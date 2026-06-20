Πυρκαγιά ξέσπασε στα όρια του Δήμου Πέγειας σήμερα το απόγευμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, σήμερα Σάββατο, 20 Ιουνίου, 2026 και ώρα 16:35, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στα όρια του Δήμου Πέγειας, της επαρχίας Πάφου.

Η επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο στις 16:50, αφού έκαψε μικρή έκταση από χαμηλή άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν, 3 άτομα του Τμήματος Δασών με 1 πυροσβεστικό όχημα, καθώς επίσης 2 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 1 πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.