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Είδαμε πώς γεννιέται στην Κύπρο ένα προηγμένο, διεθνώς βραβευμένο αμυντικό προϊόν. Από την εγχώρια παραγωγή των ηλεκτρονικών και τη συναρμολόγηση των συστημάτων RFHunter®, μέχρι τον αυστηρό ποιοτικό έλεγχο και την αποστολή στο εξωτερικό, εκεί όπου 40 Κύπριοι επιστήμονες και μηχανικοί παράγουν τεχνολογία αιχμής που ήδη χρησιμοποιείται επιχειρησιακά από προηγμένους στρατούς στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο αυτό, το philenews επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της SignalGeneriX στη Λεμεσό, μιας από τις πρωτοπόρες κυπριακές εταιρείες με εικοσάχρονη δραστηριότητα στον τομέα, η οποία έχει αναπτύξει ένα σύστημα με σημαντική επιχειρησιακή αξία για τις ένοπλες δυνάμεις. Πρόκειται για το RFHunter®, το οποίο επιχειρεί να δώσει απάντηση σε ένα από τα διαχρονικότερα προβλήματα στο πεδίο της μάχης: τον ακριβή εντοπισμό της θέσης του αντιπάλου μέσω των ραδιοεκπομπών του.

Σύμφωνα με τους ανθρώπους της εταιρείας, το σύστημα μπορεί να εντοπίζει την προέλευση εκπομπών ακόμη και όταν ο στόχος βρίσκεται σε οχυρωμένη θέση, εντός κτηρίου ή υπό κάλυψη, ανεξαρτήτως ώρας. Η φιλοσοφία του συνοψίζεται σε μία απλή αρχή: όποιος «εκπέμπει», έστω και στιγμιαία, μπορεί να εντοπιστεί.

O διευθύνοντας σύμβουλος της SignalGeneriX, Τάσος Κουνούδης, που μας ξενάγησε στη γραμμή παραγωγής του RFHunter®, ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για το γεγονός ότι το σύστημα είναι πλήρως εξαγωγικό με ήδη σημαντικά οφέλη για την Κυπριακή οικονομία αφού έξι διαφορετικά κράτη (τα οποία για ευνόητους λόγους, δεν μπορούν να κατονομαστούν) έχουν ήδη προμηθευτεί το RFHunter® ενώ ο αριθμός παραγγελιών για το 2026 ξεπερνά τα 30 νέα συστήματα.

Σημαντική εθνική επιτυχία αποτελεί επίσης το ότι το σύστημα έχει αποσπάσει δύο φορές το πρώτο βραβείο στα Army Technology Excellence Awards 2025, έναν θεσμό διεθνούς κύρους, όπου μεταξύ των νικητών συγκαταλέγονται οι μεγαλύτερες παγκόσμιες αμυντικές βιομηχανίες.

Τί είναι και πώς παράγεται το RFHunter®;

Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο συμπυκνώνει αρκετά πρωτοποριακά υποσυστήματα, από τον ραδιοδέκτη και τις κεραίες, μέχρι το κεντρικό επεξεργαστή, την πλατφόρμα ανάλυσης σημάτων και την διεπαφή χρήστη (UI) και που όλα μαζί συνθέτουν ένα πολύτιμο εργαλείο εντοπισμού και αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων. Το σύστημα παρέχεται σε μορφή σακιδίου για επιχειρήσεις εδάφους, και σε εφαρμογές για ενσωμάτωση σε Drones, οχήματα και οπλικά συστήματα. Η διαδικασία κατασκευής του RF Hunter, είναι απαιτητική με όλα τα μέρη του να κατασκευάζονται εδώ στην Κύπρο.

Η εταιρεία διαθέτει έξι εξειδικευμένα εργαστήρια ανάπτυξης ηλεκτρονικών συστημάτων και αντενών και των απαραίτητων λογισμικών, και τρεις υποδομές παραγωγής και ελέγχου, τις οποίες επισκεφθήκαμε, βλέποντας από κοντά ολόκληρη τη διαδικασία σχεδιασμού, παραγωγής και ελέγχου των επιμέρους υποσυστημάτων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο χώρος συναρμολόγησης του RFHunter, όπου πραγματοποιείται η ενοποίηση όλων των υποσυστημάτων σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα Ηλεκτρονικού Πολέμου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, που προϋποθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία, υψηλή ακρίβεια και αυστηρό ποιοτικό έλεγχο, καθώς ακόμη και η παραμικρή λεπτομέρεια μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια, την αξιοπιστία και τελικά την επιχειρησιακή απόδοση του συστήματος.

