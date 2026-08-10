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Πλήρως καλύπτεται η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο, η οποία παρουσιάζει πτωτική πορεία τις τελευταίες ημέρες, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Βοηθός Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), Χάρης Ζαβαλλής.

Όπως ανέφερε, η ζήτηση αναμένεται να περιοριστεί περαιτέρω, καθώς οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν γύρω στους 39 βαθμούς Κελσίου.

«Η ζήτηση χαμηλώνει και από αύριο θα αρχίσει να χαμηλώνει κι άλλο. Οι θερμοκρασίες θα είναι γύρω στους 39 βαθμούς. Θα κινούμαστε περίπου γύρω στα 1.200 μεγαβάτ το μεσημέρι, ζήτηση η οποία δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα γιατί έχουμε και πολλά φωτοβολταϊκά», είπε.

Για τις απογευματινές ώρες εκτίμησε ότι η κατανάλωση θα υποχωρήσει κάτω από τα 1.000 MW. «Υπολογίζω ότι το απόγευμα θα είμαστε λίγο κάτω από τα 1.000 μεγαβάτ, 950 με 1.000, κάπου εκεί», πρόσθεσε.

Εφεδρείες για την αντιμετώπιση βλάβης

Αναφερόμενος στην επάρκεια του ηλεκτρικού συστήματος, ο κ. Ζαβαλλής ανέφερε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τη συμβατική παραγωγή, η διαθέσιμη ισχύς της οποίας ανέρχεται στα 1.251 MW.

«Άρα η ζήτηση καλύπτεται πλήρως και τη μέρα και τη νύχτα και έχουμε και εφεδρείες στο σύστημα για να καλύψουμε και βλάβη», σημείωσε.

Η υψηλότερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για το 2026 καταγράφηκε στις 23 Ιουλίου. Στις 14:45 η κατανάλωση ανήλθε στα 1.372 MW, ενώ στις 20:00 διαμορφώθηκε στα 1.099 MW.

Ο κ. Ζαβαλλής εκτίμησε ότι είναι πολύ δύσκολο να καταγραφεί κατά το υπόλοιπο του καλοκαιριού ζήτηση υψηλότερη από εκείνη της 23ης Ιουλίου.

Τι θα αλλάξει με την ηλεκτρική διασύνδεση

Ερωτηθείς για τη λειτουργία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου–Ελλάδας, εφόσον το έργο υλοποιηθεί, ανέφερε ότι η Κύπρος θα μπορεί τόσο να εισάγει όσο και να εξάγει ηλεκτρική ενέργεια.

«Θα μπορούμε να παίρνουμε ηλεκτρική ενέργεια από το καλώδιο όταν υπάρχει ανάγκη και παράλληλα θα μπορούμε να δίνουμε», είπε.

Η αγορά και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της διασύνδεσης θα καθορίζονται από τις προσφορές που θα υποβάλλονται.

Σε περίπτωση υλοποίησης του έργου, «θα υπάρχει ειδικό τμήμα στον ΔΣΜΚ που θα διαχειρίζεται τη διασύνδεση και θα μπαίνουν προσφορές από τους προμηθευτές για να αγοράζουν και να πωλούν ενέργεια», κατέληξε.