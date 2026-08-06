Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σοβαρές καταγγελίες για την κατάσταση στις Κεντρικές Φυλακές διατυπώνει ο Κλαδικός Συμβούλιος Δεσμοφυλάκων της συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, κάνοντας λόγο για υποστελέχωση, υπερπληθυσμό, περιστατικά βίας, διακίνηση ναρκωτικών και αδυναμία ασφαλούς λειτουργίας του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Πέμπτη, η συντεχνία αναφέρει ότι στις 5 Αυγούστου σημειώθηκαν δύο ταυτόχρονες συμπλοκές κρατουμένων, στην Πτέρυγα 5 και στην Πτέρυγα 2Β. Σύμφωνα με την ίδια, από το περιστατικό στην Πτέρυγα 5 τραυματίστηκε κρατούμενος.

Η ΙΣΟΤΗΤΑ υποστηρίζει ότι τα περιστατικά δεν αποτελούν «μεμονωμένη κακή ημέρα», αλλά μέρος μιας καταγεγραμμένης ακολουθίας συμβάντων. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται σε καταγγελία για βιασμό κρατουμένου στην Πτέρυγα 5 τον Σεπτέμβριο του 2025, η οποία, όπως σημειώνει, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διερεύνησης.

Παράλληλα, κάνει λόγο για συμπλοκή με αιχμηρά αντικείμενα στην Πτέρυγα 1Β τον Ιούνιο του 2026, κατά την οποία υπήρξε τραυματισμός και κατάσχεση αυτοσχέδιων όπλων, καθώς και για μαχαίρωμα σε πτέρυγα υψίστης ασφαλείας τον Ιούλιο. Κατά το ίδιο περιστατικό, σύμφωνα με την ανακοίνωση, μέλος του προσωπικού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από εισπνοή καπνού.

Η συντεχνία αναφέρεται, επίσης, σε δικαστικά καταγεγραμμένη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών εντός των Φυλακών, καθώς και σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, υποστηρίζοντας ότι η χρόνια υποστελέχωση δυσχεραίνει την προστασία κρατουμένων και προσωπικού.

Παράλληλα, καταγγέλλει προσπάθεια «φίμωσης», αναφέροντας ότι στις 31 Ιουλίου απολύθηκε χωρίς προειδοποίηση και αποζημίωση ο τότε αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος Τύπου του Κλαδικού Συμβουλίου, ο οποίος στη συνέχεια εξελέγη πρόεδρός του. Όπως προσθέτει, εκκρεμούν πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον έξι συνδικαλιστών, χωρίς καμία να έχει ολοκληρωθεί.

Η ΙΣΟΤΗΤΑ αναφέρει ότι έχει ήδη υποβάλει γραπτώς τα αιτήματά της, θέτοντας προθεσμία επτά ημερών για απάντηση. Ζητεί πλήρη προστασία από βιολογικούς κινδύνους, επαρκή στελέχωση, άμεση αποσυμφόρηση και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.

«Δεν ζητούμε ασυλία. Ζητούμε κράτος που να ελέγχει τις φυλακές του», καταλήγει η ανακοίνωση, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος του Κλαδικού Συμβουλίου Δεσμοφυλάκων, Γεώργιος Μαλτέζος.