Η Κυπριακή Προεδρία έφτασε στο τέλος της, όμως η ευθύνη και η δέσμευσή μας απέναντι στην ευρωπαϊκή οικογένεια παραμένουν, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης σε γραπτή δήλωση για την ολοκλήρωση της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφερόμενος στα επιτεύγματα και την κληρονομιά μιας Προεδρίας που «ολοκληρώνεται με απόλυτη επιτυχία», ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι «το έργο που επιτελέστηκε κατά τη διάρκεια αυτών των 181 ημερών θα συνεχίσει να συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη του υπέρτατου στόχου της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η Κύπρος, υπενθύμισε, ανέλαβε την Προεδρία «σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και γεωοικονομικών προκλήσεων», υιοθετώντας ως όραμα μια «Αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή στον Κόσμο», το οποίο, όπως είπε, «αποτυπώθηκε σε πέντε στρατηγικές προτεραιότητες». Όπως ανέφερε, «με ισχυρή αίσθηση ευθύνης απέναντι στην Ευρώπη και τους πολίτες της, εργαστήκαμε με συνέπεια, αποφασιστικότητα και σταθερή προσήλωση στα αποτελέσματα, για να οικοδομήσουμε μια Ένωση πιο ανταγωνιστική, πιο ανθεκτική, πιο ασφαλή, πιο αυτόνομη και σαφώς καλύτερα προετοιμασμένη για τις προκλήσεις του μέλλοντος».

Αναφερόμενος στον ρόλο της Προεδρίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι «από την αρχή, η Κυπριακή Προεδρία λειτούργησε ως έντιμος διαμεσολαβητής, προωθώντας τον διάλογο, τη διαφάνεια, τη συνεργασία και την οικοδόμηση συναίνεσης». Όπως είπε, «σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και όλους τους εταίρους μας, αποδείξαμε ότι όταν η Ευρώπη συνεργάζεται, λαμβάνει αποφάσεις που μας φέρνουν πιο κοντά στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, προωθεί μεταρρυθμίσεις και προσφέρει απτά, θετικά αποτελέσματα στους πολίτες της».

Στο πεδίο της ανταγωνιστικότητας και της οικονομίας, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι «η Κυπριακή Προεδρία συνέβαλε ουσιαστικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της οικονομικής ανθεκτικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ», προσθέτοντας ότι «πετύχαμε σημαντικές νομοθετικές συμφωνίες και προωθήσαμε πρωτοβουλίες πολιτικής που ενισχύουν την Ενιαία Αγορά, προάγουν την ανταγωνιστικότητα και την απλούστευση, και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, μεταξύ άλλων στα δικαιώματα επιβατών, τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, τις πολιτικές προσιτής στέγασης, τα κρίσιμα φάρμακα και την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο».

Σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, σημείωσε ότι, «αναγνωρίζοντας ότι οι φιλοδοξίες της Ευρώπης απαιτούν επαρκείς πόρους, προωθήσαμε αποφασιστικά τις διαπραγματεύσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, θέτοντας στέρεες βάσεις για την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας μέχρι το τέλος του 2026».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε επίσης στη διεύρυνση, λέγοντας ότι «μετά από πολλά χρόνια, η Κυπριακή Προεδρία σημείωσε ιστορική πρόοδο στη διαδικασία διεύρυνσης με την Ουκρανία, τη Μολδαβία, την Αλβανία και το Μαυροβούνιο». Πρόσθεσε ότι η Προεδρία «ανέδειξε επίσης τον ρόλο της Κύπρου ως πυλώνα ασφάλειας και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή της, ενισχύοντας ουσιαστικά τον διάλογο και την εταιρική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Νότια Γειτονία και τις χώρες του Κόλπου, ενώ συνέβαλε στην προώθηση του Συμφώνου για τη Μεσόγειο».

Όσον αφορά την άμυνα και την ασφάλεια, ο Πρόεδρος είπε ότι «σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, υιοθετώντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 360 μοιρών, προωθώντας σημαντικές πρωτοβουλίες για την αμυντική ετοιμότητα και την ενεργειακή ασφάλεια, ενώ παράλληλα ενισχύσαμε τη διαχείριση της μετανάστευσης και θέσαμε τις βάσεις για την πρακτική εφαρμογή της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής βάσει του Άρθρου 42(7) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απέδωσε τα αποτελέσματα της Προεδρίας σε «μια συλλογική ευρωπαϊκή προσπάθεια», λέγοντας ότι αυτά «ανήκουν, πρωτίστως, στους πολίτες της Ευρώπης, τους οποίους υπηρετήσαμε καθ’ όλη τη διάρκεια της εξάμηνης Προεδρίας, καθώς και σε όλους όσοι εργάστηκαν με επαγγελματισμό, αφοσίωση και γνήσιο ευρωπαϊκό πνεύμα για να διασφαλίσουν την επιτυχή διεξαγωγή της Κυπριακής Προεδρίας». Καταληκτικά, ανέφερε ότι «η Προεδρία έφτασε στο τέλος της, όμως η ευθύνη και η δέσμευσή μας απέναντι στην ευρωπαϊκή οικογένεια παραμένουν», προσθέτοντας ότι «η Κύπρος απέδειξε ότι η επιρροή ενός κράτους μέλους δεν καθορίζεται από το μέγεθός του, αλλά από την αξιοπιστία, τη συνέπεια και την αφοσίωσή του στο κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον».

ΚΥΠΕ