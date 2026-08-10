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Στις 723 ανήλθαν οι καταχωρημένες υποθέσεις κλοπών και διαρρήξεων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία της Αστυνομίας.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταχωρήθηκαν συνολικά 449 υποθέσεις διαρρήξεων, από τις οποίες εξιχνιάστηκαν 302.

Τα στοιχεία ανά πόλη:

Στη Λευκωσία καταχωρήθηκαν 85 υποθέσεις και εξιχνιάστηκαν 63, ενώ στη Λεμεσό καταχωρήθηκαν 162 και εξιχνιάστηκαν 114.

Στη Λάρνακα καταχωρήθηκαν 87 υποθέσεις και εξιχνιάστηκαν 55 και στην Πάφο 52 και 34, αντίστοιχα.

Στην Αμμόχωστο καταχωρήθηκαν 46 υποθέσεις και εξιχνιάστηκαν 34, ενώ στη Μόρφου καταχωρήθηκαν 17 και εξιχνιάστηκαν δύο.

Όσον αφορά τις κλοπές, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταχωρήθηκαν συνολικά 274 υποθέσεις, από τις οποίες εξιχνιάστηκαν 134.

Στη Λευκωσία καταχωρήθηκαν 68 υποθέσεις κλοπών και εξιχνιάστηκαν 37, ενώ στη Λεμεσό καταχωρήθηκαν 89 και εξιχνιάστηκαν 50.

Στη Λάρνακα καταχωρήθηκαν 52 υποθέσεις και εξιχνιάστηκαν 14 και στην Πάφο 37 και 21 αντίστοιχα.

Στην Αμμόχωστο καταχωρήθηκαν 18 υποθέσεις κλοπών και εξιχνιάστηκαν οκτώ, ενώ στη Μόρφου καταχωρήθηκαν 10 και εξιχνιάστηκαν τέσσερις.

Σε ό,τι αφορά τα προηγούμενα έτη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, το 2023 καταχωρήθηκαν 1.091 υποθέσεις διαρρήξεων, από τις οποίες εξιχνιάστηκαν 644.

Το 2024 καταχωρήθηκαν 966 υποθέσεις διαρρήξεων και εξιχνιάστηκαν 605, ενώ το 2025 καταχωρήθηκαν 930 και εξιχνιάστηκαν 609.

Όσον αφορά τις κλοπές, το 2023 καταχωρήθηκαν 583 υποθέσεις, από τις οποίες εξιχνιάστηκαν 269.

Το 2024 καταχωρήθηκαν 632 υποθέσεις κλοπών και εξιχνιάστηκαν 306, ενώ το 2025 καταχωρήθηκαν 579 και εξιχνιάστηκαν 273.

Τα ετήσια στοιχεία της Αστυνομίας δείχνουν πτωτική πορεία στις υποθέσεις διαρρήξεων την τριετία 2023-2025. Ο αριθμός τους υποχώρησε από 1.091 το 2023 σε 966 το 2024 και σε 930 το 2025, ενώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταχωρήθηκαν 449 υποθέσεις.

Στις κλοπές, η εικόνα παρουσιάζει διακυμάνσεις. Οι καταχωρημένες υποθέσεις ανήλθαν σε 583 το 2023, αυξήθηκαν σε 632 το 2024 και μειώθηκαν σε 579 το 2025, ενώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταχωρήθηκαν 274 υποθέσεις.

ΚΥΠΕ