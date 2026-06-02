Οι γάτες είναι περίεργα πλάσματα. Τα πάντα τις προκαλούν και θέλουν να τα εξερευνήσουν. Να τα ακουμπήσουν, να τα μυρίσουν, να τα βάλουν στο στόμα. Δυστυχώς όμως κάποιες φορές από αυτή τους την περιέργεια θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους.

Αν νομίζετε ότι μόνο οι γατούλες του δρόμου κινδυνεύουν από διάφορα, κάνετε λάθος. Ακόμα και μέσα στη σιγουριά του σπιτιού μας, υπάρχουν πράγματα που μπορεί να βλάψουν, ακόμα και να σκοτώσουν το ζωάκι μας. Δείτε τα 7 βασικά:

Αλόη

Εξαιρετική για εγκαύματα αλλά τοξική για γάτες. Εάν έχετε φυτό αλόης στο σπίτι σας, φροντίστε να το κρατήσετε μακριά εκείνη. Μπορεί να προκαλέσει εμετό, κατάπτωση, διάρροια, ανορεξία, τρόμο και αλλαγή στο χρώμα των ούρων.

Παρακεταμόλη

Η γνωστή σε όλους μας παρακεταμόλη ή ακεταμινοφένη (π.χ. Depon, Panadol, Lonarid) είναι ένα κοινό φάρμακο που υπάρχει σε κάθε σπίτι. Μολονότι είναι ασφαλές για παιδιά και ενήλικες, δεν είναι το ίδιο για τα κατοικίδια. Η κατάποση, ακόμα και μιας μικρής δόσης, από τη γάτα σας μπορεί να της προκαλέσει διαταραχή των ερυθρών αιμοσφαιρίων, που οδηγεί σε αδυναμία μεταφοράς του οξυγόνου στους ιστούς. Σε μεγάλες δόσεις οι γάτες μπορεί να πάθουν ακόμα και νεφρική ανεπάρκεια.

Κουβάρια με νήμα

Όσο αθώα και αν φαίνονται, μπορούν να αποδειχθούν ακόμα και θανατηφόρα σε περίπτωση κατάποσής τους, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν μια κατάσταση η οποία αποκαλείται «γαστρεντερική απόφραξη». Ένα επίσης νήμα ή μια κορδέλα μπορεί να τυλιχθεί γύρω από το πόδι ή και το λαιμό τους, κάτι που είναι επικίνδυνο.

Κρίνοι

Το δάγκωμα των φύλλων, η κατάποση του νερού που υπάρχει στο βάζο ή ακόμα και ένα γλείψιμο της γύρης του κρίνου μπορεί να καταστρέψει τα νεφρά της γάτας μας μέσα σε 24-72 ώρες. Τα αρχικά συμπτώματα είναι εμετός, διάρροια, αφυδάτωση και λήθαργος. Αν το ζώο μας εκτεθεί στο φυτό αυτό, πρέπει να πάει αμέσως στον κτηνίατρο.

Σοκολάτα

Οι μεθυλοξανθίνες (καφεΐνη, αμινοφυλλίνη, θεοφυλλίνη, θεοβρωμίνη κτλ) είναι ουσίες που έχουν επίδραση στη λειτουργία του κεντρικού νευρικού, του καρδιαγγειακού και του αναπνευστικού συστήματος. Τέτοιου είδους ουσίες βρίσκονται σε πολλά τρόφιμα (και ποτά) όπως η σοκολάτα, ο καφές και τα αναψυκτικά.

Ενώ η συγκέντρωση της θεοβρωμίνης είναι 3-10 φορές μεγαλύτερη από αυτή της καφεΐνης στη σοκολάτα, συμβάλλουν και οι δύο στην εκδήλωση των συμπτωμάτων σε περίπτωση τοξίκωσης. Τα συμπτώματα ξεκινούν 6-12 ώρες μετά την κατανάλωση και περιλαμβάνουν αρχικά εμετό και διάρροια που μπορούν να εξελιχθούν σε ταχυκαρδία, ταχύπνοια, υπέρταση και υπερθερμία.

Το είδος της σοκολάτας (λευκή, μαύρη ή γάλακτος) σχετίζεται άμεσα με την τοξικότητά της (άρα και την ελάχιστη τοξική της δόση), με τη μαύρη σοκολάτα να είναι η πιο τοξική και τη λευκή να είναι η λιγότερο τοξική.

Τόνος

Ο τόνος που βρίσκουμε στο εμπόριο σε κονσέρβα δυστυχώς περιέχει πολύ αλάτι, κάτι που σε καμιά περίπτωση δεν κάνει καλό στη γατούλα μας. Το αλάτι σε τέτοιες ποσότητες μπορεί να είναι η αιτία μιας κυστίτιδας ή αιτία δημιουργίας λίπους στο συκώτι. Μπορεί επίσης να δημιουργήσει προβλήματα στην καρδιά του ζώου και να επιφέρει ακόμα και θάνατο. Για αυτό, μουλιάστε για μισή ώρα τον τόνο σε νερό και ξεπλύνετέ τον αρκετά ώστε να φύγει το αλάτι.

Επίσης δεν πρέπει να δίνουμε το νερό ή το λάδι που έχει μέσα η κονσέρβα. Το λάδι δεν απαγορεύεται στις γάτες, αρκεί να είναι σε μικρή ποσότητα. Τέλος ο πολύς τόνος μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση στο ζώο επειδή το συγκεκριμένο ψάρι περιέχει πολύ υδράργυρο.

Οδοντικό νήμα

Είναι πολύ εύκολο να το καταπιεί κανείς αλλά όταν αυτό συμβεί, μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο για την υγεία. Τα οδοντικά νήματα περιέχουν το φυσικό γλυκαντικό ξυλιτόλη, το οποίο είναι ασφαλές για εμάς όχι όμως και για τη γάτα μας. Επειδή είναι ιδιαίτερα τοξική, και μια μικρή ποσότητα μπορεί να επιφέρει υπογλυκαιμία, κρίσεις, ζημιά στο συκώτι, ακόμα και θάνατο.

