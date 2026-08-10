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Μειώσεις στις τιμές των καυσίμων έως το τέλος Αυγούστου αναμένει ο Σύνδεσμος Πρατηριούχων, υπό την προϋπόθεση ότι η διεθνής τιμή του πετρελαίου θα σταθεροποιηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο Αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος Τύπου του Συνδέσμου, Χριστόδουλος Χριστοδούλου, ανέφερε παράλληλα ότι οι περισσότεροι καταναλωτές αποφεύγουν πλέον να γεμίζουν τα οχήματά τους, περιορίζοντας το ποσό που δαπανούν σε κάθε επίσκεψη στο πρατήριο.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδούλου, από τις 17 Ιουλίου μέχρι σήμερα η τιμή της βενζίνης αυξήθηκε κατά 12 σεντ το λίτρο, του πετρελαίου κίνησης κατά 19 σεντ και του πετρελαίου θέρμανσης κατά 10 σεντ.

Χαρακτήρισε τις μεταβολές αυτές «πολύ υψηλές αυξήσεις».

Οι σημερινές τιμές στα πρατήρια

Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 βρίσκεται γύρω στο €1,60 το λίτρο, σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων.

Το πετρέλαιο κίνησης πωλείται κατά μέσο όρο περίπου €1,79 το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης βρίσκεται γύρω στο €1,49.

Ο κ. Χριστοδούλου ανέφερε ότι, παρά την υποχώρηση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, οι τιμές στα πρατήρια αυξήθηκαν, καθώς πιθανόν αντανακλούν φορτία τα οποία αγοράστηκαν όταν το πετρέλαιο βρισκόταν μεταξύ 95 και 97 δολαρίων το βαρέλι.

Όπως εξήγησε, θα πρέπει να παραληφθούν νέα φορτία για να καταστεί δυνατή η μείωση των τιμών λιανικής.

«Αναμένουμε μειώσεις νοουμένου ότι θα σταθεροποιηθεί η τιμή προς τα κάτω», είπε, σημειώνοντας ότι η τιμή του πετρελαίου βρισκόταν σήμερα στα 84 δολάρια το βαρέλι, ενώ πριν από δύο ή τρεις ημέρες ήταν στα 79 δολάρια.

«Ελπίζουμε να μην συνεχιστεί η ανοδική πορεία», πρόσθεσε.

Νέα φορτία ανά περίπου 15 ημέρες

Ερωτηθείς πότε αναμένονται τα νέα φορτία, ο κ. Χριστοδούλου ανέφερε ότι αυτό αποτελεί θέμα των εταιρειών. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι οι εταιρείες παραλαμβάνουν συνήθως νέα φορτία κάθε περίπου 15 ημέρες.

«Λογικά, μέχρι το τέλος του μήνα το αργότερο, θα έχουμε μειώσεις», εκτίμησε.

Οι καταναλωτές, σύμφωνα με τον ίδιο, διαμαρτύρονται επειδή βλέπουν τη διεθνή τιμή του πετρελαίου να υποχωρεί, την ώρα που οι τιμές στα κυπριακά πρατήρια αυξάνονται. Οι πρατηριούχοι, όπως είπε, τους εξηγούν ότι οι σημερινές τιμές συνδέονται με το κόστος προηγούμενων φορτίων.

«Πολύ λίγοι γεμίζουν τα αυτοκίνητά τους»

Ο κ. Χριστοδούλου ανέφερε ότι οι περισσότεροι καταναλωτές δεν γεμίζουν πλέον τα οχήματά τους, αλλά αγοράζουν καύσιμα συγκεκριμένης αξίας.

«Μπορεί να βάλουν 20, 30, 40 ευρώ και πάλι. Πολύ λίγοι τα γεμίζουν», είπε.

Παρά τις καλοκαιρινές εξορμήσεις προς παραλίες και ορεινές περιοχές, η αύξηση στην κατανάλωση είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, περιορισμένη. Όπως ανέφερε, υπάρχει «λίγο αυξημένη» κίνηση, αλλά οι καταναλωτές παραμένουν συγκρατημένοι.

«Δεν κινείται τόσο ελεύθερα όπως πριν. Επίσης υπάρχουν και τα κατεχόμενα», είπε.

Ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου υποστήριξε ότι όσο αυξάνονται οι τιμές στις ελεύθερες περιοχές, περισσότεροι καταναλωτές μεταβαίνουν στα κατεχόμενα για να προμηθευτούν φθηνότερα καύσιμα, χαρακτηρίζοντας το φαινόμενο «πολύ σοβαρό ζήτημα».