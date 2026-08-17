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Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Dr. Herbert «Herbie» Wertheim είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο άνθρωπος που έδωσε 40 εκατ. δολάρια για τη μοναδική Ferrari Luce «Chassis 0». Ο 87χρονος οπτομέτρης, εφευρέτης, επιχειρηματίας και επενδυτής είχε πληρώσει μόλις έναν χρόνο νωρίτερα άλλα 26 εκατ. δολάρια για τη μοναδική Ferrari Daytona SP3 Tailor Made.

Η ταυτότητα του αγοραστή της πρώτης Ferrari Luce παραγωγής δεν αποτελεί πλέον μυστήριο. Ο άνθρωπος που έδωσε την τελική προσφορά των 40 εκατ. δολαρίων στη φιλανθρωπική δημοπρασία του Monterey είναι ο Dr. Herbert «Herbie» Wertheim, ένας από τους πλουσιότερους αυτοδημιούργητους επιχειρηματίες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι πρώτες πληροφορίες μετά τη δημοπρασία, καθώς και υλικό που δημοσιεύθηκε από ανθρώπους του χώρου των supercars, τον ταυτοποιούν ως τον μεγάλο νικητή της διαδικασίας. Ο RM Sotheby’s δεν αναγράφει ακόμη δημοσίως το όνομα του πλειοδότη στην επίσημη σελίδα του αυτοκινήτου, όμως όλα τα στοιχεία συγκλίνουν στον Wertheim, ο οποίος έχει ήδη ισχυρό και απολύτως καταγεγραμμένο προηγούμενο στις φιλανθρωπικές δημοπρασίες της Ferrari.

Μάλιστα, μόλις έναν χρόνο νωρίτερα, στην ίδια διοργάνωση του Monterey, ήταν εκείνος που απέκτησε τη μοναδική Ferrari Daytona SP3 Tailor Made έναντι 26 εκατ. δολαρίων. Η ταυτότητά του ως ιδιοκτήτη εκείνου του αυτοκινήτου είχε επιβεβαιωθεί και φωτογραφικά, με τον ίδιο να παραλαμβάνει τη Daytona SP3 από τον τότε επικεφαλής εμπορικών δραστηριοτήτων και μάρκετινγκ της Ferrari, Enrico Galliera.

Έδωσε 40 εκατ. δολάρια για τη Ferrari με αριθμό «0»

Η Ferrari Luce που απέκτησε ο Wertheim δεν είναι απλώς η πρώτη που προσφέρθηκε σε πελάτη. Πρόκειται για το «Chassis 0», δηλαδή το πρώτο σασί παραγωγής ολόκληρου του προγράμματος Luce και, κατά συνέπεια, ένα αυτοκίνητο με ξεχωριστή ιστορική σημασία για το Μαρανέλο.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε από τον RM Sotheby’s στο πλαίσιο της Monterey Car Week και το αυτοκίνητο προσφέρθηκε χωρίς τιμή ασφαλείας. Η αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για αξία άνω των 1,1 εκατ. δολαρίων, αλλά η τελική προσφορά εκτοξεύτηκε στα 40 εκατ. δολάρια – περίπου 36 φορές πάνω από αυτή την αποτίμηση.

Με την πώληση αυτή καταρρίφθηκε το προηγούμενο ρεκόρ για καινούργια Ferrari σε δημοπρασία, το οποίο κατείχε η Daytona SP3 των 26 εκατ. δολαρίων. Και το εντυπωσιακότερο είναι ότι πίσω και από τις δύο αγορές βρίσκεται ο ίδιος άνθρωπος. Ουσιαστικά, μέσα σε διάστημα ενός έτους, ο Dr. Herbert Wertheim διέθεσε συνολικά 66 εκατ. δολάρια για δύο μοναδικές Ferrari σε φιλανθρωπικές δημοπρασίες.

Στην πραγματικότητα, οι συγκεκριμένες αγορές δεν μπορούν να εξεταστούν αποκλειστικά ως κινήσεις ενός πάμπλουτου συλλέκτη αυτοκινήτων. Και στις δύο περιπτώσεις, το σύνολο των εσόδων κατευθύνεται στο Ferrari Foundation για τη χρηματοδότηση εκπαιδευτικών και κοινωνικών προγραμμάτων.

Η Ferrari Luce προσφέρθηκε από την ίδια την ιταλική εταιρεία με αποκλειστικό σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για μελλοντικές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, μεταξύ των οποίων προγράμματα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το μελλοντικό εκπαιδευτικό κέντρο M-TECH Alfredo Ferrari στο Μαρανέλο.

Για τον Wertheim, επομένως, η τελική προσφορά των 40 εκατ. δολαρίων λειτουργεί ταυτόχρονα ως αγορά ενός ιστορικού αυτοκινήτου και ως μια τεράστια δωρεά. Η ίδια ακριβώς φιλοσοφία είχε εφαρμοστεί και στη δημοπρασία της Daytona SP3 το 2025, όταν τα 26 εκατ. δολάρια διατέθηκαν επίσης μέσω του Ferrari Foundation για εκπαιδευτικές δράσεις.

Ποιος είναι ο Dr. Herbert Wertheim

Ο Herbert A. Wertheim γεννήθηκε στις 23 Μαΐου 1939 στη Φιλαδέλφεια από οικογένεια εργατικής τάξης. Σήμερα είναι 87 ετών και η περιουσία του αποτιμάται από το Forbes περίπου στα 4,6 δισ. δολάρια.

Τα πρώτα χρόνια της ζωής του δεν είχαν καμία σχέση με τον πλούτο και τα αυτοκίνητα πολλών εκατομμυρίων. Η οικογένειά του μετακόμισε στη Φλόριντα, όπου έζησε για ένα διάστημα σε ένα μικρό διαμέρισμα πάνω από έναν φούρνο. Αντιμετώπιζε δυσλεξία, δυσκολευόταν στο σχολείο και στα 17 του κατατάχθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Εκεί εκπαιδεύτηκε στη φυσική, στα μαθηματικά, στη χημεία, στα ηλεκτρονικά και στην αεροπορική τεχνολογία. Αργότερα εργάστηκε σε τεχνικούς και ερευνητικούς ρόλους, μεταξύ άλλων στο Cape Canaveral, στα πρώτα χρόνια της αμερικανικής διαστημικής δραστηριότητας.

Στη συνέχεια σπούδασε οπτομετρία και άρχισε να ασχολείται συστηματικά με την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας στα ανθρώπινα μάτια.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 ο Wertheim ασχολήθηκε με τη σχέση της υπεριώδους ακτινοβολίας με την πρόκληση καταρράκτη και άλλων βλαβών στην όραση. Ανέπτυξε μία από τις πρώτες αποτελεσματικές χρωστικές ουσίες για πλαστικούς φακούς γυαλιών, οι οποίες μπορούσαν να απορροφούν την επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία.

Πάνω σε αυτή την τεχνολογία ίδρυσε την Brain Power Incorporated, γνωστή ως BPI. Η εταιρεία εξελίχθηκε σε σημαντικό διεθνή κατασκευαστή χρωστικών για οπτικούς φακούς, εργαστηριακών υλικών και οφθαλμικών χημικών προϊόντων.

Σύμφωνα με το Forbes, η BPI διαθέτει περισσότερες από 100 πατέντες και πνευματικά δικαιώματα στο συνολικό χαρτοφυλάκιό της, ενώ ο ίδιος ο Wertheim έχει αναγνωριστεί από το Florida Inventors Hall of Fame για τη συμβολή του στην οπτική τεχνολογία. Ωστόσο, η επιχείρηση οπτικών προϊόντων αποτέλεσε μόνο την αρχή της οικονομικής του διαδρομής.

Πώς δημιούργησε περιουσία 4,6 δισ. δολαρίων

Από το 1970 ο Wertheim άρχισε να επενδύει συστηματικά τα κέρδη της εταιρείας του στο χρηματιστήριο. Η στρατηγική του ήταν απλή αλλά εξαιρετικά υπομονετική: αγόραζε μετοχές εταιρειών που θεωρούσε ότι είχαν ισχυρή τεχνολογία και δυνατότητα μακροχρόνιας ανάπτυξης και απέφευγε να τις πουλά.

Επένδυσε στην Apple από την εποχή της αρχικής δημόσιας προσφοράς της, ενώ απέκτησε σημαντική θέση στη Microsoft κατά την είσοδό της στο χρηματιστήριο το 1986. Σύμφωνα με παλαιότερα στοιχεία του Forbes, μόνο οι μετοχές του στη Microsoft είχαν αποκτήσει αξία άνω των 160 εκατ. δολαρίων, ενώ η θέση του στην Apple είχε αποτιμηθεί κοντά στα 195 εκατ. δολάρια.

Η μεγαλύτερη επενδυτική επιτυχία του, όμως, συνδέθηκε με τη HEICO, την αμερικανική εταιρεία αεροδιαστημικής, αμυντικής τεχνολογίας και ηλεκτρονικών συστημάτων. Ο Wertheim επένδυσε αρχικά περίπου 5 εκατ. δολάρια και, διατηρώντας τις μετοχές του για δεκαετίες, είδε την αξία της θέσης του να ξεπερνά τα 800 εκατ. δολάρια. Το Forbes τον χαρακτηρίζει ως τον μεγαλύτερο μεμονωμένο ιδιώτη μέτοχο της εταιρείας.

Η συνολική περιουσία του υπολογίζεται σήμερα στα 4,6 δισ. δολάρια, με τον Wertheim να βρίσκεται στη λίστα των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου και των σημαντικότερων αυτοδημιούργητων Αμερικανών επιχειρηματιών.

Η αγορά της Ferrari Luce συνδέεται άμεσα με τη μακρά φιλανθρωπική δράση του. Ο Wertheim έχει δεσμευτεί μέσω του Giving Pledge, της πρωτοβουλίας που ξεκίνησαν οι Warren Buffett, Bill Gates και Melinda French Gates, να διαθέσει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του σε κοινωφελείς σκοπούς.

