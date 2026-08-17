Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Εκεί που ψάχνεις την ηρεμία, την χαλάρωση και την αποσύνδεση από όλες εκείνες τις στρεσογόνες καταστάσεις που συνθέτουν το γνώριμο σκηνικό της καθημερινότητας, σου προκύπτει εντελώς διαφορετικό. Λεπτομέρεια, βέβαια, κι αυτή, αλλά τόσο ικανή να σου αναποδογυρίσει όλη τη διάθεση.

Ανήμερα Δεκαπενταυγούσου και στα αστυνομικά δελτία παρελαύνουν οι προειδοποιήσεις για πρωτοφανές μποτιλιάρισμα δρόμων, κυρίως εκείνων που οδηγούσαν στα ορεινά και σε προσκυνήματα της Μεγαλόχαρης. Ημέρα κατά την οποία εξόχως τιμάται και δοξάζεται το πρόσωπό της. Ο εγκλωβισμός χιλιάδων οδηγών σε ατέλειωτες ουρές και για ολόκληρες ώρες δεν θύμιζε απλά μια παραδοσιακή μαζική έξοδο που υπαγόρευαν το κλίμα και οι ημέρες, αλλά μια δοκιμασία σε νεύρα και υπομονή. Ξεφύτρωνε άλλη μια τοξική κατάσταση που μετέτρεπε την προσδοκία της ξεκούρασης σ’ ένα άλλο επώδυνο μαρτύριο. Οι δρόμοι, κυρίως προς το Τρόοδος και λιγότερο στα παραλιακά, απέκτησαν μια εντελώς διαφορετική πανοραμική όψη, που έβαζε σε δίλημμα ακόμα και τους πιο τολμηρούς για να υποβληθούν σε μια τόσο πονεμένη διαδικασία. Μια κατά τα άλλα υποσχόμενη χαλαρή διαδρομή συνοδευόταν με κορναρίσματα, εντάσεις, νεύρα και την επιστράτευση κάθε ίχνους υπομονής για να διανυθούν μερικά χιλιόμετρα. Αντί για το κελάηδισμα των πουλιών ή το κύμα της θάλασσας, ο μονότονος συντονισμός των μηχανών στο ρελαντί παρέπεμπε σε κάτι εντελώς αλλιώτικο. Βέβαια σε κάθε περίπτωση ο προορισμός ίσως να ήταν ακόμα γλυκύτερος στο τέλος μέσα από τα αντίξοα που τόσο άκομψα παρεμβλήθηκαν βασανιστικά.

Υπήρχαν, βέβαια, και οι υποψιασμένοι. Εκείνοι που τόλμησαν να πάρουν ένα διαφορετικό ρίσκο: να παραμείνουν στην πρωτεύουσα, η οποία ζούσε το δικό της θαύμα. Η Λευκωσία να φαντάζει μια αθόρυβη και σχεδόν ερημωμένη πολιτεία. Απαλλαγμένη από το καθημερινό κυκλοφοριακό κομφούζιο, ακόμα και οι κεντρικές λεωφόροι, πρόσφεραν μια αλλιώτικη εξωτική αίγλη. Είναι όλοι εκείνοι, έστω οι λίγοι, που μπορούν να δίνουν κάποιες άλλες περιγραφές που υπερβαίνουν την καθημερινότητα και τη συνήθεια. Αυτό το φόντο, βέβαια, έχει ημερομηνία λήξης. Με τη μεγάλη επιστροφή – εδώ κι αν χρειάζεται να επιστρατεύει ιδιαίτερα αντανακλαστικά η Τροχαία – ο γνώριμος βραχνάς του κυκλοφοριακού θα επανέλθει και μάλιστα δριμύτερος. Στους ορίζοντες μάλιστα μιας τόσο σταθερής νοοτροπίας: να φτιάχνουμε αδιάκοπα δρόμους και παρακαμπτήριους – όποτε καταφέρνουμε να τους ολοκληρώνουμε κι αυτούς χωρίς τα γνωστά παρατράγουδα – μόνο και μόνο για να μποτιλιάρονται κι αυτοί σε έναν ατέρμονο κυκεώνα. Και του χρόνου με πολλή υπομονή.