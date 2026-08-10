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Σε συμφωνία για την απόκτηση ποσοστού περίπου 33% στη Λίβερπουλ βρίσκεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών μέσων ενημέρωσης, επενδυτικό σχήμα στο οποίο συμμετέχει ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος.

Στο επενδυτικό σχήμα φέρεται να συμμετέχει και ο Εντουάρντο Σαβερίν, συνιδρυτής του Facebook. Σύμφωνα με το Sky News, επικεφαλής της κοινοπραξίας είναι ο Αμίτ Μπατία, γαμπρός του Ινδού μεγιστάνα της χαλυβουργίας Λάκσμι Μιτάλ και πρώην μέτοχος της αγγλικής Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς.

Η Fenway Sports Group (FSG), ιδιοκτήτρια της Λίβερπουλ, ενδέχεται να ανακοινώσει τη συμφωνία ακόμη και μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όπως αναφέρει το Reuters.

Η επένδυση αναμένεται να αποτιμήσει τη Λίβερπουλ σε περίπου 4,4 δισ. λίρες (5,9 δισ. δολάρια), τοποθετώντας τη συμφωνία μεταξύ των μεγαλύτερων αποτιμήσεων που έχουν καταγραφεί ποτέ σε συναλλαγή ποδοσφαιρικού συλλόγου.

Αν η συνολική αποτίμηση της Λίβερπουλ φτάσει τα 5,9 δισ. δολάρια, τότε το 1/3 αντιστοιχεί σε περίπου 1,97 δισ. δολάρια.

Η FSG απέκτησε τη Λίβερπουλ το 2010 και τα τελευταία χρόνια έχει εξετάσει το ενδεχόμενο προσέλκυσης εξωτερικών επενδυτών, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο του συλλόγου. Εφόσον επιβεβαιωθεί η συμφωνία στην προαναφερόμενη αποτίμηση, θα αποτυπώνει τη σημαντική αύξηση της αξίας της Λίβερπουλ κατά τα 16 χρόνια ιδιοκτησίας της FSG.

Η αγγλική ομάδα, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα της Premier League το 2025, εισέρχεται σε περίοδο αλλαγών, μετά την αποχώρηση του προπονητή Άρνε Σλοτ και του κορυφαίου επιθετικού Μοχάμεντ Σαλάχ.

Παράλληλα, τον Ιούλιο αποχώρησε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου ποδοσφαίρου της FSG ο Μάικλ Έντουαρντς, στον οποίο αποδόθηκε σημαντικό μέρος της επιτυχίας στη συγκρότηση της ομάδας που οδήγησε τη Λίβερπουλ στην κατάκτηση του πρώτου της αγγλικού πρωταθλήματος έπειτα από 30 χρόνια, το 2020.

capital.gr