Συνομιλώντας με τους ειδικούς που βρίσκονται πίσω από την ανάπτυξη και παραγωγή του RFHunter®, μας εξήγησαν ότι η δυνατότητα σχεδιασμού και παραγωγής του συνόλου των υποσυστημάτων εγχώρια, στις εγκαταστάσεις της SignalGeneriX, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρείας.

Η πλήρης αυτή τεχνολογική αυτονομία επιτρέπει την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, τη γρήγορη εξέλιξη και αναβάθμιση των προϊόντων, τον αυστηρό ποιοτικό έλεγχο, αλλά και την προσαρμογή των συστημάτων στις ιδιαίτερες επιχειρησιακές απαιτήσεις κάθε πελάτη. Η δυνατότητα αυτή έχει ήδη μεταφραστεί σε σημαντικές διεθνείς επιτυχίες.

Η εταιρεία έχει ήδη εξάγει το RFHunter® σε χώρες τριών ηπείρων, ενισχύοντας σταθερά την παρουσία του συστήματος στις διεθνείς αγορές, ενώ διαθέτει ήδη σημαντικό αριθμό παραγγελιών προς εκτέλεση εντός του 2026. Χαρακτηριστική εικόνα της έντονης εξαγωγικής δραστηριότητας της SignalGeneriX ήταν το γεγονός ότι, την ημέρα της επίσκεψής μας στις εγκαταστάσεις της, μια νέα παρτίδα συστημάτων RFHunter® με προορισμό το εξωτερικό βρισκόταν ήδη συσκευασμένη και έτοιμη προς αποστολή.

Πώς λειτουργεί το RFHunter®

To RFHunter® είναι παθητικό σύστημα εντοπισμού ραδιοσυχνοτήτων και γεωεντοπισμού. Λειτουργεί χωρίς να εκπέμπει σήμα (πλήρως παθητικά), πράγμα που σημαίνει ότι εντοπίζει τον εχθρό χωρίς να προδίδει τη δική του τοποθεσία. Όταν ο εχθρικός πομπός εκπέμπει ένα σήμα, η κεραία του RF Hunter το λαμβάνει. Το σύστημα υπολογίζει αμέσως τη γωνία (αζιμούθιο) από την οποία έρχεται το σήμα. Αυτό δημιουργεί μια νοητή ευθεία γραμμή (Line of Bearing) που ξεκινά από το RF Hunter και περνά πάνω από τον στόχο. Σε αυτό το στάδιο, ξέρουμε την κατεύθυνση, αλλά όχι την απόσταση.

Με μια δεύτερη μέτρηση από δεύτερη τοποθεσία, αφού το RF Hunter είναι κινητό σύστημα, επιτυγχάνεται ο τριγωνισμός. Αποτέλεσμα είναι οι νοητές γραμμές κατεύθυνσης από τις διαφορετικές μετρήσεις, να σχεδιάζονται αυτόματα στον ψηφιακό χάρτη του συστήματος.

Το σημείο όπου οι γραμμές αυτές τέμνονται (σταυρώνουν) είναι η ακριβής γεωγραφική θέση (συντεταγμένες) του στόχου.

Για την εταιρεία

Η SignalGeneriX συμπληρώνει περισσότερα από 20 χρόνια δραστηριότητας στον χώρο της υψηλής τεχνολογίας, έχοντας εξελιχθεί από μια κυπριακή εταιρεία εξειδικευμένη στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος (DSP) σε μια εξωστρεφή εταιρεία ανάπτυξης προηγμένων τεχνολογιών και συστημάτων, με κύρια δραστηριότητα στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Η διεθνής της κατεύθυνση αποτυπώνεται και στους αριθμούς, καθώς σήμερα περίπου το 90% των εργασιών της αφορά υπηρεσίες, τεχνολογίες και προϊόντα που κατευθύνονται σε αγορές του εξωτερικού.

Η εταιρεία εξασφάλισε έξι συμβάσεις στο πλαίσιο του EDIDP την περίοδο 2019–2020 και 16 συμβάσεις μέσω του European Defence Fund (EDF) από το 2021 έως το 2025, συμμετέχοντας σε σημαντικές ευρωπαϊκές κοινοπραξίες ανάπτυξης αμυντικών τεχνολογιών. Παράλληλα, διαθέτει τρεις διεθνείς πατέντες και δύο ευρωπαϊκά εμπορικά σήματα, πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 27001, καθώς και πιστοποιημένες εγκαταστάσεις για τη διαχείριση διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Σήμερα, η SignalGeneriX διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο πέρα των δέκα αμυντικών προϊόντων και τεχνολογικών λύσεων, αποτέλεσμα της πολυετούς επένδυσης στην έρευνα, την ανάπτυξη και την εγχώρια τεχνογνωσία.