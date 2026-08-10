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Το καλοκαίρι προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για παιχνίδι, βόλτες και χαλαρές στιγμές με τον σκύλο μας, ιδιαίτερα στην παραλία και στους εξωτερικούς χώρους.

Παράλληλα πολλοί από εμάς απολαμβάνουμε τα φρούτα της εποχής, με τις επιλογές να είναι πάρα πολλές. Είναι λοιπόν φυσικό να αναρωτιόμαστε αν μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις καλοκαιρινές λιχουδιές με τον τετράποδο φίλο μας.

Η απάντηση είναι πως πολλά φρούτα μπορούν να καταναλωθούν με ασφάλεια από τους σκύλους, αρκεί να προσφέρονται με μέτρο και σωστά προετοιμασμένα. Περιέχουν βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες που μπορούν να συμπληρώσουν μια ισορροπημένη διατροφή.

Ωστόσο, τα φρούτα δεν αντικαθιστούν την κανονική τροφή του σκύλου και θα πρέπει πάντα να δίνονται ως περιστασιακή λιχουδιά.

Καρπούζι

Το καρπούζι είναι συνώνυμο του ελληνικού καλοκαιριού και αποτελεί εξαιρετική επιλογή για τις ζεστές ημέρες. Η υψηλή περιεκτικότητά του σε νερό βοηθά στην ενυδάτωση, ενώ παράλληλα είναι χαμηλό σε θερμίδες και λιπαρά.

Περιέχει επίσης αντιοξειδωτικά, όπως το λυκοπένιο, καθώς και βιταμίνες Α και C. Πριν το προσφέρετε στον σκύλο σας, αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα κουκούτσια και τη φλούδα, καθώς μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στο πεπτικό σύστημα ή ακόμη και απόφραξη αν καταναλωθούν σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Μερικά δροσερά κομμάτια καρπουζιού μπορούν να αποτελέσουν μια ιδιαίτερα απολαυστική λιχουδιά.

Πεπόνι

Το πεπόνι είναι ακόμη ένα καλοκαιρινό φρούτο που μπορεί να απολαύσει ένας σκύλος με ασφάλεια. Περιέχει βιταμίνες Α και C, κάλιο, μαγνήσιο και άλλα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά που συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του οργανισμού.

Όπως και στο καρπούζι, μόνο η σάρκα του φρούτου είναι κατάλληλη για κατανάλωση. Η φλούδα είναι σκληρή και δύσπεπτη, γι’ αυτό πρέπει να αφαιρείται πριν σερβιριστεί. Επειδή περιέχει φυσικά σάκχαρα, το πεπόνι καλό είναι να προσφέρεται με μέτρο.

Μύρτιλα (Blueberries)

Τα μύρτιλα θεωρούνται μία από τις πιο θρεπτικές επιλογές τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τον σκύλο. Είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, τα οποία συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες, ενώ περιέχουν ακόμη βιταμίνες Α, C και Ε.

Το μικρό τους μέγεθος τα καθιστά εύκολα στην κατανάλωση για τους περισσότερους σκύλους. Αν όμως έχετε κουτάβι ή μικρόσωμο σκύλο, μπορείτε να τα μαλακώσετε πιέζοντάς τα ελαφρώς ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος πνιγμού.

Μήλα

Τα μήλα αποτελούν μια τραγανή και υγιεινή επιλογή που αρέσει σε πολλούς σκύλους. Είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και βιταμίνες Α, C και Κ, ενώ συνήθως περιέχουν λιγότερα φυσικά σάκχαρα σε σχέση με άλλα καλοκαιρινά φρούτα.

Πριν τα προσφέρετε, πλύνετε καλά τη φλούδα για να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε το κουκούτσι και όλα τα σπόρια, καθώς περιέχουν ουσίες που μπορεί να αποδειχθούν τοξικές για τον σκύλο.

Ροδάκινα

Τα ζουμερά ροδάκινα μπορούν επίσης να αποτελέσουν μια ασφαλή καλοκαιρινή λιχουδιά. Είναι ιδιαίτερα πλούσια σε βιταμίνη Α, η οποία συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας των ματιών, του δέρματος και του ανοσοποιητικού συστήματος.

Το κουκούτσι του ροδάκινου δεν πρέπει ποτέ να δίνεται στον σκύλο, καθώς αποτελεί σοβαρό κίνδυνο πνιγμού και περιέχει ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν δηλητηρίαση. Προτιμήστε να κόβετε τη σάρκα του φρούτου σε μπουκιές και να τη δίνετε σε μικρές ποσότητες.

Μάνγκο

Το μάνγκο είναι ένα εξωτικό φρούτο με υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C, καθώς και σε κάλιο και μαγνήσιο, στοιχεία που υποστηρίζουν τη φυσιολογική λειτουργία των μυών και του νευρικού συστήματος.

Επειδή περιέχει αρκετά φυσικά σάκχαρα, είναι προτιμότερο να καταναλώνεται σε μικρές ποσότητες. Πριν το προσφέρετε στον σκύλο σας, αφαιρέστε πάντα τη χοντρή φλούδα και το μεγάλο κουκούτσι, δίνοντας αποκλειστικά τη σάρκα του φρούτου.

Σε περίπτωση που δοκιμάζετε κάποιο νέο φρούτο για πρώτη φορά, παρακολουθήστε τον σκύλο σας για τυχόν πεπτικές ενοχλήσεις ή αλλεργική αντίδραση και, αν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας.

Τα καλοκαιρινά φρούτα μπορούν να αποτελέσουν μια ευχάριστη και υγιεινή προσθήκη στη διατροφή του σκύλου, αρκεί να δίνονται με μέτρο και προσοχή. Η σωστή προετοιμασία, η αφαίρεση κουκουτσιών, σπόρων και φλουδών όπου χρειάζεται, καθώς και ο περιορισμός της ποσότητας λόγω των φυσικών σακχάρων, είναι βασικές προϋποθέσεις για να απολαμβάνει ο τετράποδος φίλος σας αυτές τις γευστικές λιχουδιές με ασφάλεια.

topermou.gr