Την απόφασή του αναφορικά με το κατά πόσον θα παραδοθούν στην υπεράσπιση τρία έγγραφα που αφορούν τον βασικό μάρτυρα κατηγορίας, Γιάννη Ανδρέου, γνωστό ως «Μάρωνα», επιφύλαξε σήμερα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, στο πλαίσιο της επανεκδίκασης υπόθεσης που αφορά ναρκωτικά, και συγκεκριμένα ποσότητα πέραν των 15 κιλών κοκαΐνης, με κατηγορούμενο τον Γιώργο Χριστοδούλου, άλλως «Ζαβράντωνα».

Το δικαστήριο όρισε την ανακοίνωση της απόφασής του για τις 16 Ιουνίου και ώρα 09:00.

Τα επίμαχα έγγραφα σχετίζονται με την προεδρική χάρη που παραχωρήθηκε στον βασικό μάρτυρα κατηγορίας, καθώς και με εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν εναντίον του σε διαφορετική ποινική υπόθεση.

Σύμφωνα με τη θέση της υπεράσπισης, ο συγκεκριμένος μάρτυρας, στον οποίο είχε αρχικά επιβληθεί ποινή φυλάκισης 16 ετών και για τον οποίο η Νομική Υπηρεσία επεδίωκε αύξηση της ποινής, έλαβε τελικά προεδρική χάρη και αποφυλακίστηκε περίπου τέσσερα χρόνια μετά την καταδίκη του, έχοντας εκτίσει περί τα τριάμισι χρόνια της ποινής του.

Όπως αναφέρθηκε ενώπιον του δικαστηρίου, η αποφυλάκισή του φέρεται να έγινε υπό τον όρο ότι θα εγκατέλειπε την Κύπρο.

Προδικαστικός προβληματισμός για τη νομιμότητα της διαδικασίας

Κατά τη σημερινή διαδικασία, ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, έγινε αναφορά και στον προδικαστικό ισχυρισμό της υπεράσπισης περί κακοδικίας, με τον δικηγόρο του «Ζαβράντωνα», Χρήστο Πουτζιουρή, να υποστηρίζει ότι η υπόθεση θα έπρεπε να ανασταλεί και να καταχωρηθεί εκ νέου με νέα σφραγίδα, αφού το Εφετείο ακύρωσε την προηγούμενη διαδικασία, λόγω λανθασμένης σύνθεσης του δικαστηρίου.

Από πλευράς κατηγορούσας Αρχής επισημάνθηκε ότι η απόφαση του Εφετείου ήταν σαφής και προνοούσε επανεκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον δικαστηρίου με νέα σύνθεση.

Το Κακουργιοδικείο έκρινε ότι διαθέτει πλήρη δικαιοδοσία να εκδικάσει την υπόθεση.

Παραμένει υπόδικος ο «Ζαβράντωνας»

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη δικάσιμο το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας είχε απορρίψει αίτημα της υπεράσπισης για αποφυλάκιση του Γιώργου Χριστοδούλου υπό όρους και αποφάσισε ομόφωνα την παραμονή του ως υπόδικου στις Κεντρικές Φυλακές μέχρι την ολοκλήρωση της δίκης.

Η υπεράσπιση είχε επικαλεστεί το γεγονός ότι αυτός έχει ήδη εκτίσει μεγάλο χρονικό διάστημα της ποινής στη φυλακή μετά την ακύρωση της πρωτόδικης καταδίκης, ενώ η κατηγορούσα Αρχή είχε προβάλει κίνδυνο φυγοδικίας και πιθανότητα διάπραξης νέων αδικημάτων, θέση με την οποία συντάχθηκε το δικαστήριο.

Ο Γιώργος Χριστοδούλου οδηγείται εκ νέου ενώπιον της δικαιοσύνης, τέσσερα χρόνια μετά την αρχική του καταδίκη και την επιβολή ποινής φυλάκισης 22 ετών.

Η καταδίκη ακυρώθηκε από το Εφετείο λόγω κακοδικίας που αφορούσε αλλαγή στη σύνθεση του Δικαστηρίου, ζήτημα για το οποίο η Νομική Υπηρεσία είχε δηλώσει άγνοια, επιρρίπτοντας την ευθύνη στη σύνθεση του δεύτερου Κακουργιοδικείου.

ΚΥΠΕ