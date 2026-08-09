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Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιφραγμένο χώρο του ΧΥΤΑ στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, στην Πάφο, σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Το μήνυμα για την εκδήλωση της φωτιάς λήφθηκε στις 13:59, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα και να επιχειρούν στο σημείο προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς και να αποτρέψουν την επέκτασή του εκτός της περίφραξης του χώρου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά κατέκαψε αδρανή υλικά, ενώ καταβλήθηκαν εκτεταμένες προσπάθειες ώστε οι φλόγες να μην επεκταθούν στις εξωτερικές περιοχές του ΧΥΤΑ. Η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων συνέβαλε στον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Δυνάμεις πυρόσβεσης που βρίσκονται στο σημείο και συνεχίζουν τη ρίψη νερού, προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατάσβεση και να αντιμετωπιστούν τυχόν μικροεστίες φωτιάς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να επιχειρούν έως ότου διασφαλιστεί η πλήρης κατάσβεση της φωτιάς και θα διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το περιστατικό.