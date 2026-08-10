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Αποτυχημένη ήταν η εκτόξευση του κινεζικού δορυφόρου ChinaSat-4B, καθώς ο πύραυλος Long March 7A παρουσίασε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πτήσης, λίγο μετά την απογείωσή του.
Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 20:02 ώρα Πεκίνου (15:02 ώρα Κύπρου) από το διαστημικό κέντρο εκτόξευσης Ουέτσαγκ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.
Οι κινεζικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τα αίτια της αποτυχημένης εκτόξευσης βρίσκονται υπό διερεύνηση.
Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια φωτεινή λάμψη ψηλά στον νυχτερινό ουρανό μετά την εκτόξευση.
Η αποστολή είναι η πρώτη γνωστή αποτυχία του Long March 7A μετά την πρώτη πτήση του πυραύλου τον Μάρτιο του 2020. Ο πύραυλος επέστρεψε σε λειτουργία το 2021 και στη συνέχεια ολοκλήρωσε μια σειρά από επιτυχημένες αποστολές.