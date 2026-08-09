Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες και αίτια πρόκλησης οδικής σύγκρουσης, που συνέβη χθες το απόγευμα στην επαρχία Λάρνακας και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό γυναίκας ηλικίας 22 ετών.

Η οδική σύγκρουση συνέβη λίγο πριν τις 5.00 χθες το απόγευμα, στον δρόμο Δελίκηπου-Λυθροδόντα, όπου η μοτοσικλέτα που οδηγούσε η 22χρονη, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε άντρας ηλικίας 45 ετών.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, ενώ πλήρωμα ασθενοφόρου μετέφερε την 22χρονη στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Από τις ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι, η 22χρονη είχε τραυματιστεί στο κεφάλι. Έτυχε περίθαλψης και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση της υγείας της θεωρείται κρίσιμη.

Ο Περιφερειακός Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου συνεχίζει τις εξετάσεις.