γεννημένους στο εξωτερικό γενικά προχωρούσαν περισσότερο στη διοργάνωση. Κατά μέσο όρο, κάθε επιπλέον παίκτης γεννημένος στο εξωτερικό συσχετιζόταν με περίπου 0,15 επιπλέον αγώνες που έπαιζε η ομάδα.

Η σχέση αυτή παρέμενε ακόμη και αφού λήφθηκαν υπόψη ευρύτερες διαφορές μεταξύ των χωρών, γεγονός που υποδηλώνει ότι η μετανάστευση μπορεί να προσφέρει πλεονεκτήματα πέρα από εκείνα που σχετίζονται μόνο με τον πλούτο ή την ποδοσφαιρική παράδοση.

Η ποικιλομορφία ως πλεονέκτημα

Μια άλλη μελέτη του 2023 εξέτασε τις ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες που συμμετείχαν σε Παγκόσμια Κύπελλα και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα μεταξύ 1970 και 2018. Χρησιμοποιώντας τα επώνυμα των παικτών για να εκτιμήσει την προγονική τους καταγωγή, μέτρησε την ποικιλομορφία των καταβολών μέσα σε κάθε αποστολή και διαπίστωσε ότι οι πιο ποικιλόμορφες ομάδες είχαν κατά μέσο όρο καλύτερες επιδόσεις.

Συγκεκριμένα, η έρευνα έδειξε ότι μια αύξηση κατά μία τυπική απόκλιση στην ποικιλομορφία οδηγούσε σε βελτίωση της διαφοράς τερμάτων (τα γκολ που πετυχαίνει μια ομάδα μείον τα γκολ που δέχεται) κατά περίπου 1,3 γκολ ανά αγώνα κατά μέσο όρο.

Υπάρχουν τουλάχιστον δύο παράγοντες που θα μπορούσαν να εξηγήσουν αυτά τα αποτελέσματα. Πρώτον, η μετανάστευση μπορεί να διευρύνει τη δεξαμενή παικτών που είναι διαθέσιμοι σε μια εθνική ομάδα. Η ομάδα της Γκάνας για το τουρνουά του 2026 βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε κοινότητες της διασποράς στη Δυτική Ευρώπη. Αυτό της επιτρέπει να αξιοποιεί παίκτες που έχουν αναπτυχθεί σε ορισμένα από τα ισχυρότερα ποδοσφαιρικά συστήματα του κόσμου.

Δεύτερον, η μετανάστευση μπορεί να αυξήσει την ποικιλία δεξιοτήτων μέσα σε μια ομάδα. Οι ποδοσφαιριστές χρειάζονται συγκεκριμένα σωματικά χαρακτηριστικά και τεχνικές δεξιότητες. Οι κεντρικοί αμυντικοί, για παράδειγμα, είναι συνήθως ψηλοί και σωματικά δυνατοί. Οι πιο επιθετικοί παίκτες, αντίθετα, συχνά χρειάζονται ταχύτητα.

Ένας πιο ποικιλόμορφος πληθυσμός πιθανότατα προσφέρει μεγαλύτερη δεξαμενή υποψήφιων παικτών για κάθε θέση, οδηγώντας σε καλύτερη συμπληρωματικότητα σε επίπεδο ομάδας.

Η «διάψευση» από την Αργεντινή του 2022

Αυτό δεν σημαίνει ότι η μετανάστευση κερδίζει από μόνη της τα Παγκόσμια Κύπελλα. Η Αργεντινή κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 χωρίς ούτε έναν παίκτη γεννημένο στο εξωτερικό στην αποστολή της. Η επιτυχία εξαρτάται επίσης από το μέγεθος του πληθυσμού, τον οικονομικό πλούτο και την ποιότητα της προπονητικής. Το να έχεις επίσης τον Λιονέλ Μέσι στην ομάδα, δίνει ένα έξτρα είδος… βοήθειας.

Παρ’ όλα αυτά, τα περιορισμένα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η μετανάστευση μπορεί να επηρεάζει το διεθνές ποδόσφαιρο πέρα από την απλή αλλαγή της σύνθεσης των ομάδων που συμμετέχουν.

Αν η ομάδα του Μαρόκου το 2022 περιοριζόταν μόνο σε παίκτες που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στο Μαρόκο, θα έφτανε και πάλι στα ημιτελικά; Δεν θα το μάθουμε ποτέ με βεβαιότητα. Αν όμως το Κουρασάο καταφέρει κάτι παρόμοιο αυτή τη φορά, ο ρόλος της μετανάστευσης στην ποδοσφαιρική επιτυχία ίσως γίνει ακόμη πιο δύσκολο να αγνοηθεί.

Διαβάστε περισσότερα στο goal.