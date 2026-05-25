Με το πέρας των εκλογών, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στους νικητές και στους μεγάλους σχηματισμούς, αλλά και σε εκείνους που κατέβηκαν μόνοι, μετρώντας στο τέλος τα δικά τους κουκιά.

Στη Λεμεσό, τρεις ανεξάρτητοι υποψήφιοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με την κάλπη χωρίς κομματικές πλάτες, με τα αποτελέσματα να καταγράφουν περιορισμένη εκλογική απήχηση.

Πρόκειται για τον 89χρονο μουσικό Χριστάκη Ροτσίδη, ο οποίος έλαβε 18 ψήφους, τον αστυνομικό στο επάγγελμα Χριστόδουλο Χριστοδούλου με 64 ψήφους, και τον Λουκά Σταύρου, που συγκέντρωσε 17 ψήφους.

Ο κ. Ροτσίδης είχε δηλώσει κατά την υποβολή της υποψηφιότητάς του ότι επιθυμεί να εκλεγεί «με τη δική του δύναμη και όχι με ξένες πλάτες», επιλογή που αποτυπώθηκε και στο εκλογικό αποτέλεσμα, έστω και σε συμβολικό επίπεδο.

Από την πλευρά του, ο κ. Χριστοδούλου είχε τονίσει πως αποφάσισε να κατέλθει βλέποντας τα προβλήματα της κοινωνίας, επιχειρώντας να δώσει τη δική του ανεξάρτητη φωνή στην πολιτική σκηνή.

Ο τρίτος της παρέας, Λουκάς Σταύρου, κινήθηκε επίσης στο ίδιο ανεξάρτητο πλαίσιo.

Στο τέλος της ημέρας, τα αποτελέσματα αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα, με τους τρεις υποψηφίους να μετρούν ψήφο-ψήφο την προσπάθειά τους και να διαπιστώνουν πως η «ανεξάρτητη πορεία» στην κάλπη μπορεί να είναι έντιμη, αλλά δεν είναι πάντα… αριθμητικά γενναιόδωρη!