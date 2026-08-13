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Δεν ενημερώθηκε από την πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού για την πρόθεση πραγματοποίησης δημοσκόπησης ενόψει προεδρικών εκλογών, δηλώνει ο Αβέρωφ Νεοφύτου. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι αν υπάρξουν θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό και τεθεί στο τραπέζι πρόταση για λύση, ο ίδιος θα σταθεί δίπλα στον νυν Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Μιλώντας σε podcast στο οποίο τον προσκάλεσε ο Φειδίας Παναγιώτου και είχε ως κύριο θέμα συζήτησης το Κυπριακό, ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ ρωτήθηκε από τον πρόεδρο της Άμεσης Δημοκρατίας και περί των προεδρικών εκλογών του 2028.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου τόνισε ότι υπό τα σημερινά δεδομένα στο Κυπριακό και με τον ΓΓ να δηλώνει αποφασισμένος να συγκαλέσει νέα διάσκεψη 5+1, θεωρεί προσβολή να γίνεται κουβέντα για τις προθέσεις του ενόψει προεδρικών εκλογών.

Υπογράμμισε πως εάν ξεκλειδώσει το Κυπριακό, υπάρξει πενταμερής και τεθεί στο τραπέζι πρόταση λύσης, τότε θα σταθεί δίπλα στον Νίκο Χριστοδουλίδη. Αν από την άλλη παραμείνει το αδιέξοδο, θα λάβει τις αποφάσεις του με βάση αυτό που θεωρεί ο ίδιος σωστό για τον τόπο.

Σε σχέση με δημοσκόπηση που φαίνεται να διενεργήθηκε από την Πινδάρου και είδε το φως της δημοσιότητας, αποκάλυψε πως δεν είχε ενημερωθεί από την Αννίτα Δημητρίου ότι σκεφτόταν να προχωρήσει σε δημοσκόπηση, ούτε ενημέρωσε για το αποτέλεσμα. Επίσης, όπως υποστήριξε, δεν ζήτησε τη συναίνεση ή την άποψη του για αυτό το ενδεχόμενο και δεν συμμετείχε ούτε στην επιλογή της εταιρείας, ούτε στην ετοιμασία των ερωτήσεων.

«Αυτά τα πράγματα είναι σοβαρά για να τυγχάνουν τέτοιου χειρισμού», είπε χαρακτηριστικά. Σε άλλο σημείο ανέφερε ακόμα ότι η τελευταία φορά που βρέθηκε στο γραφείο της Αννίτας Δημητρίου ήταν όταν είχε επανεκλεγεί στην προεδρία της Βουλής, συνάντηση στην οποία ήταν παρών και ο Φειδίας Παναγιώτου ως ο πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας.

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