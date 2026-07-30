Άλλη μια διάσημη τηλεοπτική περσόνα του ελλαδικού χώρου επέλεξε το πολυτελές θέρετρο Cap St Georges Hotel & Resort στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Πέγειας για τις διακοπές της.

Πρόκειται για την Φαίη Σκορδά, η οποία ανήρτησε στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες της από τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες στο υπερπολυτελές έργο της Korantina Homes.

Η Ελληνίδα παρουσιάστρια φωτογραφίζεται στην παραλία του Cap St Georges , απολαμβάνοντας το μοναδικής φυσικής καλλονής τοπίο της περιοχής, ενώ δείχνει και τους εξωτερικούς χώρους του ξενοδοχείου κατά τις βραδινές ώρες, με εμφανή την ικανοποίηση για την ποιότητα των υπηρεσιών και των χώρων που απολαμβάνει.