Οι γάτες και οι σκύλοι είναι δύο αγαπημένα κατοικίδια, αρκετά διαφορετικά μεταξύ τους. Οι σκύλοι είναι εξαιρετικά κοινωνικοί, ενώ οι γάτες συχνά προτιμούν τη μοναξιά τους. Οι σκύλοι έχουν συνήθως πολλή ενέργεια, ενώ οι γάτες είναι πιο χαλαρές. Επίσης, οι σκύλοι κάνουν ό,τι μπορούν για να κερδίσουν την προσοχή μας, ενώ οι γάτες πολύ απλά αδιαφορούν.

Μία από τις σημαντικότερες όμως διαφορές ανάμεσα σε αυτά τα δύο ζώα είναι ότι οι γάτες ζουν κατά μέσο όρο περισσότερο από τους σκύλους.

Πόσο ζει μία γάτα και πόσο ένας σκύλος

Το προσδόκιμο ζωής μιας γάτας είναι περίπου 14 με 15 χρόνια, ενώ αυτό ενός σκύλου πολύ λιγότερο, συνήθως κάπου μεταξύ 10 με 12 χρόνια. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που έχουν ξεπεράσει κατά πολύ αυτές τις ηλικίες, με το ρεκόρ στις γάτες να φτάνει τα 38 έτη και στους σκύλους τα 31.

Αυτές είναι όμως εξαιρέσεις κι εμείς θα πρέπει να ξέρουμε πως πιθανότατα τα δικά μας κατοικίδια θα μείνουν μαζί μας για αρκετά μικρότερο χρονικό διάστημα. Ο χρόνος για όσους από εμάς αγαπάμε πραγματικά τη γάτα και τον σκύλο μας δεν είναι ποτέ αρκετός και γι’ αυτό φροντίζουμε να είναι ευτυχισμένα και υγιή για όσο μπορούμε περισσότερο.

Ποιοι είναι οι λόγοι που μια γάτα ζει περισσότερο από έναν σκύλο

Υπάρχουν πολλές πιθανές εξηγήσεις για το γιατί μία γάτα ζει συνήθως περισσότερα χρόνια από έναν σκύλο. Ας δούμε μαζί τις 4 επικρατέστερες:

1. Η γάτα είναι μοναχικό ζώο

Στη φύση, τα σκυλιά ζουν σε αγέλες, ενώ τα περισσότερα είδη αιλουροειδών (με μόνη εξαίρεση τα λιοντάρια) ζουν μία μοναχική ζωή. Ζώα όπως οι λεοπαρδάλεις και οι τίγρεις συναντούν γενικά άλλα ενήλικα αιλουροειδή μόνο όταν είναι ώρα να ζευγαρώσουν, και περνούν την υπόλοιπη ζωή τους μόνα τους.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην κινδυνεύουν ιδιαίτερα από μολυσματικές ασθένειες. Σε αντίθεση, εάν ένας σκύλος κολλήσει κάποια ασθένεια, αυτή δεν θα αργήσει να εξαπλωθεί στην υπόλοιπη αγέλη, με όποιες καταστροφικές συνέπειες έχει αυτή η διασπορά. Μία γάτα όμως αν κολλήσει κάτι, πιθανότατα θα περιοριστεί μόνο σε αυτήν.

Όπως όλες οι θεωρίες έτσι και η συγκεκριμένη βέβαια έχει κάποια αδύναμα στοιχεία. Υπάρχει λοιπόν η σκέψη πως μπορεί μεν μια αγέλη σκύλων να είναι πιο ευάλωτη σε μολυσματικές ασθένειες, αλλά από την άλλη είναι και πιο αποτελεσματική στο κυνήγι εφόσον συνεργάζονται πολλοί σκύλοι μεταξύ τους – και σαφώς η ασιτία είναι μεγαλύτερη απειλή στη φύση από τις ασθένειες. Αυτή η θεωρία από μόνη της θα αρκούσε για να εξισορροπήσει κάπως τα πράγματα, τουλάχιστον σε σημείο ώστε οι γάτες να μη ζουν 25% περισσότερο από τους σκύλους.

2. Η γάτα είναι πιο μάχιμη και πιο ευέλικτη

Αν ένας σκύλος δεχθεί επίθεση ή νιώσει απειλή, έχει μόνο έναν τρόπο να αμυνθεί: την εντυπωσιακή του οδοντοστοιχία. Η γάτα κερδίζει κατά κράτος στην άμυνα, καθώς με τα κοφτερά νύχια και δόντια της μπορεί να απομακρύνει αποτελεσματικά οποιαδήποτε αρπακτικά.

