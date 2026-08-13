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Απεβίωσε στα 96 του χρόνια ο γιατρός Παναγιώτης Παμπορίδης, πατέρας του βουλευτή του ΔΗΣΥ, Γιώργου Παμπορίδη.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο ίδιος ο κ. Παμπορίδης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, γράφοντας: «έζησες μια δύσκολη αλλά γεμάτη ζωή, πολεμώντας να την διαμορφώσεις όπως εσύ την ήθελες και τα κατάφερες όσο λίγοι, φτάνοντας σχεδόν στα 96, με θαυμαστή διαύγεια μέχρι το τέλος».

Έζησες μια δύσκολη αλλά γεμάτη ζωή, πολεμώντας να την διαμόρφωσες όπως εσύ την ήθελες και τα κατάφερες όσο λίγοι, φτάνοντας σχεδόν στα 96, με θαυμαστή διαύγεια μέχρι το τέλος.

Υπήρξες για εμάς τα παιδιά σου ο μεγαλύτερος και καλύτερος δάσκαλος ζωής και μας εμφύσησες αξίες όπως η… pic.twitter.com/varHZUAuAC August 13, 2026

«Υπήρξες για εμάς τα παιδιά σου ο μεγαλύτερος και καλύτερος δάσκαλος ζωής και μας εμφύσησες αξίες όπως η τιμή, η αγάπη, η ανθρωπιά, η φιλία. Σ’ευχαριστούμε για όλα. Καλό σου ταξίδι παπά μου! Να μας φιλήσεις τη μάμμα», ανέφερε ο κ. Παμπορίδης.

Σημειώνεται ότι η Πρόεδρος της Βουλής και του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, εξέφρασε τα συλλυπητήρια της προς τον κ. Παμπορίδη.

Στον αγαπημένο μας Γιώργο Παμπορίδη @GPamboridis και στην οικογένειά του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια για την απώλεια του πατέρα του.



Ένός ανθρώπου που έζησε μια ζωή γεμάτη με δύναμη και αξιοπρέπεια. Σημείο αναφοράς για τους δικούς του.



Αιωνία του η μνήμη. — Annita Demetriou (@AnnitaDemetriou) August 13, 2026

Η ανακοίνωση του ΠΙΣ

Με βαθύτατη θλίψη ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) και η Κυπριακή Εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογίας Κεφαλής και Τραχήλου αποχαιρετούν τον Δρ. Παναγιώτη Παμπορίδη, διακεκριμένο Ωτορινολαρυγγολόγο και εξέχουσα προσωπικότητα της ιατρικής κοινότητας της Κύπρου, υπογραμμίζοντας τη μακρά και πολύτιμη προσφορά του στην ιατρική επιστήμη και στον άνθρωπο.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΠΙΣ αναφέρει ότι πληροφορήθηκε με αισθήματα βαθύτατης θλίψης την εκδημία του Δρ, Παμπορίδη, σημειώνοντας ότι αναγνωρίζει και τιμά τη σημαντική προσφορά του στην ιατρική και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στον γιο του, βουλευτή και πρώην Υπουργό Υγείας Γιώργο Παμπορίδη, καθώς και σε όλη την οικογένεια του εκλιπόντος.

Τον Δρ. Παναγιώτη Παμπορίδη αποχαιρετά και η Κυπριακή Εταιρεία ΩΡΛ Κεφαλής και Τραχήλου, χαρακτηρίζοντάς τον «μια από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνοκυπριακής ιατρικής κοινότητας και της ειδικότητάς μας».

Σύμφωνα με την Εταιρεία, ο εκλιπών «προσέφερε επί δεκαετίες με αφοσίωση και επιστημονική συνέπεια», συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Ωτορινολαρυγγολογίας στην Κύπρο.

Όπως αναφέρεται, η επιστημονική και επαγγελματική του πορεία άφησε «ανεξίτηλο το αποτύπωμά του σε γενιές συναδέλφων και ασθενών».

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη της Κυπριακής Εταιρείας ΩΡΛ Κεφαλής και Τραχήλου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.