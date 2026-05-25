Ο Χάρης Φωτίου, έβαλε δημόσια τον ΑΠΟΕΛ μπροστά στον πραγματικό λογαριασμό του. Όχι με γενικές αναφορές, αλλά με αριθμούς που δείχνουν το μέγεθος της πίεσης: χρέος 39 εκατομμυρίων ευρώ, έλλειμμα 5,5 εκατομμυρίων για τη σεζόν 2025-26 και επιπλέον περίπου 9 εκατομμύρια για την περίοδο 2026-27. Με βάση όσα ανέφερε ο πρόεδρος της εταιρείας, η συνολική ανάγκη μέχρι τον Μάιο του 2027 φτάνει στα 14-15 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που προστίθεται στην ήδη βαριά οικονομική κληρονομιά.

