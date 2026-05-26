Σε γοργούς ρυθμούς αναμένεται να γίνει η επανεκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης 15 κιλών κοκαΐνης, για την οποία κατηγορείται ο γνωστός υπόδικος Γιώργος Χριστοδούλου-Ζαβράντωνας. Αυτό προκύπτει από τα όσα ανέφερε χθες ο Πρόεδρος του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, Λευτέρης Παντελή.

Στη χθεσινή δικάσιμο ανακοινώθηκε η απόφαση του τριμελούς δικαστικού σώματος στο αίτημα του εκπροσώπου της κατηγορούσας Αρχής, δικηγόρου της Δημοκρατίας Α΄, Βασίλη Μπίσσα, προκειμένου να παραμείνει υπό κράτηση ο κατηγορούμενος μέχρι και την τέλεση της δίκης.

Η συγκεκριμένη ημέρα είναι ορισμένη για να απαντήσει ο Ζαβράντωνας στις δυο κατηγορίες που αντιμετωπίζει για την επίδικη ποσότητα ναρκωτικών (κατοχή και κατοχή με στόχο την προμήθεια). Το αίτημα εγκρίθηκε από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Γ ΄Λευκωσίας, στη βάση ετυμηγορίας που εξέδωσε και ανέγνωσε στη χθεσινή δικάσιμο.

Μετά από την ανακοίνωση της εν λόγω απόφασης ο κ. Παντελή αναφέρθηκε στις ιδιαίτερες συνθήκες που περιβάλλουν την υπόθεση και τόνισε πως το δικαστικό σώμα, του οποίου προΐσταται, υπό τα δεδομένα θα πρέπει να την επανεκδικάσει τάχιστα. Προανήγγειλε, στην ουσία, προγραμματισμό δικασίμων και είπε πως στην ανάγκη το Κακουργιοδικείο θα συνεχίζει τις ακροάσεις ακόμα και απόγευμα.

Οι συνθήκες

Εδώ θα πρέπει να θυμίσουμε πως η καταδίκη του Ζαβράντωνα (12/12/2022) σε 22 χρόνια κάθειρξη ανατράπηκε από το Εφετείο. Το τελευταίο ακύρωσε την καταδίκη στις 11/5/2026 και διέταξε επανεκδίκαση.

Η υπόθεση χρονολογείται και προέκυψε τον Ιανουάριο του 2019. Η επίδικη ποσότητα ναρκωτικών είχε εντοπιστεί σε υποστατικό στη Λακατάμεια (16/1/2019) μετά από επιχείρηση της ΥΚΑΝ.

Για την υπόθεση είχαν καταδικαστεί έξι μήνες αργότερα (Ιούλιος 2019) οι Γιάννης Ανδρέου («Μάρωνας») και Άριστος Κυπριανού, σε 16 και 8 χρόνια φυλάκισης, αντίστοιχα. Ωστόσο, ο Ανδρέου με νέα κατάθεσή του κατονόμασε τον Ζαβράντωνα ως τον εγκέφαλο της υπόθεσης κι έτσι καταχωρίσθηκε υπόθεση σε βάρος του τελευταίου, με αποτέλεσμα την καταδίκη του, η οποία ανατράπηκε πριν από λίγες ημέρες. Ταυτόχρονα, ο «Μάρωνας» αποφυλακίστηκε με προεδρική χάρη.

Κλειδί ο «Μάρωνας»

Υπό τα δεδομένα κλειδί στην υπόθεση είναι η μαρτυρία του «Μάρωνα», στη βάση της οποίας καταδικάστηκε ο Ζαβράντωνας. Άλλωστε, ο Γιάννης Ανδρέου ήταν ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας της υπόθεσης για την κατηγορούσα Αρχή.

Την ίδια στιγμή η υπεράσπιση του Ζαβράντωνα και δη ο δικηγόρος Χρίστος Πουτζιουρής επανειλημμένα αμφισβήτησε τα κίνητρα του Ανδρέου. Είναι ενδεικτικό ότι ο κ. Πουτζιουρής και στην προηγούμενη δικάσιμο είχε θέσει θέμα ανταλλαγμάτων που έλαβε ο «Μάρωνας» για να καταθέσει εναντίον του πελάτη του, αποδίδοντας την καταδίκη Ζαβράντωνα σε αλλότρια κίνητρα και όχι σε πραγματικά γεγονότα, όπως είναι ο ισχυρισμός του.

Έχει αναφέρει ενδεικτικά ότι έχει αλλάξει εκδοχή αρκετές φορές στα όσα κατέθεσε ενώπιον των διωκτικών Αρχών, εγείροντας ζήτημα αξιοπιστίας. Η ουσία είναι ότι ο Γιάννης Ανδρέου θα πρέπει να καταθέσει πάλι στο Κακουργιοδικείο, με τη μαρτυρία του να κρίνεται και πάλι ως καθοριστική για την κατάληξη του τριμελούς δικαστικού σώματος.

Το θέμα της χάρης

Στη δικάσιμο της περασμένης Πέμπτης ο Χρίστος Πουτζιουρής έκανε αίτημα όπως του διαβιβαστούν από την κατηγορούσα Αρχή όλα τα έγγραφα που αφορούν στην απονομή προεδρικής χάρης στον Γιάννη Ανδρέου.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Ζαβράντωνα, ο Γιάννης Ανδρέου («Μάρωνας») μετά την καταδίκη του περί τα τέλη του 2022 (16ετης κάθειρξη) αποφυλακίστηκε με προεδρική χάρη στις αρχές του 2023 με όρο να μην επιστρέψει στην Κύπρο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εντούτοις, όπως ισχυρίστηκε ο κ. Πουτζιουρής, ο όρος δεν φαίνεται να τηρήθηκε, αφού σύμφωνα πάντα με τις θέσεις της υπεράσπισης, ο Μάρωνας ήταν ύποπτος για ρίψη χειροβομβίδας και πυροβολισμών σε υποστατικό επιχειρηματία.