Τον Μάιο του 2026 δώρισε 100 εκατ. δολάρια στο Baptist Health South Florida, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά στην 66χρονη ιστορία του οργανισμού. Τα χρήματα προορίζονται για την έρευνα, την πρόληψη και τη θεραπεία του καρκίνου, ενώ το Miami Cancer Institute μετονομάστηκε σε Baptist Health Herbert Wertheim Cancer Institute.

Είχε προηγηθεί δωρεά 100 εκατ. δολαρίων στο University of Florida Health για την ενίσχυση της βιοϊατρικής έρευνας, καθώς και δωρεά 50 εκατ. δολαρίων στο College of Engineering του University of Florida.

Άλλα 50 εκατ. δολάρια διατέθηκαν στη Σχολή Οπτομετρίας και Επιστήμης της Όρασης του UC Berkeley, η οποία φέρει πλέον το όνομά του. Η συγκεκριμένη δωρεά αποτέλεσε τη μεγαλύτερη που είχε λάβει μέχρι τότε σχολή οπτομετρίας στη Βόρεια Αμερική.

Το όνομα Wertheim βρίσκεται επίσης στο College of Medicine του Florida International University, στο College of Engineering του University of Florida και σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα δημόσιας υγείας, οπτομετρίας και ιατρικής.

Τι ξεχωριστό έχει η Ferrari Luce «Chassis 0»

Το αυτοκίνητο των 40 εκατ. δολαρίων έχει διαμορφωθεί από το πρόγραμμα Ferrari Tailor Made και δεν πρόκειται να επαναληφθεί στην ίδια ακριβώς μορφή.

Το αμάξωμα διαθέτει ειδική ημιγυαλιστερή απόχρωση Madreperla, η οποία δημιουργήθηκε αποκλειστικά για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Ανάλογα με τη γωνία και την ένταση του φωτός, η επιφάνεια παρουσιάζει ιριδίζουσες αντανακλάσεις που μεταβάλλονται από πράσινες σε μοβ.

Η φωτεινή σχεδιαστική φιλοσοφία συνεχίζεται στο εσωτερικό, όπου χρησιμοποιείται ειδικά εξελιγμένο μεταλλικό δέρμα Le Mans στην απόχρωση Perla, προερχόμενο από επιλεγμένα ελβετικά δέρματα. Τα δευτερεύοντα στοιχεία έχουν βαφτεί σε Grigio Corvara αντί για το παραδοσιακό μαύρο, ενώ υπάρχουν λευκές ζάντες, ειδικές δαγκάνες φρένων και το σήμα της Ferrari πάνω σε οπτικά λευκό φόντο.

Η Luce είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής της Ferrari. Χρησιμοποιεί τέσσερις ηλεκτροκινητήρες με συνολική απόδοση περίπου 1.050 ίππων και δομική μπαταρία χωρητικότητας 122 kWh. Η επιτάχυνση από στάση στα 60 μίλια/ώρα, δηλαδή στα 96 km/h, ολοκληρώνεται σε περίπου 2,5 δευτερόλεπτα.

Παρά το γεγονός ότι η δημοπρασία ολοκληρώθηκε, ο Wertheim δεν θα παραλάβει άμεσα το αυτοκίνητο. Η Ferrari Luce «Chassis 0» θα επιστρέψει αρχικά στο Μαρανέλο και η τελική παράδοση έχει προγραμματιστεί για το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Ο Dr. Herbert Wertheim δεν αγόρασε απλώς ακόμη μία ακριβή Ferrari. Μέσα σε δύο συνεχόμενες διοργανώσεις στο Monterey κατέρριψε δύο φορές το ρεκόρ της ακριβότερης καινούργιας Ferrari που έχει πωληθεί σε δημοπρασία.

Το 2025 έδωσε 26 εκατ. δολάρια για την Daytona SP3 Tailor Made «599+1». Το 2026 ανέβασε τον πήχη στα 40 εκατ. δολάρια για την πρώτη ηλεκτρική Ferrari παραγωγής.

Πίσω από τα 66 εκατ. δολάρια των δύο αγορών υπάρχει ένας βαθύτερος κοινός παρονομαστής: τα χρήματα δεν κατέληξαν απλώς στο ταμείο μιας αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά στο Ferrari Foundation για τη χρηματοδότηση εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών.

Αυτός, λοιπόν, είναι ο αγοραστής της πρώτης Ferrari Luce: ένας 87χρονος επιστήμονας που ξεκίνησε από μια οικογένεια εργατικής τάξης, δημιούργησε μία περιουσία δισεκατομμυρίων μέσω εφευρέσεων και υπομονετικών επενδύσεων και σήμερα χρησιμοποιεί τις ακριβότερες Ferrari του κόσμου ως ένα ακόμη μέσο χρηματοδότησης της εκπαίδευσης και της έρευνας.

newsauto.gr