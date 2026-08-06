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Τη σύσταση ενός ισχυρού μηχανισμού πολιτικού συντονισμού των ευρωπαϊκών θεμάτων πρότεινε, μέσα από την τελευταία της επιστολή προς τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, η τέως υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά – προειδοποιώντας πως χωρίς αυτόν κινδυνεύει να χαθεί η μεγαλύτερη κληρονομιά της Κυπριακής Προεδρίας. Η κ. Ραουνά παρέδωσε την επιστολή μαζί με την έκθεση πεπραγμένων του υφυπουργείου με τη λήξη της θητείας της, στις 31 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην επιστολή – την οποία ο Φιλελεύθερος είδε – η Μαριλένα Ραουνά υπογραμμίζει πως «η σημαντικότερη παρακαταθήκη της Κυπριακής Προεδρίας μπορεί να είναι η διατήρηση ενός ισχυρού μηχανισμού συντονισμού των ευρωπαϊκών θεμάτων στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο».

Όπως αναφέρει στη συνέχεια η τέως υφυπουργός, «ένας τέτοιος μηχανισμός, στη βάση βέλτιστων πρακτικών, θα συνιστούσε σημαντική μεταρρύθμιση στη διαχείριση των ευρωπαϊκών υποθέσεων του κράτους, ενισχύοντας διαχρονικά την ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να συμμετέχει αποτελεσματικά στις ευρωπαϊκές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να προωθεί με συνέπεια τις θέσεις και τα εθνικά της συμφέροντα».

Οι επισημάνσεις της τέως υφυπουργού προκύπτουν και από τη δική της εμπειρία από την προηγούμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές με τις οποίες μίλησε ο Φιλελεύθερος, η εμπειρία του 2012 έδειξε πως η απουσία μηχανισμού οδήγησε σε απώλεια του κεκτημένου που είχε δημιουργηθεί μέσα από την άσκηση της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Γι’ αυτό και σε άλλο μέρος της επιστολής της προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η Μαριλένα Ραουνά υπογραμμίζει: «Η εμπειρία της προετοιμασίας και της άσκησης της Κυπριακής Προεδρίας επιβεβαίωσε ότι τα ευρωπαϊκά ζητήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εσωτερικής διακυβέρνησης της χώρας», σημειώνοντας ταυτόχρονα πως αυτά τα ευρωπαϊκά ζητήματα «διατρέχουν σχεδόν κάθε πτυχή της δημόσιας πολιτικής και επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, από την οικονομία, την κοινωνική πολιτική και την ανταγωνιστικότητα μέχρι την ενέργεια, τη μετανάστευση, την ασφάλεια και την πολιτική προστασία».

Η κ. Ραουνά επισημαίνει ακόμα πως «η αποτελεσματική συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στις ευρωπαϊκές διαδικασίες λήψης αποφάσεως αποτελεί, συνεπώς, βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση της εθνικής πολιτικής».

Αν κάτι άφησε πίσω της η περίοδος πριν και κατά τη διάρκεια της Προεδρίας, αυτό ήταν η αποτελεσματικότητα του πολιτικού συντονισμού. Πιο συγκεκριμένα, στην επιστολή της η Μαριλένα Ραουνά αναφέρει: «Η εμπειρία αυτή ανέδειξε επίσης την αξία του έγκαιρου και αποτελεσματικού πολιτικού συντονισμού και της ενιαίας διαχείρισης των ευρωπαϊκών θεμάτων σε κυβερνητικό επίπεδο».

«Οι σχέσεις εμπιστοσύνης που αναπτύχθηκαν με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τα κράτη μέλη», αναφέρει η κ. Ραουνά, «αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο για την Κυπριακή Δημοκρατία, το οποίο δεν θα πρέπει να περιοριστεί στη διάρκεια της Προεδρίας». Περαιτέρω αναφέρεται και στη στενή συνεργασία ανάμεσα σε μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, τα Υπουργεία και τα Υφυπουργεία, καθώς και τις υπηρεσίες της Δημοκρατίας, όπως και τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ρόλος και στις προσπάθειες για το Κυπριακό

Σε άλλο σημείο της εξασέλιδης επιστολής της προς τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, η Μαριλένα Ραουνά αναφέρεται και στη δική της συμβολή στις προσπάθειες για το Κυπριακό, και ειδικότερα στην ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει:

«Παράλληλα με τα καθήκοντά μου ως Υφυπουργού, με εμπιστευθήκατε να συνδράμω στις προσπάθειές σας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής μου στις διευρυμένες συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας στη Γενεύη και τη Νέα Υόρκη».

Σε επίπεδο ΕΕ, «ανέπτυξα επαφές και διαβουλεύσεις, ιδίως με το Γραφείο της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο την υλοποίηση της επιδίωξης για ενεργότερη και ουσιαστικότερη εμπλοκή της ΕΕ στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού και τον διορισμό Ειδικού Απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό».

Ο απολογισμός της Προεδρίας

Στην επιστολή της η Μαριλένα Ραουνά καταγράφει επιγραμματικά τα όσα επιτεύχθηκαν στη διάρκεια του εξαμήνου της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2026.

Σημειώνει ότι «η Προεδρία δοκιμάστηκε και κατά τις ιδιαίτερα απαιτητικές γεωπολιτικές εξελίξεις του Μαρτίου 2026» και «παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, προσαρμόστηκε γρήγορα και αποτελεσματικά, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη διεξαγωγή των προγραμματισμένων συναντήσεων της Προεδρίας και των εργασιών του Συμβουλίου».

Τι σκέφτεται ο Πρόεδρος για τη συνέχεια

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο Φιλελεύθερος, σε επίπεδο Προέδρου της Δημοκρατίας γίνονται σκέψεις για τη σύσταση ενός μηχανισμού ο οποίος θα μπορεί να λειτουργεί ως συντονιστικό όργανο ανάμεσα στα Υπουργεία και τα Υφυπουργεία, σ’ ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά θέματα. Μέχρι στιγμής, όμως, δεν έχει καταλήξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ποια μορφή θα έχει αυτός ο μηχανισμός.

Αυτό που ξεκαθαρίζει, ωστόσο, είναι πως ο μηχανισμός αυτός δεν θα έχει τη μορφή Υφυπουργείου, καθώς κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ευνοείται από την πλειοψηφία των πολιτικών κομμάτων στη Βουλή και ειδικότερα από το δίπολο της αντιπολίτευσης ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ.