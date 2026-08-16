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Η κυπριακή τραπεζική αγορά εισέρχεται σε νέα φάση ανάπτυξης, έχοντας αφήσει πίσω της τις προκλήσεις της προηγούμενης δεκαετίας και εστιάζοντας πλέον στη θωράκιση της ανθεκτικότητάς της, και στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η βελτίωση των βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών, η σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η διατήρηση υψηλών επιπέδων κεφαλαιακής επάρκειας και υψηλής ρευστότητας δημιουργούν ένα πιο σταθερό περιβάλλον για τον τραπεζικό τομέα.

Παράλληλα, οι τράπεζες καλούνται να ανταποκριθούν στις προκλήσεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, το οποίο χαρακτηρίζεται από αυξημένες γεωπολιτικές αβεβαιότητες, νέες εποπτικές απαιτήσεις και ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις. Κεντρικός άξονας της νέας στρατηγικής αποτελεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Οι κυπριακές τράπεζες επενδύουν συστηματικά σε ψηφιακές υπηρεσίες, εφαρμογές mobile banking, αυτοματοποίηση διαδικασιών και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την παροχή ταχύτερων, ασφαλέστερων και περισσότερο εξατομικευμένων υπηρεσιών προς ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Οι τράπεζες αξιοποιούν την AI (Τεχνητή Νοημοσύνη (AI – Artificial Intelligence) και τη χρησιμοποιούν για να εκσυγχρονίσουν το front και back office τους, προσφέροντας ταχύτητα και ασφάλεια στην εμπειρία του πελάτη. Πέρα από αυτό, επεκτείνεται στην ανίχνευση ύποπτων συναλλαγών, στη διαχείριση κινδύνων, στην εξυπηρέτηση πελατών μέσω ψηφιακών βοηθών και στη βελτιστοποίηση των εσωτερικών λειτουργιών των οργανισμών.

Tο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην πρόσφατη έκθεση για την Κύπρο, προτρέπει τον τραπεζικό τομέα, να αυξήσει την υποστήριξη για την καινοτομία, να προσαρμόσει τις επιχειρηματικές στρατηγικές για να αντιμετωπίσει καλύτερα τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από τις τράπεζες fintech και τις ψηφιακές τράπεζες. Tο Ταμείο τονίζει επίσης την ανάγκη των τραπεζών να προετοιμαστούν για το περιβάλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης.

ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Την ίδια στιγμή, η ανάπτυξη των εταιρειών FinTech και των ψηφιακών παρόχων πληρωμών μεταβάλλει τον ανταγωνισμό στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Η Κύπρος, ως διεθνές επιχειρηματικό και επενδυτικό κέντρο, επιχειρεί να αξιοποιήσει το δυναμικό του οικοσυστήματος χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, προσελκύοντας επενδύσεις και ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ τραπεζών και εταιρειών καινοτομίας.

Οι ηλεκτρονικές πληρωμές, τα ψηφιακά πορτοφόλια και οι σύγχρονες τραπεζικές εφαρμογές αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη διείσδυση στην καθημερινότητα καταναλωτών και επιχειρήσεων. Οι παραδοσιακές τράπεζες καλούνται να καινοτομήσουν ταχύτερα, να αναπτύξουν στρατηγικές συνεργασίες με εταιρείες τεχνολογίας και να επενδύσουν σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ψηφιακής οικονομίας.

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Σημαντική πρόκληση εξακολουθεί να αποτελεί και η ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου. Οι εποπτικές αρχές δίνουν ολοένα μεγαλύτερη έμφαση στην κεφαλαιακή επάρκεια, στη διαχείριση κινδύνων, στην κυβερνοασφάλεια, στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και στην πρόληψη του οικονομικού εγκλήματος. Η συμμόρφωση δεν αποτελεί πλέον απλώς νομική υποχρέωση, αλλά κρίσιμο παράγοντα αξιοπιστίας και ανταγωνιστικότητας.

Οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν ταυτόχρονα νέες ευκαιρίες για τις τράπεζες που διαθέτουν ισχυρή τεχνολογική υποδομή και στρατηγικό σχεδιασμό. Η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων, η ανάπτυξη καινοτόμων χρηματοοικονομικών προϊόντων και η διεύρυνση των διασυνοριακών υπηρεσιών αποτελούν βασικούς άξονες ανάπτυξης σε ένα περιβάλλον όπου η ταχύτητα προσαρμογής καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ανταγωνιστικότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην κυβερνοασφάλεια. Η αυξανόμενη ψηφιοποίηση των τραπεζικών υπηρεσιών συνοδεύεται από υψηλότερους κινδύνους κυβερνοεπιθέσεων και ηλεκτρονικής απάτης, γεγονός που καθιστά τις επενδύσεις σε προηγμένα συστήματα ασφάλειας και στη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά κανονιστικά πρότυπα στρατηγική προτεραιότητα για το σύνολο του τραπεζικού συστήματος.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Μέσα σ’ ένα περιβάλλον που συνεχώς εξελίσσεται, η Κύπρος επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της ως διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο σε μια περίοδο κατά την οποία το international banking επαναπροσδιορίζεται από τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις αυστηρότερες κανονιστικές απαιτήσεις και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Η Κύπρος, ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, διαθέτει πρόσβαση στην ενιαία αγορά και λειτουργεί υπό το ευρωπαϊκό εποπτικό πλαίσιο, στοιχεία που αποτελούν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για την προσέλκυση διεθνών επιχειρήσεων και επενδυτών. Το international banking εισέρχεται πλέον σε μια νέα εποχή, όπου η επιτυχία δεν θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από το μέγεθος ή την κεφαλαιακή ισχύ των οργανισμών, αλλά από την ικανότητά τους να συνδυάζουν τεχνολογική καινοτομία, ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση, βιώσιμη ανάπτυξη και αποτελεσματική διαχείριση των ολοένα πιο σύνθετων κινδύνων της παγκόσμιας οικονομίας.

Οι τράπεζες που θα επενδύσουν έγκαιρα στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην ανθεκτικότητα και στην εμπιστοσύνη των πελατών τους αναμένεται να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο διεθνές χρηματοπιστωτικό περιβάλλον. Οι μεγαλύτερες κυπριακές τράπεζες έχουν αναπτύξει εξειδικευμένες μονάδες διεθνούς τραπεζικής, αξιοποιώντας το δίκτυο ανταποκριτριών τραπεζών και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της Κύπρου, στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής. Η χώρα εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό επιχειρηματικό κόμβο για διεθνείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως η ναυτιλία, οι επενδύσεις, η τεχνολογία και οι επαγγελματικές υπηρεσίες.

ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Σε ένα περιβάλλον όπου οι διεθνείς κεφαλαιακές ροές αναζητούν σταθερότητα, ασφάλεια και ψηφιακή ευελιξία, οι κυπριακές τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τον ρόλο τους ως αξιόπιστοι χρηματοοικονομικοί εταίροι για επιχειρήσεις και επενδυτές με διεθνή προσανατολισμό.

Η επιτυχία τους θα εξαρτηθεί από τη συνέχιση των επενδύσεων στην τεχνολογία, την προσέλκυση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και την περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης παγκόσμιας οικονομίας.

Οι κυπριακές τράπεζες έχουν μετατοπίσει το ενδιαφέρον τους από το παραδοσιακό μοντέλο των διεθνών καταθέσεων σε ένα μοντέλο που δίνει έμφαση στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με πλήρη συμμόρφωση προς τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Η αυστηρή εφαρμογή των κανόνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), η ενίσχυση των διαδικασιών η συμμόρφωση με τα καθεστώτα διεθνών κυρώσεων αποτελούν πλέον βασικά στοιχεία της στρατηγικής τους. Να δούμε πως κινούνται οι μεγάλες συστημικές τράπεζες του τόπου

Η Τράπεζα Κύπρου συνεχίζει να αναπτύσσει τις υπηρεσίες International Banking, εξυπηρετώντας διεθνείς επιχειρήσεις και επενδυτές που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο ή πραγματοποιούν διασυνοριακές συναλλαγές. μέσω εξειδικευμένων ομάδων στελεχών.

Οι βασικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν, άνοιγμα και διαχείριση λογαριασμών για διεθνείς πελάτες, υπηρεσίες εμπορικής χρηματοδότησης, συνάλλαγμα (Foreign Exchange) και λύσεις διαχείρισης συναλλαγματικού κινδύνου, δάνεια και χρηματοδότηση επιχειρήσεων. Παράλληλα, επενδύει σημαντικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αξιοποιώντας τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και cloud computing για την αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών και τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας.

Η Eurobank Limited διαθέτει ισχυρό διεθνή προσανατολισμό, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες σε διεθνείς επιχειρήσεις, ναυτιλιακές εταιρείες και επενδυτές. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει διεθνείς πληρωμές, χρηματοδότηση επιχειρήσεων, trade finance, foreign exchange και wealth management, με εξειδικευμένους relationship managers για πελάτες του εξωτερικού.

