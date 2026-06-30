Με μια δόση χιούμορ αλλά και εμφανή αγανάκτηση απέναντι στις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις του Υφυπουργείου Πολιτισμού, η Νέα Κίνηση Ομάδων Χορού, Χορευτών και Χορογράφων Κύπρου δημοσιοποίησε τη δική της… προκήρυξη για την Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου 2026, καλώντας συμβολικά τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις.

Η πρωτοβουλία αποτελεί σαφή αιχμή για το γεγονός ότι, ενώ βρισκόμαστε στα τέλη Ιουνίου, το Υφυπουργείο δεν έχει ακόμη προκηρύξει ούτε την Πλατφόρμα Χορογραφίας ούτε το πρόγραμμα «Τερψιχόρη», δύο από τα σημαντικότερα εργαλεία στήριξης του σύγχρονου χορού. Πέρσι οι σχετικές προσκλήσεις είχαν δημοσιευθεί ήδη από τον Μάιο.

Η «εναλλακτική» προκήρυξη μιμείται τη μορφή των επίσημων εγγράφων του Υφυπουργείου, περιγράφοντας ακόμη και τους σκοπούς της διοργάνωσης, τους δικαιούχους, τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων, τη φόρμα υποβολής και τα ανώτατα ποσά χρηματοδότησης, πριν καταλήξει σε ένα διαφορετικό σύνολο… όρων συμμετοχής.

Εκεί, αντί για διοικητικές πρόνοιες, παρατίθεται ένας κατάλογος από όσα, σύμφωνα με τη Νέα Κίνηση, οφείλει να πράττει το ίδιο το Υφυπουργείο: να τηρεί τα χρονοδιαγράμματά του, να αναλαμβάνει την ευθύνη για την ορθή υλοποίηση των προγραμμάτων, να διαθέτει πολιτιστική στρατηγική για τον χορό, να διαβουλεύεται ουσιαστικά με την κοινότητα, να επικοινωνεί με συνέπεια και να στηρίζει –και όχι να δυσχεραίνει– το έργο των καλλιτεχνών.

Στο εκτενές υστερόγραφο της ανακοίνωσης, η Νέα Κίνηση ξεκαθαρίζει ότι το κείμενο δεν αποτελεί επίσημο έγγραφο, αλλά «μια αυθόρμητη πράξη συλλογικής αντίδρασης» απέναντι στην παρατεταμένη απουσία της προκήρυξης και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο διάλογος με τον επαγγελματικό χώρο του χορού. «Επιλέγουμε να συντάξουμε εμείς το κάλεσμα που θα έπρεπε ήδη να έχει δημοσιευθεί», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Η Νέα Κίνηση υποστηρίζει ακόμη ότι η πολιτιστική πολιτική οφείλει να διαμορφώνεται μέσα από διάλογο με την καλλιτεχνική κοινότητα και εισηγείται η υλοποίηση της Πλατφόρμας και αντίστοιχων προγραμμάτων να ανατεθεί σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον χώρο του σύγχρονου χορού, όπως οι Στέγες Χορού Λεμεσού και Λευκωσίας.

Η Πλατφόρμα αποτελεί μία από τις ελάχιστες σταθερές ευκαιρίες για τους καλλιτέχνες του χορού στην Κύπρο, και η ανάγκη για τη συνέχειά της με σαφείς και δίκαιους όρους καθιστά κρίσιμη οποιαδήποτε επαναδιατύπωση του πλαισίου της.

Η συμβολική αυτή «προκήρυξη» έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά δημόσιων παρεμβάσεων φορέων του πολιτισμού τους τελευταίους μήνες, οι οποίοι καταγγέλλουν ότι οι παρατεταμένες καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων έχουν αρχίσει να επηρεάζουν όχι μόνο τον προγραμματισμό, αλλά και την ίδια τη λειτουργία του πολιτιστικού τοπίου της χώρας.