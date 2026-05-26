Μιλούσαμε Κυριακή βράδυ με συναδέλφους για το εκλογικό αποτέλεσμα, την ώρα που διαμορφωνόταν.

Συγκράτησα την άποψη ενός: Ο ΔΗΣΥ διατήρησε τα ποσοστά του και απέφυγε μία μεγάλη εκλογική ήττα γιατί επέλεξε τις τελευταίες εβδομάδες να βάλει «σιγαστήρα» στις όποιες αντιπολιτευτικές κραυγές κάποιων στελεχών του και προέβαλε ως ηγεσία τις θετικές αλλαγές, σε πολλά επίπεδα, που κάποιες ξεκίνησαν επί διακυβέρνησης Αναστασιάδη αλλά κορυφώθηκαν και επεκτάθηκαν επί διακυβέρνησης Χριστοδουλίδη και άλλες πήραν σάρκα και οστά μετά το 2023. Με τις ψήφους και του ΔΗΣΥ.

Το ίδιο, περίπου, και με το ΔΗΚΟ. Απέτρεψε την κατολίσθηση γιατί, αντί να κλαψουρίζει, όπως άλλους, για το πολιτικό κόστος που δήθεν φορτώθηκε από την επιλογή του να ταχθεί στη συμπολίτευση, θυμήθηκε, έστω στο τέλος, να καταγράψει και να εκθειάσει κάποιες σημαντικές αποφάσεις της Κυβέρνησης. Κάποιες από τις οποίες πέρασαν ομόφωνα σε νόμους και κάποιες με πολύ μεγάλη πλειοψηφία.

Ο Γιάννης Καρούσος του ΔΗΣΥ είπε αργά το βράδυ της Κυριακής σε κάποιο κανάλι πως η μεγάλη επιτυχία του κόμματος συνίσταται στον επαναπατρισμό όλων όσων είχαν ψηφίσει το 2021. Δηλαδή, πριν τον διχασμό της προεκλογικής εκστρατείας για τις προεδρικές του ’23. Όταν ήδη είχαν μειωθεί σημαντικά οι ψηφοφόροι του σε σχέση με προηγούμενες εκλογές.

Και έχει δίκαιο. Ο ΔΗΣΥ κατάφερε σε γενικές γραμμές να πάρει στις κάλπες την Κυριακή και εκείνους τους Συναγερμικούς που ψήφισαν την πρώτη Κυριακή Αβέρωφ και εκείνους που ψήφισαν Χριστοδουλίδη (ίσως τους ψήφισε και ο ίδιος ο Πρόεδρος). Ομοίως, και εκείνους που 2η Κυριακή ψήφισαν Χριστοδουλίδη και εκείνους που ψήφισαν Μαυρογιάννη ή δεν ψήφισαν.

Ούτως ή άλλως είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για το κόμμα και την ηγεσία του.

Αλλά, τι μπορεί να ακολουθήσει;

Τι περιμένουν άραγε από την Αννίτα και τους στενούς της συνεργάτες όλοι αυτοί;

Προφανώς, δεν περιμένουν και δεν ζητούν όλοι το ίδιο πράγμα. Πότε ήταν ενιαίο σώμα ο ΔΗΣΥ μακριά από τις κάλπες, για να είναι τώρα;

Η στήλη θεωρεί πολύ θετική εξέλιξη για την πολιτική ζωή του τόπου τη μεγάλη συσπείρωση του ΔΗΣΥ στις βουλευτικές. Αλλά δεν την πιστώνει σε ουρανοκατέβατη ομοψυχία ή συστράτευση κόμματος και ψηφοφόρων. Ναι, το κόμμα και η ίδια η Αννίτα πέτυχαν εκλογική νίκη. Αλλά δεν είναι μόνο νίκη της Αννίτας. Ένα σημαντικό μέρος της νίκης ανήκει σε όσους στις προεδρικές ψήφισαν από την πρώτη Κυριακή Χριστοδουλίδη και προτίθενται να τον ξαναψηφίσουν.

Η συσπείρωση του ΔΗΣΥ υπάρχει κίνδυνος να εξελιχθεί σε προσωρινή έκλαμψη.

Σήμερα που μιλούμε, και στην κοινοβουλευτική ομάδα και στα άλλα συλλογικά όργανα και πολύ περισσότερο στην εκλογική μάζα του κόμματος, η κατάσταση δεν διαφέρει και πολύ από εκείνην προεκλογικά.

Το κόμμα κινδυνεύει να βρεθεί απέναντι στον ίδιο διχασμό: Αννίτα / άλλος από την ηγεσία για πρόεδρος το ’28 ή Χριστοδουλίδης;

Στέλεχος του ΔΗΣΥ είπε την Κυριακή πως με αυτό το ποσοστό στις βουλευτικές ο ΔΗΣΥ είναι σίγουρα στον δεύτερο γύρο. Αν καταφέρουν και την κ. Δημητρίου να το πιστέψει αυτό, πολύ πιθανό να πέσουν όλοι από τον Όλυμπο. Και δεν είναι γάτες για να πέσουν με τα πόδια.

Πολλοί λένε -και έχουν επιχειρήματα- πως ο μεγάλος χαμένος των εκλογών είναι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Επειδή έφυγαν από τη Βουλή ΔΗΠΑ και ΕΔΕΚ. Ναι; Σε αυτούς στηρίχθηκε ο Πρόεδρος τόσο καιρό; Ή στον ΔΗΣΥ κατά κύριο λόγο και, επιπρόσθετα, στην πολύ συχνή -πατροπαράδοτη- ομοφωνία στην έγκριση πολλών νομοσχεδίων; Και στους τρεις της επίσημης συμπολίτευσης, βέβαια.

Το σημαντικότερο νομοσχέδιο μέχρι τις επόμενες προεδρικές, αν εξαιρέσουμε τους προϋπολογισμούς, πιθανότατα είναι εκείνο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Όταν αυτή περάσει (μαζί με τις αυξήσεις στις συντάξεις και τη μείωση του πέναλτι 12%) από τους κοινωνικούς εταίρους (συντεχνίες και εργοδοτικούς συνδέσμους), πόσο δυνατή θα ήταν η καταψήφισή του από τη Βουλή;

Η Αννίτα Δημητρίου εύστοχα επισήμανε την Κυριακή το βράδυ πως οι ψηφοφόροι στην πλειοψηφία τους επέλεξαν σταθερότητα και ασφάλεια. Θα χρειαστεί να αποδείξει ότι το πιστεύει και το καταλαβαίνει πρώτη απ’ όλους η ίδια, σε ό,τι αφορά τη δεξιά – κεντροδεξιά πλειοψηφία.