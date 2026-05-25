Σκληρές μάχες για την εξασφάλιση έδρας καταγράφηκαν σε αρκετές επαρχίες στις βουλευτικές εκλογές 2026, με υποψηφίους να εκλέγονται με μικρές διαφορές και άλλους, παρότι συγκέντρωσαν χιλιάδες σταυρούς προτίμησης, να μένουν εκτός Βουλής.

Η μάχη των πέντε ψήφων στην Πάφο

Η πιο οριακή αναμέτρηση καταγράφηκε στην Πάφο, για την έδρα της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου. Ο Δημήτρης Μπάρος εξασφάλισε την έδρα με 280 σταυρούς προτίμησης, επικρατώντας του Νίκου Πάλιου, ο οποίος έλαβε 275 ψήφους. Η διαφορά των δύο υποψηφίων ήταν μόλις 5 ψήφοι.

Θρίλερ σε ΔΗΚΟ και Άλμα στην Αμμόχωστο

Στην Αμμόχωστο, η έδρα του ΔΗΚΟ κρίθηκε ανάμεσα στον Ζαχαρία Κουλία και τον Χρίστο Σενέκη. Ο Ζαχαρίας Κουλίας εξελέγη με 2.700 ψήφους, έναντι 2.633 του Χρίστου Σενέκη, με τη διαφορά να διαμορφώνεται στους 67 σταυρούς.

Οριακή ήταν και η μάχη για την έδρα του Άλμα στην ίδια επαρχία. Η Θεοδουλίτσα Λίτσα Δρουσιώτου εξελέγη με 511 ψήφους, ενώ ο Βασίλειος Μαύρου έλαβε 472, δηλαδή, με διαφορά 39 ψήφων.

Κονταρομαχία στο ΕΛΑΜ Λευκωσίας

Στην επαρχία Λευκωσίας, το ΕΛΑΜ εξασφάλισε 3 έδρες. Η πρώτη έδρα ανήκει στον αρχηγό της παράταξης, Χρίστο Χρίστου, ενώ τη δεύτερη έλαβε με άνετη διαφορά ο Μάριος Πελεκάνος, ο οποίος επικράτησε με 6.681 σταυρούς.

Ωστόσο, για την τρίτη έδρα σημειώθηκε μάχη μεταξύ του Ανδρέα Παπαχαραλάμπους και του Στυλιανού Στυλιανού. Ο Παπαχαραλάμπους επικράτησε με 2.966 ψήφους, έναντι 2.849 του Στυλιανού, δηλαδή, με διαφορά 119 σταυρών.

Πολύ πιο ξεκάθαρο ήταν το τοπίο στον Δημοκρατικό Συναγερμό στην επαρχία Λευκωσίας, ωστόσο, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την προσπάθεια της Αναστασίας Ανθούση που με 7.607 σταυρούς έμεινε εκτός βουλής στην έκτη θέση πίσω από τον Χαράλαμπο Πετρίδη που πήρε το πέμπτο εισιτήριο με 8.252 ψήφους.

Μικρές διαφορές σε ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ στη Λεμεσό

Στη Λεμεσό, η τρίτη έδρα του ΑΚΕΛ κρίθηκε με διαφορά 113 ψήφων. Η Αργεντούλα Ιωάννου εξελέγη με 3.803 σταυρούς, αφήνοντας εκτός τον Μιχάλη Καυκαλιά, ο οποίος έλαβε 3.690. Πιο πάνω στην κατάταξη του ΑΚΕΛ στη Λεμεσό βρέθηκαν ο Εφραίμ Χρίστου με 4.966 ψήφους και η Μαρίνα Νικολάου με 4.294.

Αντίστοιχη μάχη καταγράφηκε και στον ΔΗΣΥ για την τέταρτη έδρα της επαρχίας. Ο Μιχάλης Κουνούνης εξελέγη με 3.473 σταυρούς, έναντι 3.219 του Ανδρέα Νικολάου Κόκκινου.

Μάχες στην Κερύνεια

Στην Κερύνεια, ο Δήμος Γεωργιάδης εξασφάλισε την έδρα του ΔΗΣΥ με 1.935 σταυρούς, έναντι 1.696 της Ρίτας Σούπερμαν.

Μικρή ήταν και η διαφορά για την έδρα του ΔΗΚΟ στην ίδια επαρχία. Ο Αδάμος Ασπρής εξελέγη με 776 ψήφους, ενώ ο Ανδρέας Νικηταράς έλαβε 652. Η διαφορά μεταξύ τους ήταν 124 σταυροί.

Στην πηγή αλλά εκτός Βουλής στην Πάφο

Τέλος, στην Πάφο πολύ καλά πήγε για τον ΔΗΣΥ ο Σωτήρης Κουππαρής ο οποίος αν και κατάφερε να μαζέψει 3.608 ψήφους, έμεινε στην τρίτη θέση και εκτός βουλής πίσω από την Νικολέττα Κωνσταντίνου που εξελέγη με 3.608 σταυρούς προτίμησης.