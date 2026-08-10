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Μια συνέντευξη που στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να μην κάνει τόση αίσθηση όσο στην Ευρώπη δημοσίευσε την εβδομάδα που πέρασε το CNBC.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Bank of America, Μπράιαν Μόινιχαν, είπε στο πρακτορείο πως η τράπεζα (ο δεύτερος μεγαλύτερος δανειστής στις ΗΠΑ) ξοδεύει 250 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για παραχώρηση φαρμάκων GLP-1 (για μείωση βάρους) στους υπαλλήλους της.

Πριν πείτε «πεταμένα λεφτά» ή «όποιος θέλει να χάσει βάρος ας τρώει λιγότερο», διαβάστε πώς εξηγεί αυτή τη δαπάνη ο κ. Μόινιχαν: Τα πιθανά βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη για την υγεία των περίπου 211,000 εργαζομένων, όπως η μείωση των περιστατικών καρδιακών προβλημάτων, θα απορροφήσουν το κόστος, ακόμα και αν κάποιοι αποχωρήσουν πριν επωφεληθούν πλήρως από τα φάρμακα.

Μια ετήσια «θεραπεία» με τα φάρμακα απώλειας βάρους Ozempic και το Wegovy μπορεί να κοστίσει χιλιάδες δολάρια ανά ασθενή, αλλά πολλές μεγάλες εταιρείες στις ΗΠΑ θεωρούν ότι αυτή η δαπάνη αποβαίνει τελικά προς όφελος των οργανισμών τους.

Εξού και το CNBC επισημαίνει πως περίπου το 36% των εργοδοτών στις ΗΠΑ δήλωσαν ότι παρέχουν κάλυψη GLP-1 τόσο για τον διαβήτη όσο και για την απώλεια βάρους, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο από το Διεθνές Ίδρυμα Σχεδίων Παροχών Εργαζομένων.

INS