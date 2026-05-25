Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν στην Κύπρο οι διήμερες εργασίες της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, τις οποίες φιλοξένησε ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου.

Στο επίκεντρο των συνεδριάσεων βρέθηκαν η κατάσταση των ευρωπαϊκών οικονομιών, οι εξελίξεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και οι προκλήσεις και προοπτικές που διαμορφώνονται για τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία κατέγραψε ως βασική προτεραιότητα την απλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου, με στόχο τον εξορθολογισμό της εποπτείας και την απελευθέρωση των τραπεζικών εργασιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο ψηφιακό ευρώ, για το οποίο υπογραμμίστηκε η ανάγκη σταδιακής εφαρμογής, με αυστηρά όρια και προσεκτική διαχείριση, ώστε να προστατευθούν οι καταθέσεις και να αξιοποιηθούν τα υφιστάμενα ιδιωτικά πρότυπα πληρωμών.

Στις συζητήσεις τέθηκε επίσης το ζήτημα των τεχνολογικών κινδύνων, με έμφαση στην αντιμετώπιση της απάτης και των κινδύνων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, μέσα από συλλογική προσέγγιση με τη συμμετοχή τηλεπικοινωνιών και διαδικτυακών πλατφορμών.

Μετά το πέρας των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 22 Μαΐου στη Λεμεσό, ο πρόεδρος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, Slawomir Krupa, έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη μετάβασης από την ανθεκτικότητα στην ανταγωνιστικότητα.

«Δεν είναι απλώς αργά, αλλά είναι πολύ αργά. Πρέπει να διευρύνουμε τις δράσεις μας από την ανθεκτικότητα στην ανταγωνιστικότητα. Η ανταγωνιστικότητα ξεκινά με την ανθεκτικότητα, αλλά στη συνέχεια απαιτεί την κατάλληλη ανάληψη και διαχείριση κινδύνων για τη στήριξη των επενδύσεων και της ανάπτυξης, που αποτελούν τους μόνους τελικούς παράγοντες ευημερίας και ανθεκτικότητας. Πρέπει να θεσπίσουμε βαθιές αλλαγές που να αντικατοπτρίζουν τις στρατηγικές μας προτεραιότητες για την ανάπτυξη και την κυριαρχία της Ευρώπης και να μεταφράσουμε αυτές τις επιλογές σε συγκεκριμένες τεχνικές αλλαγές στη ρύθμιση και την εποπτεία. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι έτοιμες να συνεργαστούν και να στηρίξουν όλους τους Ευρωπαίους ιδιώτες, εταιρείες και αρχές στην αντιμετώπιση των πιο πιεστικών προκλήσεων της εποχής μας», δήλωσε.

Επίσημος καλεσμένος στο δείπνο που παρατέθηκε το βράδυ της Πέμπτης 21 Μαΐου ήταν ο Υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, ο οποίος εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, λόγω επίσημου ταξιδιού του στην Ινδία.

Στον χαιρετισμό του, ο Μουσιούττας αναφέρθηκε στη σταθερή πορεία ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, στη σημαντική βελτίωση και εξυγίανση του εγχώριου τραπεζικού τομέα, καθώς και στον καθοριστικό ρόλο των τραπεζών στην περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας.

Σύντομους χαιρετισμούς στο δείπνο απηύθυναν επίσης ο πρόεδρος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, Slawomir Krupa, και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, Πανίκος Νικολάου.

Η διοργάνωση των εργασιών της ΕΤΟ στην Κύπρο αναδεικνύει, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Τραπεζών, την εξωστρέφεια του κυπριακού τραπεζικού συστήματος και την ενεργό συμμετοχή του στα κέντρα λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας.