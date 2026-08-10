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Η Αλεξία Ποταμίτου αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο Κοινωνικής Πρόνοιας στο Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου, ανακοίνωσε ο ΔΗΣΥ. Η κ. Ποταμίτου θα αντικαταστήσει την Τίνα Παύλου, η οποία είναι πλέον Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας στην κυβέρνηση υπό τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, συναντήθηκε σήμερα με την Αλεξία Ποταμίτου, η οποία εντάσσεται στο Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου, αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο της Κοινωνικής Πρόνοιας.

Καλωσορίζοντας την Αλεξία Ποταμίτου στο Συμβούλιο, η Αννίτα Δημητρίου δήλωσε:

«Η κοινωνική πρόνοια είναι ένας τομέας που απαιτεί γνώση, ευαισθησία, ενσυναίσθηση και ουσιαστική επαφή με την κοινωνία και τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων.

Η Αλεξία συνδυάζει την επιστημονική κατάρτιση και την πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία με μια βαθιά ανθρώπινη και βιωματική προσέγγιση. Είναι μια γυναίκα με κοινωνική ευαισθησία, δύναμη και πραγματική διάθεση προσφοράς.

Χαίρομαι ιδιαίτερα που εντάσσεται στο Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου και είμαι βέβαιη ότι θα συμβάλει ουσιαστικά τόσο στην παρακολούθηση των κυβερνητικών πολιτικών στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας όσο και στη διαμόρφωση συγκεκριμένων και εφαρμόσιμων προτάσεων, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας».

Από την πλευρά της, η Αλεξία Ποταμίτου δήλωσε:

«Ευχαριστώ θερμά την Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου για την εμπιστοσύνη και την ευκαιρία να συμμετέχω στο Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου, αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο της Κοινωνικής Πρόνοιας.

Αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη με διάθεση να εργαστώ και να προσφέρω ουσιαστικά, συμβάλλοντας στην ανάδειξη των πραγματικών αναγκών της κοινωνίας και στη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων που μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Η κοινωνική πρόνοια αφορά πρωτίστως τον άνθρωπο, την αξιοπρέπειά του και τη δυνατότητα της Πολιτείας να βρίσκεται δίπλα του όταν πραγματικά το χρειάζεται. Με αυτή την αρχή θα εργαστώ και θα προσπαθήσω να συμβάλω όσο περισσότερο μπορώ».

Η Αλεξία Ποταμίτου είναι διαιτολόγος με περισσότερα από 18 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, με πτυχίο και μεταπτυχιακό στη Διαιτολογία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ εκπονεί διδακτορικό με αντικείμενο την εμμηνόπαυση και την ανδρόπαυση. Είναι διαπιστευμένη διαιτολόγος εμμηνόπαυσης και συγγραφέας τριών βιβλίων διατροφής και ενός παιδικού βιβλίου. Είναι επίσης ιδρύτρια και Πρόεδρος του φιλανθρωπικού Nicholas Zoe Foundation, το οποίο ίδρυσε στη μνήμη του 9χρονου γιου της Νικόλα, που έφυγε από τη ζωή το 2023 μετά τη γενναία μάχη του με το σάρκωμα Ewing.