Η Alpha Bank Cyprus διατηρεί εξειδικευμένη διεύθυνση International Banking με ειδικές μονάδες εξυπηρέτησης διεθνών πελατών στη Λευκωσία, τη Λεμεσό και τη Λάρνακα. Προσφέρει υπηρεσίες όπως διεθνείς μεταφορές κεφαλαίων, λογαριασμούς σε ξένα νομίσματα, εμπορική χρηματοδότηση (trade finance), υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής, αξιοποιώντας το διεθνές δίκτυο ανταποκριτριών τραπεζών του ομίλου Alpha Bank.

ΜΑΡΙΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ: Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ιδιαίτερη σημασία έχει η άποψη του Μάριου Σκανδάλη, γενικού διευθυντή του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, σχολιάζοντας τις αλλαγές του τραπεζικού περιβάλλοντος. «Ο παγκόσμιος τραπεζικός χάρτης επανασχεδιάζεται ραγδαία.

Σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αυστηρές ρυθμιστικές απαιτήσεις, γεωπολιτικές προκλήσεις και έναν εντεινόμενο διεθνή ανταγωνισμό, οι τράπεζες δεν καλούνται απλώς να προσαρμοστούν, αλλά να επαναπροσδιορίσουν εκ βάθρων τον ρόλο τους. Για τον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου, η εποχή της αμυντικής διαχείρισης και του παραδοσιακού συντηρητισμού ανήκει οριστικά στο παρελθόν.

Ο κυπριακός τραπεζικός τομέας ήδη γύρισε σελίδα και από ηγετική θέση καθορίζει την εθνική στρατηγική της οικονομίας με ιδιαίτερη συνεισφορά, όπως επίσης και στον καθορισμό της ευρύτερης Ευρωπαϊκής στρατηγικής. Σε αυτή τη νέα εποχή η καινοτομία έχει πλέον καίρια επίδραση στο σύνολο της οικονομίας».

Για το επίκαιρο θέμα του ψηφιακού μετασχηματισμού που αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών και επαναπροσδιορίζει τις σχέσεις των πελατών με τα πιστωτικά ιδρύματα ο κ. Σκανδάλης αναφέρει « ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αποτελεί πλέον μια τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά το θεμέλιο μιας νέας επιχειρηματικής φιλοσοφίας των κυπριακών τραπεζών. Η ενσωμάτωση του FinTech, της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και των εξελιγμένων μορφών ψηφιακής τραπεζικής, μετατρέπει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε δυναμικούς οργανισμούς διάχυσης γνώσης και τεχνολογίας. Η υιοθέτηση αυτών των εργαλείων δεν γίνεται με όρους απλής παρακολούθησης των τάσεων. Αντίθετα, οι τράπεζες επενδύουν στρατηγικά ώστε όχι απλά να εκτελούν συναλλαγές, αλλά να διαμορφώνουν οι ίδιες το οικοσύστημα αυτών των συναλλαγών, προσφέροντας εξατομικευμένες, ασφαλείς και άμεσες λύσεις που απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων».

Αλλά δεν είναι μόνο αυτά, γιατί στο περιβάλλον αλλαγών μπαίνει η πρόκληση του κανονιστικού και εποπτικού πλαισίου. Ο γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, δηλώνει «οι αυξημένες κανονιστικές απαιτήσεις δεν αντιμετωπίζονται ως πρόκληση ή τροχοπέδη, αλλά αντιθέτως ως ένα στρατηγικό πλεονέκτημα και ευκαιρία για ενίσχυση της εμπιστοσύνης, της διαφάνειας και της βιωσιμότητας του τραπεζικού τομέα.

Μέσα από τη χρήση προηγμένων συστημάτων RegTech (ρυθμιστικής-κανονιστικής τεχνολογίας), η απαιτούμενη συμμόρφωση αυτοματοποιείται και θωρακίζεται, επιτρέποντας στον τομέα να παραμείνει ευέλικτος και ανταγωνιστικός όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Ο σύγχρονος τραπεζικός τομέας εξελίσσεται σε έναν ζωντανό οργανισμό που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της βιώσιμης ανάπτυξης και της πράσινης μετάβασης. Διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις για το αύριο, χρηματοδοτώντας την καινοτομία, στηρίζοντας την ψηφιακή συμπερίληψη και δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογική υπεροχή συναντά την κοινωνική υπευθυνότητα. Οι κυπριακές τράπεζες πλέον δεν ακολουθούν απλώς το μέλλον, αλλά με καθαρή στρατηγική, εξωστρέφεια και τόλμη, το συνδιαμορφώνουν καθημερινά!».

Από το περιοδικό Insider Ιουλίου