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Ισχυρή αύξηση τόσο στην αξία όσο και στον πραγματικό όγκο των πωλήσεων κατέγραψε το λιανικό εμπόριο στην Κύπρο τον Ιούλιο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 11% σε ετήσια βάση, ενώ ο Δείκτης Όγκου, εξαιρουμένων των μηχανοκίνητων οχημάτων, ενισχύθηκε κατά 8,9% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 7,9% σε αξία και κατά 6,3% σε όγκο.

Μεγάλη διαφορά αξίας και όγκου στα καύσιμα

Στα καύσιμα κίνησης καταγράφηκε σημαντική απόκλιση μεταξύ της αξίας και του όγκου των πωλήσεων, αντανακλώντας την επίδραση των αυξημένων τιμών.

Ο κύκλος εργασιών των καυσίμων ενισχύθηκε κατά 17,2% σε αξία, ενώ ο όγκος των πωλήσεων αυξήθηκε μόλις κατά 3,4%.

Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε στα εδώδιμα είδη συνολικά. Η αξία των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 9%, έναντι αύξησης 5% στον όγκο, καταδεικνύοντας μεγαλύτερη συμβολή των τιμών στην άνοδο του τζίρου.

Στα τρόφιμα, ποτά και προϊόντα καπνού που πωλούνται σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, κυρίως υπεραγορές, η αξία των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 9,8% και ο όγκος κατά 6%.

Στα εξειδικευμένα καταστήματα τροφίμων, ποτών και καπνού, η αξία ενισχύθηκε κατά 4%, ενώ ο όγκος υποχώρησε κατά 0,9%.

Ισχυρή ζήτηση για τεχνολογία και οικιακό εξοπλισμό

Σε αρκετές κατηγορίες μη εδώδιμων προϊόντων, η αύξηση του όγκου των πωλήσεων ξεπέρασε εκείνη της αξίας.

Στον εξοπλισμό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση όγκου, κατά 25,6%, ενώ η αξία των πωλήσεων ενισχύθηκε κατά 14,2%.

Στην κατηγορία του άλλου οικιακού εξοπλισμού, η οποία περιλαμβάνει οικοδομικά υλικά, χαλιά, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές και φωτιστικά, η αξία αυξήθηκε κατά 15% και ο όγκος κατά 16,9%.

Στα ενδύματα και υποδήματα ο τζίρος ενισχύθηκε κατά 9,5%, ενώ ο όγκος των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 16,4%. Στα επιμορφωτικά είδη και στα προϊόντα ψυχαγωγίας οι αντίστοιχες αυξήσεις διαμορφώθηκαν στο 11,1% και στο 13,2%.

Άνοδος 17% στις πωλήσεις εκτός καταστημάτων

Ακόμη μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, όπου η αξία των πωλήσεων ενισχύθηκε κατά 15,2% και ο όγκος κατά 17%.

Συνολικά, στα μη εδώδιμα είδη ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 11,7% σε αξία και κατά 13,6% σε όγκο.

Στα φαρμακευτικά και ορθοπεδικά είδη, καθώς και στα καλλυντικά, η αξία αυξήθηκε κατά 7% και ο όγκος κατά 6,5%.

Στην κατηγορία που περιλαμβάνει λουλούδια, φυτά, ρολόγια, κοσμήματα, οπτικά και μεταχειρισμένα είδη, οι αντίστοιχες αυξήσεις διαμορφώθηκαν στο 10,8% και στο 3,7%.