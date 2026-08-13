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Γιγαντιαία έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυρομαχικών στο Κολλεφέρο, περίπου 40 χλμ έξω από τη Ρώμη στην Ιταλία. Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές αν υπάρχουν θύματα.
Η έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο της πρώην Simmel, που σήμερα ανήκει στον όμιλο Knds Ammo Italy, αναφέρει η Corriere della Sera, και ακούστηκε σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων.
Τα αίτια παραμένουν άγνωστα.
Επί τόπου βρίσκονται πυροσβέστες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς αλλά και καραμπινιέροι. Οι πυροσβέστες προσπαθούν να πλησιάσουν για να ελέγξουν αν υπάρχουν τραυματίες, αλλά οι φλόγες εξακολουθούν να είναι πολύ έντονες.
Το εργοστάσιο παράγει πυρομαχικά μεσαίου και μεγάλου διαμετρήματος για τον στρατό και τον ναυτικό αλλά και στερεά καύσιμα για πυραύλους. Η έκρηξη φαίνεται να συνέβη στο τμήμα συμπίεσης των εκρηκτικών.
Η πρώτη αναφορά στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Ρώμης έφτασε στις 14:45 (15:45 στην Κύπρο).