Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Αύξηση 9,3% στην αξία και 7% στον όγκο πωλήσεων κατέγραψε το λιανικό εμπόριο στην Κύπρο τον Αύγουστο του 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ο εξοπλισμός πληροφορικής και επικοινωνιών και η ένδυση παρουσίασαν σημαντική άνοδο στον όγκο, ενώ στα καύσιμα η αξία των πωλήσεων αυξήθηκε αισθητά, παρά τη μείωση των ποσοτήτων.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, τα στοιχεία αφορούν το λιανικό εμπόριο εξαιρουμένων των μηχανοκίνητων οχημάτων. Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου, ο δείκτης αξίας του κύκλου εργασιών αυξήθηκε κατά 8,1% και ο δείκτης όγκου κατά 6,4%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025.

Στον εξοπλισμό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, η αξία των πωλήσεων αυξήθηκε τον Αύγουστο κατά 15,9%, ενώ ο όγκος ενισχύθηκε κατά 24,8%.

Σημαντική άνοδος καταγράφηκε και στα ενδύματα και υποδήματα, με αύξηση 8,9% στην αξία και 16,7% στον όγκο πωλήσεων.

Στον άλλο οικιακό εξοπλισμό, κατηγορία που περιλαμβάνει οικοδομικά υλικά, χαλιά, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές και φωτιστικά, ο δείκτης αξίας αυξήθηκε κατά 10,2% και ο δείκτης όγκου κατά 12%.

Στα επιμορφωτικά είδη και είδη ψυχαγωγίας, οι αντίστοιχες αυξήσεις διαμορφώθηκαν στο 9,7% και στο 12,7%. Στα φαρμακευτικά και ορθοπεδικά είδη και στα καλλυντικά, η αξία ενισχύθηκε κατά 7,7% και ο όγκος κατά 7,1%.

Διαφορετική εικόνα παρουσίασαν τα καύσιμα κίνησης, με αύξηση 21,1% στην αξία αλλά μείωση 1,5% στον όγκο. Η απόκλιση αποτυπώνει την επιβάρυνση από τις υψηλότερες τιμές, καθώς οι καταναλωτές δαπάνησαν περισσότερα χρήματα για μικρότερες ποσότητες.

Στις υπεραγορές, η αξία των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 8,2% και ο όγκος κατά 5,1%. Αντίθετα, στα ειδικευμένα καταστήματα τροφίμων, ποτών και καπνού, η αύξηση της αξίας περιορίστηκε στο 1,9%, ενώ ο όγκος υποχώρησε κατά 1%.

Χωρίς τα καύσιμα κίνησης, το λιανικό εμπόριο κατέγραψε τον Αύγουστο αύξηση 8,2% στην αξία και 7,8% στον όγκο, επιβεβαιώνοντας ότι η άνοδος των πωλήσεων επεκτάθηκε σε πολλές κατηγορίες προϊόντων.

Θετική παρέμεινε η εικόνα και στο οκτάμηνο. Η αξία των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 11,8% στον άλλο οικιακό εξοπλισμό, κατά 11,4% στα καύσιμα και κατά 10,5% στον εξοπλισμό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων.

Στα ενδύματα και υποδήματα, η αύξηση της αξίας διαμορφώθηκε στο 4,2%, ενώ ο όγκος ενισχύθηκε κατά 12%. Συνολικά, εξαιρουμένων των καυσίμων κίνησης, το λιανικό εμπόριο παρουσίασε στο οκτάμηνο αύξηση 7,7% στην αξία και 7,1% στον όγκο.