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Διευρύνθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της Κύπρου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς οι εισαγωγές αυξήθηκαν, ενώ οι εξαγωγές υποχώρησαν σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία, το έλλειμμα ανήλθε στα €4.679,1 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2026, έναντι €4.055,1 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα στοιχεία εξωτερικού εμπορίου περιλαμβάνουν τα τελικά δεδομένα για τον Μάιο και τα προκαταρκτικά για τον Ιούνιο.

Αύξηση 11,9% στις εισαγωγές Ιουνίου

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ανήλθαν τον Ιούνιο στα €1.289,3 εκατ., έναντι €1.152,2 εκατ. τον ίδιο μήνα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 11,9%.

Οι εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώθηκαν στα €730,7 εκατ., ενώ εκείνες από τρίτες χώρες ανήλθαν στα €558,6 εκατ. Τον Ιούνιο του 2025 τα αντίστοιχα ποσά ήταν €615,1 εκατ. και €537,1 εκατ.

Στις εισαγωγές του Ιουνίου περιλαμβάνεται η μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων συνολικής αξίας €117,8 εκατ., έναντι €55,8 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Την ίδια ώρα, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών περιορίστηκαν στα €463 εκατ., σημειώνοντας πτώση 9,9%, από €514,1 εκατ. τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους.

Οι εξαγωγές προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ανήλθαν στα €212 εκατ. και προς τρίτες χώρες στα €251 εκατ., έναντι €149 εκατ. και €365,1 εκατ. αντίστοιχα τον Ιούνιο του 2025.

Στις εξαγωγές περιλαμβάνεται η μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων και αεροσκαφών συνολικής αξίας €77,3 εκατ., έναντι €68,5 εκατ. τον Ιούνιο του 2025.

Η εικόνα του πρώτου εξαμήνου

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουνίου 2026 ανήλθαν στα €7.296,8 εκατ., αυξημένες κατά 8,8%, σε σύγκριση με €6.705,4 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Αντίθετα, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 1,2%, στα €2.617,7 εκατ., από €2.650,3 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η άνοδος των εισαγωγών και η παράλληλη υποχώρηση των εξαγωγών οδήγησαν στη διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος στα €4.679,1 εκατ.

Άνοδος 22,4% στις εισαγωγές Μαΐου

Με βάση τα τελικά στοιχεία για τον Μάιο, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στα €1.309,4 εκατ., αυξημένες κατά 22,4%, έναντι €1.070,1 εκατ. τον Μάιο του 2025.

Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, αυξήθηκαν κατά 63,9%, φτάνοντας τα €348,1 εκατ., από €212,4 εκατ.

Η αξία των εγχώριων εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, διαμορφώθηκε στα €334,7 εκατ., έναντι €197,9 εκατ. τον Μάιο του 2025.

Οι εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων, χωρίς τις προμήθειες πλοίων και αεροπλάνων, περιορίστηκαν στα €12,2 εκατ., από €13,3 εκατ.

Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, αυξήθηκαν κατά 50,5%, φτάνοντας τα €173,5 εκατ., έναντι €115,3 εκατ. τον Μάιο του 2025.

Καύσιμα, χαλλούμι και φάρμακα στην κορυφή

Οι κυριότερες κατηγορίες εξαγωγών εγχώρια παραγόμενων προϊόντων κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου 2026 ήταν τα ορυκτά καύσιμα και λάδια, το χαλλούμι και τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Η αξία των εξαγωγών ορυκτών καυσίμων και λαδιών έφτασε τα €743,6 εκατ., του χαλλουμιού τα €167,5 εκατ. και των φαρμακευτικών προϊόντων τα €144,2 εκατ. Τα ποσά δεν περιλαμβάνουν τις προμήθειες πλοίων και αεροσκαφών.