Του Χάρη Φλουδόπουλου

Μετά τη θεαματική επιτυχία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται πλέον στον ΑΔΜΗΕ, ο οποίος εισέρχεται στην τελική ευθεία για τη δική του κεφαλαιακή ενίσχυση.

Η υπερκάλυψη της ΑΜΚ της ΔΕΗ, το έντονο ενδιαφέρον ξένων χαρτοφυλακίων και η ευρύτερη επενδυτική στροφή προς τις ενεργειακές υποδομές δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον για τη μεγάλη χρηματοδοτική κίνηση του Διαχειριστή, η οποία αναμένεται να φτάσει συνολικά το 1 δισ. ευρώ.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη αρχίσει, καθώς η έκτακτη γενική συνέλευση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουνίου, με αντικείμενο την έγκριση αύξησης κεφαλαίου ύψους 530 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της διοίκησης, το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει στα τέλη Ιουνίου.

Η νέα χρηματοδότηση θεωρείται κομβική για την υλοποίηση του μεγαλύτερου επενδυτικού προγράμματος που έχει αναλάβει ποτέ ο ΑΔΜΗΕ, με αιχμή τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ηλεκτρικού συστήματος και την προσαρμογή του δικτύου στις ανάγκες του εξηλεκτρισμού, των ΑΠΕ, των data centers και της ψηφιοποίησης.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, ο ΑΔΜΗΕ εμφανίζει το πλέον ελκυστικό προφίλ απόδοσης μεταξύ των ευρωπαϊκών Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς, στοιχείο που εκτιμάται ότι μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρός πόλος έλξης για διεθνή κεφάλαια.

Το επενδυτικό σχέδιο του Διαχειριστή προβλέπει επενδύσεις περίπου 6 δισ. ευρώ την περίοδο 2026-2029, με στόχο η ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση να προσεγγίσει τα 7 δισ. ευρώ έως το 2029.

Κεντρική θέση στο πρόγραμμα έχουν η δεύτερη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2033, οι διασυνδέσεις των νησιών του Βορείου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων έως το 2030, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση του ηπειρωτικού συστήματος.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά το Great Sea Interconnector, μέσω του οποίου επιδιώκεται η ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού. Το έργο θεωρείται υψηλής γεωπολιτικής σημασίας και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ανάδειξη της Ελλάδας σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο.

Στην αγορά εκτιμάται ότι το επενδυτικό αφήγημα του ΑΔΜΗΕ συγκεντρώνει βασικά χαρακτηριστικά που αναζητούν οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές: σταθερές ρυθμιζόμενες αποδόσεις, μακροπρόθεσμη ορατότητα, κρίσιμες υποδομές και ισχυρή γεωπολιτική διάσταση.

Σημαντικό στοιχείο θεωρείται και η στάση των βασικών μετόχων του Διαχειριστή, οι οποίοι εμφανίζονται αποφασισμένοι να στηρίξουν την αύξηση. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, τόσο η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, που συνδέεται με το Ελληνικό Δημόσιο, όσο και η κινεζική State Grid έχουν ήδη δώσει διαβεβαιώσεις συμμετοχής μέσω comfort letters. Η ΔΕΣ αναμένεται να καλύψει περίπου 250 εκατ. ευρώ και η State Grid περίπου 240 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ προβάλλει ως βασικό πλεονέκτημα την εμπειρία που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια στην υλοποίηση σύνθετων έργων διασύνδεσης, όπως οι διασυνδέσεις των Κυκλάδων, Πελοπόννησος – Κρήτη και Αττική – Κρήτη, με το τελευταίο να χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πλέον προηγμένα τεχνολογικά έργα διασύνδεσης στην Ευρώπη.

Μετά το ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης που έστειλε η αγορά προς τη ΔΕΗ, ο ΑΔΜΗΕ καλείται πλέον να προσελκύσει τα κεφάλαια που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση του νέου ενεργειακού χάρτη της χώρας. Οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμο τεστ τόσο για τον Διαχειριστή όσο και για τη δυνατότητα της ελληνικής αγοράς να στηρίξει το μεγάλο κύμα ενεργειακών επενδύσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Capital.gr/Forbes