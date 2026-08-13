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Για τη νέα δυναμική που δημιουργείται και τις σημαντικές προοπτικές που διανοίγονται στο Πολιτιστικό Χωριό της Λέμπας έκανε λόγο η Υφυπουργός Πολιτισμού, Κλέα Παπαέλληνα, ένα σχεδόν μήνα μετά την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ του Υφυπουργείου Πολιτισμού και του Τεχνουργείου ΛΤΔ για τη διαχείριση και λειτουργία του Πολιτιστικού Χωριού.

«Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη για τη νέα αυτή προοπτική που δημιουργείται για το Πολιτιστικό Χωριό Λέμπας. Πρόκειται για έναν χώρο με σημαντικές δυνατότητες, όπου η σύγχρονη εικαστική δημιουργία, η πολιτιστική παιδεία και η τοπική κοινωνία μπορούν να συναντηθούν και να δημιουργήσουν νέες συνέργειες», δήλωσε η Υφυπουργός Πολιτισμού κατά την επίσκεψή της.

Στόχος είναι η περαιτέρω αξιοποίηση του Πολιτιστικού Χωριού ως ενός σύγχρονου χώρου δημιουργίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης, με έμφαση στην προώθηση της σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας, μέσω της φιλοξενίας καλλιτεχνών από το εξωτερικό και της διοργάνωσης συναφών δραστηριοτήτων, καθώς και στην ανάπτυξη της πολιτιστικής παιδείας μέσα από δράσεις για μαθητές.

Η έκταση περίπου 1.800 τ.μ., που περιλαμβάνει εργαστήρια, βιβλιοθήκη και χώρους φιλοξενίας, θα αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δράσεων. Παράλληλα, επιδιώκεται η ανάπτυξη συνεργειών με πολιτιστικούς φορείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και με φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, του τουρισμού και της προβολής.

Το Τεχνουργείο ΛΤΔ, που αναλαμβάνει τη διαχείριση και λειτουργία του Πολιτιστικού Χωριού, διαθέτει σημαντική εμπειρία στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων, της φιλοξενίας και της εστίασης.

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε και η πρώτη ανταπόκριση της πολιτιστικής κοινότητας. Κατά την ενημερωτική συνάντηση με πολιτιστικούς φορείς και καλλιτέχνες, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουλίου στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, διαφάνηκε το μεγάλο ενδιαφέρον και η πρόθεση για συνεργασία και συμμετοχή στις δράσεις του Πολιτιστικού Χωριού.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Κλέα Παπαέλληνα υπογράμμισε τη σημασία της στήριξης του Κοινοτάρχη Λέμπας, Θούκη Χρυσοστόμου, και της αφοσίωσής του στην προώθηση της πολιτιστικής ανάπτυξης της κοινότητας.

Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τους αρχιτέκτονες του έργου, κ. Σπύρο Θ. Σπύρου, Χάρη Χριστοδούλου και Χάρη Σολώμου, οι οποίοι δημιούργησαν μια σύγχρονη πολιτιστική υποδομή υψηλής ποιότητας, με σεβασμό στον χαρακτήρα και την ταυτότητα της Λέμπας.

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού προσβλέπει στην περαιτέρω ανάπτυξη του Πολιτιστικού Χωριού Λέμπας και στην ανάδειξή του σε έναν ζωντανό χώρο πολιτισμού, δημιουργίας, εκπαίδευσης και συνεργασίας.