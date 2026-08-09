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Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στις κυριότερες οδικές αρτηρίες το πρωί της Κυριακής, 9 Αυγούστου.

Στην επαρχία Αμμοχώστου, λόγω εργασιών του ΕΟΑ Αμμοχώστου, παραμένει κλειστό τμήμα της λεωφόρου Περνέρα, από τη φωτοελεγχόμενη συμβολή με τη λεωφόρο Πρωταρά–Κάβο Γκρέκο μέχρι τη συμβολή με την οδό Πινιάς.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί, να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας, για την αποφυγή οδικών συγκρούσεων.