Η Πορτογαλία επικράτησε με 2-1 της Νιγηρίας στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας της πριν από τη συμμετοχή της στο Μουντιάλ 2026, σε μια αναμέτρηση που είχε έναν απρόσμενο πρωταγωνιστή.

Ένας ποδοσφαιριστής κατάφερε να «κλέψει» τις εντυπώσεις, ακόμη και από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, προκαλώντας σχόλια στο διαδίκτυο με την ατάκα: «Διαγράψτε το, βλέπει η γυναίκα μου».

Πρόκειται για τον Μαντούκα Οκόγε, τον τερματοφύλακα της Νιγηρίας, ο οποίος έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σχολιάστηκε έντονα για το πόσο εμφανίσιμος είναι.

Όταν η τηλεοπτική κάμερα στράφηκε προς την εθνική ομάδα της Νιγηρίας, όσοι φίλαθλοι δεν παρακολουθούν συχνά ποδόσφαιρο είχαν την ευκαιρία να δουν τον Οκόγε.

Μέσα σε 24 ώρες, αφού ο λογαριασμός Blackish Press στο X δημοσίευσε ανάρτηση σχετικά με το γεγονός ότι ο Οκόγι γινόταν viral στο διαδίκτυο, οι φίλαθλοι έσπευσαν να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Nigerian goalkeeper Maduka Okoye is going viral for being incredibly handsome.



📸 Maduka Okoye | IG pic.twitter.com/Cw8CrbKE6w — Blackish Press (@blackishpress) June 11, 2026

Ο φίλαθλος Ματίας Σμιτ απάντησε αστειευόμενος στην ανάρτηση γράφοντας: «Παρακαλώ διαγράψτε το αυτό, η γυναίκα μου χρησιμοποιεί αυτή την εφαρμογή».

Ένας άλλος φίλαθλος σχολίασε στην ανάρτηση, η οποία συγκέντρωσε περισσότερες από 3,8 εκατομμύρια προβολές, 440 σχόλια, 43.000 likes και 3.600 shares: «Μην αφήσετε τις γυναίκες να το δουν αυτό!»,

Ένας ακόμη χρήστης επιβεβαίωσε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Οκόγε «ρίχνει» το διαδίκτυο με την εμφάνισή του:

«Ο Μαντούκα Οκόγε γίνεται πάντα viral γι’ αυτό, χαχα».

Το Blackish Press αναδημοσίευσε την αρχική του ανάρτηση για τον Οκόγε, συμπεριλαμβάνοντας αυτή τη φορά δύο ακόμη φωτογραφίες του χωρίς μπλούζα, όπου φαίνονται οι μύες του καθώς και τα τατουάζ στα χέρια, στο στήθος και στην πλάτη του.

Τον Νοέμβριο του 2025, ο Οκόγε κλήθηκε ξανά στην εθνική ομάδα της Νιγηρίας ενόψει των playoffs της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CAF), αφού ολοκλήρωσε την έκτιση δίμηνης τιμωρίας για τη συμμετοχή του σε παράνομο σύστημα στοιχηματισμού.

Η τιμωρία του επιβλήθηκε αφού αντιμετώπισε το ενδεχόμενο αποκλεισμού έως και τεσσάρων ετών για αθλητική απάτη, όταν δέχθηκε σκόπιμα κίτρινη κάρτα για καθυστέρηση χρόνου στο 64ο λεπτό αγώνα της Serie A μεταξύ της ομάδας του, της Ουντινέζε, και της Λάτσιο, ενώ η ομάδα του προηγούνταν με 2-1.

Στο φιλικό της περασμένης Πέμπτης κόντρα στους Πορτογάλους, ο Οκόγε αγωνίστηκε και στα 90 λεπτά του αγώνα, πραγματοποίησε τέσσερις αποκρούσεις και είχε ποσοστό επιτυχημένων επεμβάσεων 83%.

Nigerian goalkeeper Maduka Okoye breaks internet for being astonishingly handsome https://t.co/KHGwuSNv7t pic.twitter.com/XTP7HFcLQz — New York Post (@nypost) June 12, 2026

Ποιος είναι ο Μαντούκα Οκόγε

Ο Μαντούκα Οκόγε γεννήθηκε στις 28 Αυγούστου 1999 στο Ντίσελντορφ. Ο πατέρας του είναι Νιγηριανός και η μητέρα του Γερμανίδα. Παρότι γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Γερμανία, επέλεξε να εκπροσωπήσει την πατρίδα του πατέρα του.

Αγωνίζεται στη θέση του τερματοφύλακα και ξεχωρίζει για τα γρήγορα αντανακλαστικά του, την καλή του τεχνική με τα πόδια και το ύψος του (περίπου 1,98 μ.). Έχει περάσει από ομάδες όπως η Φορτούνα Ντίσελντορφ, η Σπάρτα Ρότερνταμ, η Γουότφορντ και η Ουντινέζε.

Έκανε το ντεμπούτο του με την εθνική Νιγηρίας το 2019 και έκτοτε αποτελεί συχνή επιλογή κάτω από τα δοκάρια των «Super Eagles».

athletiko.gr