Οι γάτες μπορούν να στρίβουν και να ελίσσονται για να ξεφύγουν από τον κίνδυνο, να πηδούν πολύ ψηλά από στάση και να αλλάζουν κατεύθυνση επιτόπου. Αυτή η ευκινησία και ευελιξία, τους δίνει το πλεονέκτημα απέναντι στους αντιπάλους τους. Η πεποίθηση άλλωστε πως οι γάτες είναι εφτάψυχες, προέρχεται από τη διαπίστωσή πως είναι μοναδικές στο να αποφεύγουν τον κίνδυνο και τις οριακές καταστάσεις.

Βέβαια και σε αυτό το σενάριο υπάρχει αντίλογος καθώς ναι μεν οι σκύλοι έχουν μόνο τα δόντια τους ως όπλο, αλλά από την άλλη το γεγονός ότι ζουν σε αγέλες, τους δίνει τη δύναμη της ομάδας. Ενώ η γάτα θα πρέπει να αντιμετωπίσει κάθε κίνδυνο μόνη της.

3. Η γάτα χρειάζεται λιγότερο φαγητό

Μία γάτα χρειάζεται λόγω μεγέθους πολύ λιγότερες θερμίδες από έναν σκύλο κι αυτό την βοηθάει στην επιβίωσή της. Το γεγονός ότι ζει κυρίως μόνη της την απαλλάσσει από το βάρος να βρει τροφή για την οικογένεια, σε αντίθεση με τον σκύλο που μοιράζεται τα πάντα με την αγέλη του. Επίσης, οι γάτες δεν χρειάζονται τόσο πολύ νερό κι έτσι επιβιώνουν ακόμα και με μειωμένα αποθέματα πόσιμου νερού.

Το δικό τους μειονέκτημα βέβαια είναι ότι πρόκειται για σαρκοφάγα ζώα, οπότε χρειάζονται οπωσδήποτε πρωτεΐνη. Ένας σκύλος είναι παμφάγο ζώο και μπορεί να συντηρηθεί με πολύ μεγαλύτερη ποικιλία τροφής.

4. Η γάτα εκτρέφεται πιο επιλεκτικά

Τα τελευταία χρόνια η εκτροφή των σκύλων παρουσιάζει μεγάλη αύξηση, με πολλές διαφορετικές φυλές και διασταυρώσεις να εμφανίζονται και να αλλάζουν με τα χρόνια. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι όλες αυτές οι φυλές υγιείς, με συγκεκριμένα φυσικά χαρακτηριστικά, όπως οι κουλουριαστές ουρές, να επιλέγονται επιλεκτικά έναντι της υγείας. Έτσι βλέπουμε δυστυχώς, ορισμένες φυλές να έχουν τόσο σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως τα βραχυκέφαλα Pug και Bulldog, τα οποία επηρεάζουν τελικά σημαντικά το προσδόκιμο ζωής τους.

Οι γάτες έχουν επίσης επηρεαστεί από την επιλεκτική εκτροφή, με την Περσική και τη Ragdoll να ζουν λιγότερα χρόνια από άλλες φυλές γατών, αλλά σε γενικές γραμμές έχουν επηρεαστεί λιγότερο από προβλήματα υγείας σε σύγκριση με τους σκύλους. Αυτό συμβαίνει γιατί τείνουν να κυμαίνονται σε παρόμοιο εύρος βάρους και μεγέθους, ακόμη και αν σωματικά μπορεί να έχουν κάποιες διαφορές. Αυτό τελικά μπορεί να τις βοηθά να ζουν περισσότερο από τους σκύλους.

Τέλος, λίγα καλά νέα για τους σκύλους

Για να πούμε και κάτι θετικό για τους σκύλους, να αναφέρουμε πως πλέον ανεξαρτήτως ράτσας, όλοι ζούνε περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν.

Αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, των κηδεμόνων που παίρνουν την υγεία των σκύλων τους πιο σοβαρά αλλά και της υψηλότερης ποιότητας τροφής. Εάν αυτή η τάση συνεχιστεί, μπορεί να μην αργήσει η στιγμή που οι σκύλοι θα έχουν φτάσει τις γάτες στον τομέα της μακροζωίας.

Όπως κι αν έχει, είτε έχετε γάτα, είτε σκύλο, είτε ζήσει λίγο λιγότερο, είτε περισσότερο, ένα είναι το πιο σημαντικό: να χαίρεστε την κάθε στιγμή μαζί τους χωρίς να σκέφτεστε το αύριο και τον αποχωρισμό. Γιατί εκείνα αυτό ακριβώς κάνουν. Ζούνε την κάθε ημέρα και είναι ευτυχισμένα.

topetmou.gr