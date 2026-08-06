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Λίστα με γιατρούς που γράφουν συχνά άδειες ασθενείας σε δεσμοφύλακες απέστειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στον ΠΙΣ, με σκοπό να ελεχθεί το φαινόμενο της συχνής και μακράς απουσίας σωφρονιστικών υπαλλήλων με sick leave.

Η επιστολή, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», περιλαμβάνει τουλάχιστον τέσσερις γιατρούς που φαίνεται να γράφουν άδειες ασθενείας σε προσωπικό των φυλακών σε συχνή βάση και σε κάποιες περιπτώσεις για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Σκοπός της διαβίβασης των ονομάτων στον πρόεδρο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου Πέτρο Αγαθαγγέλου, είναι για να παρέμβει προς τα μέλη του ώστε να μην δίδουν άδειες ασθενείας χωρίς σοβαρό λόγο, και να σταματήσει το φαινόμενο πολλοί δεσμοφύλακες να απουσιάζουν με άδεια ασθενείας, κάτι που επενεργεί σε βάρος των συναδέλφων τους.

Το θέμα με τις άδειες ασθενείας του προσωπικού των φυλακών προέκυψε μετά από Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία κατέγραψε σωρεία παρατυπιών στην παραχώρηση αδειών από γιατρούς. Στην έκθεση επισημάνθηκε ότι ο ίδιος γιατρός φέρεται να έδινε sick leave μαζικά σε δεσμοφύλακες για διάφορους λόγους, ενώ γιατροί άλλης ειδικότητας έδιναν άδειες για παθήσεις που δεν ήταν της ειδικότητάς τους.

Από τη μελέτη φακέλων διαφάνηκε ότι μέλη του προσωπικού απουσίαζαν για μεγάλα χρονικά διαστήματα και ενώ έπρεπε να παραπεμφθούν σε Ιατροσυμβούλιο το αίτημα εκκρεμούσε για χρόνια. Ήδη η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει αποστείλει στοιχεία στον Γενικό Εισαγγελέα για να ερευνηθούν τα περιστατικά που εντοπίστηκαν για τυχόν ποινικές ευθύνες.

Πάντως το θέμα με τις άδειες ασθενείας γενικά στο δημόσιο δεν έχει κλείσει αφού ο Κώστας Φυτιρής όπως δήλωσε χθες στο ΚΥΠΕ, θα το ανοίξει εκ νέου τον Σεπτέμβριο ώστε να επιχειρηθεί νομική ρύθμιση. Ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι θα γίνει εκ νέου συνάντησή του με τις συντεχνίες για το θέμα, αφού πρώτα υπάρξει κατάληξη των συζητήσεων με τα άλλα ενδιαφερόμενα υπουργεία για τη διαμόρφωση της τελικής πρότασης.

Για το ίδιο θέμα ο Γ.Γ. της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου, ανέφερε ότι μέλημά μας είναι να μην επηρεαστούν δικαιώματα που αφορούν χρόνιους ασθενείς που χρειάζονται την άδεια ασθενείας, αλλά να εστιάσουν σε εκείνες τις μεμονωμένες περιπτώσεις όπου υπάρχουν καταχρήσεις.