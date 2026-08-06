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Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν σε διαμέρισμα τύπου στούντιο στη Λευκωσία, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ από ξεχασμένο μαγειρικό σκεύος στην κουζίνα.

Η κλήση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λήφθηκε στις 20:23 και στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πύλης Πάφου με δύο πυροσβεστικά οχήματα. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 20:46.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν από την κουζίνα στους υπόλοιπους χώρους του διαμερίσματος, το οποίο βρίσκεται στον πρώτο όροφο κτηρίου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, γείτονας επιχείρησε να κατασβέσει την πυρκαγιά, ενώ ο ένοικος είχε προλάβει να εξέλθει από το διαμέρισμα πριν από την επέκτασή της.

Τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προχώρησαν στην τελική κατάσβεση της φωτιάς και στην επιθεώρηση του χώρου.