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Ηπιότερη ετήσια υποχώρηση κατέγραψε τον Ιούλιο του 2026 ο Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης της Κύπρου (ΣΠΟΔ), υποδηλώνοντας περιορισμό των αρνητικών τάσεων στην οικονομία, χωρίς ωστόσο να εξαλείφονται οι βραχυπρόθεσμες προκλήσεις.

Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Δείκτης σημείωσε ετήσια μείωση 0,43% τον Ιούλιο, έναντι πτώσης 0,69% τον Ιούνιο και 1,34% τον Μάιο του 2026.

Η σταδιακή αποκλιμάκωση της αρνητικής μεταβολής δείχνει ότι η υποχώρηση του ΣΠΟΔ περιορίζεται, σε ένα περιβάλλον αυξημένων εξωτερικών και γεωπολιτικών πιέσεων.

Οι παράγοντες που πίεσαν τον Δείκτη

Η πορεία του ΣΠΟΔ διαμορφώθηκε από αντίρροπες μεταβολές στις επιμέρους συνιστώσες του.

Ο σταθμισμένος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος επιδεινώθηκε τον Ιούλιο του 2026 σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2025, εξέλιξη που αντανακλά την υποχώρηση του οικονομικού κλίματος σε όλους τους τομείς της κυπριακής οικονομίας.

Αρνητικά επέδρασε επίσης η ετήσια αύξηση της τιμής του αργού πετρελαίου Brent, ενώ οι τουριστικές αφίξεις παρέμειναν χαμηλότερες σε σχέση με τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους.

Ακίνητα, λιανικό εμπόριο και ηλεκτρισμός περιόρισαν την πτώση

Αντισταθμιστικά λειτούργησαν οι θετικές επιδόσεις βασικών εγχώριων συνιστωσών του Δείκτη.

Συγκεκριμένα, θετική συμβολή είχαν οι πωλήσεις ακινήτων, το λιανικό εμπόριο και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, περιορίζοντας την αρνητική επίδραση των υπόλοιπων παραγόντων.

Θετικά επηρέασαν επίσης τα πωλητήρια έγγραφα ακινήτων, οι συναλλαγές με κυπριακές πιστωτικές κάρτες, ο δείκτης όγκου λιανικών πωλήσεων και ο προσαρμοσμένος ως προς τη θερμοκρασία όγκος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με το ΚΟΕ, η ηπιότερη ετήσια υποχώρηση του ΣΠΟΔ δείχνει συγκράτηση των αρνητικών τάσεων, χωρίς όμως να αναιρεί τις πιέσεις που αντιμετωπίζει βραχυπρόθεσμα η κυπριακή οικονομία.

Τι είναι ο ΣΠΟΔ

Ο Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης παράγεται και εκτιμάται από το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει έγκαιρα προειδοποιητικά σήματα για σημεία καμπής των οικονομικών κύκλων, δηλαδή για πιθανές μεταστροφές της κυπριακής οικονομικής δραστηριότητας.

Αποτελείται από μεταβλητές των οποίων οι μεταβολές τείνουν να προηγούνται των αλλαγών στη συνολική οικονομική δραστηριότητα και αξιολογούνται σε τακτική βάση.

Στις μεταβλητές του ΣΠΟΔ περιλαμβάνονται:

η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σε ευρώ,

ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Κύπρο και στην ευρωζώνη,

τα συνολικά πωλητήρια έγγραφα ακινήτων,

οι τουριστικές αφίξεις,

η αξία των συναλλαγών με κυπριακές πιστωτικές κάρτες,

ο δείκτης όγκου λιανικών πωλήσεων,

ο προσαρμοσμένος ως προς τη θερμοκρασία δείκτης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν

Η εκτίμηση του ΣΠΟΔ για τον Ιούλιο βασίστηκε σε διαθέσιμα εβδομαδιαία στοιχεία για την τιμή του Brent και τον όγκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Χρησιμοποιήθηκαν επίσης μηνιαία στοιχεία για τον Δείκτη Οικονομικού Κλίματος στην Κύπρο και στην ευρωζώνη, καθώς και για τα πωλητήρια έγγραφα ακινήτων. Στην εκτίμηση ενσωματώθηκαν προκαταρκτικά δεδομένα για τις τουριστικές αφίξεις και το λιανικό εμπόριο.

Ο Δείκτης εκτιμήθηκε βάσει του οικονομετρικού μοντέλου των Aruoba, Diebold και Scotti του 2009 και της σχετικής μεθοδολογίας προσαρμογής για την πανδημία COVID-19.