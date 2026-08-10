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Δυσάρεστη μέρα για την κοινότητα Φρενάρους, αφού οδηγείται στην τελευταία του κατοικία ο μακροβιώτερος κοινοτάρχης του χωριού σε ηλικία 90 ετών. Ο Ανδρέας Κουτούνα υπηρέτησε το Φρέναρος από το 1979 έως το 2006.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026, στις 5:30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ Φρενάρους, ενώ η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 5:00 μ.μ.

«Με όραμα, εργατικότητα και αφοσίωση, συνέδεσε το όνομά του με μια περίοδο ουσιαστικής ανάπτυξης, αφήνοντας σημαντικό έργο και μια σπουδαία παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές», αναφέρει σε ανάρτηση του ο Δήμος Παραλιμνίου.

Η κηδεία του θα τελεστεί δημόσια δαπάνη.