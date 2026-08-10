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Αποτυχημένη ήταν η εκτόξευση του κινεζικού δορυφόρου ChinaSat-4B, καθώς ο πύραυλος Long March 7A παρουσίασε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πτήσης, λίγο μετά την απογείωσή του.

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 20:02 ώρα Πεκίνου (15:02 ώρα Κύπρου) από το διαστημικό κέντρο εκτόξευσης Ουέτσαγκ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Οι κινεζικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τα αίτια της αποτυχημένης εκτόξευσης βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια φωτεινή λάμψη ψηλά στον νυχτερινό ουρανό μετά την εκτόξευση.

💥🇨🇳 Longue Marche 7A : un échec spectaculaire à Wenchang entraîne la perte du lanceur et de sa charge utile.



Une anomalie est survenue ce lundi 10 août 2026, environ 1 min 25 s après le décollage d’une fusée chinoise CZ-7A, entraînant la destruction du lanceur et la perte de sa… https://t.co/FS02AzTASh pic.twitter.com/I8K6Us4huB — Xplora (@XploraSpace) August 10, 2026

Η αποστολή είναι η πρώτη γνωστή αποτυχία του Long March 7A μετά την πρώτη πτήση του πυραύλου τον Μάρτιο του 2020. Ο πύραυλος επέστρεψε σε λειτουργία το 2021 και στη συνέχεια ολοκλήρωσε μια σειρά από επιτυχημένες αποστολές.

The Long March 7A suffered its second launch failure a few hours ago when it explosively concluded its mission from Wenchang, reportedly carrying ChinaSat-4B



Details -> https://t.co/Xo15oGQU1q pic.twitter.com/x0WAcXZz1J August 10, 2026

Waking up to see the loss of a Long March 7A. Really unexpected. pic.twitter.com/XnU8WveWYS — CNSPACE (@CNSpaceflight) August 10, 2026

protothema.gr