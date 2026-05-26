Από το πρωί σήμερα όσα από τα 240 οχήματα τα οποία εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα βρίσκονται αφημένα στην Βιοτεχνική Περιοχή του Δήμου Πάφου, δεν έχουν μετακινηθεί μέχρι χθες από τους ιδιοκτήτες τους, βάσει της προειδοποίησης του Δήμου Πάφου, θα μεταφέρονται από τα ειδικά συνεργεία της δημοτικής αρχής εκτός Βιοτεχνικής.

Όπως προειδοποίησε από την προηγούμενη εβδομάδα ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου και όπως ανέφερε και η προειδοποιητική ειδοποίηση από την Τροχονομία του Δήμου που τοποθετήθηκε στους ανεμοθώρακες των οχημάτων, τα οχήματα θα μεταφέρονται από σήμερα σε ειδικό χώρο της δημοτικής αρχής και οι ιδιοκτήτες θα πληρώνουν το κόστος της μετακίνησης για την παραλαβή τους.

Η ενέργεια αυτή, δηλώνει στον «Φ» ο Δημαρχεύων Πάφου, κρίθηκε αναγκαία αφού στη Βιοτεχνική Περιοχή επικρατεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα μια απαράδεκτη κατάσταση, με περισσότερα από 240 οχήματα να παραμένουν παρατημένα, ακινητοποιημένα ή εγκαταλελειμμένα στους δρόμους και στους δημόσιους χώρους.

Η κατάσταση έχει ξεφύγει, τόνισε χαρακτηριστικά. Ορισμένες επιχειρήσεις και συνεργεία διατηρούν δεκάδες οχήματα για μήνες ή και χρόνια στους δρόμους της περιοχής, μετατρέποντας τη Βιοτεχνική σε απέραντο χώρο εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων.

Αυτό δεν θα συνεχιστεί, κατέληξε ο Άγγελος Ονησιφόρου. Πλέον, θα εκδίδονται καταγγελίες και θα εφαρμοστούν χωρίς εξαιρέσεις όλες οι πρόνοιες της νομοθεσίας. Η ανοχή τελείωσε. Η Βιοτεχνική Περιοχή πρέπει να καθαρίσει και θα καθαρίσει.