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Υπόθεση κλοπής μοτοσικλέτας καθώς και τροχαίων αδικημάτων διερευνά η Αστυνομία στη Λάρνακα, εναντίον 36χρονου.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά το μεσημέρι χθες, μέλος της Τροχαίας Αρχηγείου, έκανε σήμα σε οδηγό μοτοσικλέτας στην λεωφόρο Αρτέμιδος στη Λάρνακα, να σταματήσει για έλεγχο.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας, παρέλειψε να σταματήσει και αφού ανέπτυξε ταχύτητα οδηγώντας αλόγιστα και επικίνδυνα στο οδικό δίκτυο της πόλης, προσέκρουσε σε κιγκλίδωμα με αποτέλεσμα η μοτοσικλέτα να ακινητοποιηθεί, ενώ ο οδηγός τράπηκε σε φυγή.

Μέλος της Τροχαίας, καταδίωξε πεζός τον οδηγό τον οποίο συνέλαβε στην συνέχεια για αυτόφωρα αδικήματα. Από έλεγχο των στοιχείων του οδηγού, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για 36χρονο, ο οποίος δεν είναι κάτοχος άδειας οδηγού, ενώ αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο νάρκοτεστ.

Από εξετάσεις που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ότι η μοτοσικλέτα είχε κλαπεί την περασμένη Πέμπτη (06/08/2026), από την Λάρνακα. Ο 36χρονος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κατάγματα στα πόδια.

Ακολούθως ο συλληφθείς κατηγορήθηκε γραπτώς για την κλοπή της μοτοσικλέτας καθώς και διάφορα τροχαία αδικήματα τα οποία διέπραξε και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, για να κλητευθεί αργότερα ενώπιον δικαστηρίου.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Κιτίου και το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λάρνακας συνεχίζουν τις εξετάσεις.